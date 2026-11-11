अधिकारियों पर शुभेंदु मेहरबान, 50% बढ़ाया भत्ता; घर लाएंगे अब मोटी सैलरी

अब राज्य के सभी 300 से अधिक IAS अधिकारियों को अपने बच्चों की शिक्षा के लिए 50 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन लेने की सुविधा दी गई है। इसमें विदेश में पढ़ाई और बोर्डिंग स्कूल का खर्च भी शामिल है।

शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने बंगाल कैडर के आईएएस अधिकारियों के लिए दिवाली पर बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने उनके मनोरंजन खर्च के लिए मिलने वाले भत्ते में 50% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब आईएएस अधिकारियों के बच्चों की भारत और विदेश में उच्च शिक्षा के लिए 50 लाख रुपये तक का आसान लोन भी मिल सकेगा। इसके अलावा दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों, दुबई और मॉरीशस के लिए लीव ट्रैवल कंसेशन का भी लाभ मिलेगा।

पश्चिम सरकार द्वारा 6 नवंबर को जारी एक आदेश के अनुसार, सचिव, प्रधान सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए यह भत्ता क्रमशः 60000 रुपये, 70000 रुपये और 80000 रुपये प्रति माह हो जाएगा। इसका लाभ राज्य के 50 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों को मिलेगा। उनकी टेक-होम सैलरी में काफी इजाफा होगा। इससे पहले नवंबर 2021 में कोविड-19 महामारी के दौरान ममता बनर्जी ने भी इस भत्ते में इसी तरह की बढ़ोतरी की थी।

बच्चों की शिक्षा के लिए 50 लाख का लोन अब राज्य के सभी 300 से अधिक IAS अधिकारियों को अपने बच्चों की शिक्षा के लिए 50 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन लेने की सुविधा दी गई है। इसमें विदेश में पढ़ाई और बोर्डिंग स्कूल का खर्च भी शामिल है। सरकार ने इस कदम के पीछे भारत और विदेशों में शिक्षा की बढ़ती लागत और हाइब्रिड डिग्री प्रोग्रामों का हवाला दिया है।

हर महीने 500 यूनिट बिजली फ्री मेमोरेंडम के अनुसार, सचिव के पद से ऊपर के अधिकारियों को हर महीने 500 यूनिट तक के बिजली बिल के खर्च की भरपाई की जाएगी। बंगाल कैडर के अधिकारियों के लिए लीव ट्रैवल कंसेशन के नियमों में भी बदलाव किया गया है।

रिटायर हो चुके अधिकारियों को भी बंपर लाभ सबसे अधिक वेतनामन पर रिटायर होने वाले IAS अधिकारियों के लिए भी अच्छी खबर है। पश्चिम बंगाल में रहने वाले ऐसे सभी रिटायर्ड अधिकारियों को दो अटेंडेंट और हर महीने 5,000 रुपये का इंटरनेट भत्ता मिलेगा। कोलकाता में तैनात सचिव के पद से नीचे के अधिकारियों को अब हर महीने 15000 रुपये का समप्चुअरी अलाउंस मिलेगा, जिसकी समीक्षा हर तीन साल में की जाएगी। उन्हें हर महीने 60,000 रुपये तक के घर के किराए की भरपाई भी मिलेगी। यह सीमा हर तीन साल में 20% बढ़ाई जाएगी, बशर्ते अधिकारी को सरकारी आवास न मिला हो और वह हाउस रेंट अलाउंस (HRA) न ले रहा हो।