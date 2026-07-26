कोलकाता में NEET प्रदर्शन के दौरान हिंसा के पीछे इस्लामी कट्टरपंथी, 3 पीढ़ियां याद रखेंगी सजा: शुभेंदु अधिकारी

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, 'हिंसा में शामिल लोगों का आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। ये छात्र नहीं हैं। ये जमाती (इस्लामी) कट्टरपंथी हैं। जांच एजेंसियां यह पता लगाएंगी कि क्या इन्हें विदेशी ताकतों का समर्थन प्राप्त था।'

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने NEET पेपर लीक के खिलाफ कोलकाता में हुए प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को गंभीर आरोप लगाए हैं। रविवार को उन्होंने कहा कि हिंसा को इस्लामी कट्टरपंथियों ने अंजाम दिया और इसके पीछे विदेशी ताकतों का भी समर्थन हो सकता है। शुक्रवार को हुए इस प्रदर्शन के दौरान वामपंथी समर्थित प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हो गई थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। राज्य सरकार ने शुक्रवार के नीट प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने के आरोपियों के खिलाफ हाल ही में लागू किए गए गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की है। अधिकारी ने चेतावनी दी कि उन्हें ऐसी सजा मिलेगी जिसे उनकी अगली तीन पीढ़ियां भी याद रखेंगी।

शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में कहा था कि रैली में शामिल जिन करीब 70 लोगों की पहचान की गई है, वे छात्र नहीं हैं और नीट प्रश्नपत्र लीक के विरोध में चल रहे आंदोलन से उनका कोई संबंध नहीं है। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद नंदीग्राम में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान अधिकारी ने अपने इस दावे को दोहराया। उन्होंने कहा, 'इन लोगों का आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। ये छात्र नहीं हैं। ये जमाती (इस्लामी) कट्टरपंथी हैं। जांच एजेंसियां यह पता लगाएंगी कि क्या इन्हें विदेशी ताकतों का समर्थन प्राप्त था।'

हिंसा में शामिल लोगों का प्रदर्शन से संबंध नहीं: शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री अधिकारी ने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार के कई फैसलों के प्रति नाराजगी भी हिंसा की वजह हो सकती है। इनमें गैर-पंजीकृत मदरसों के खिलाफ कार्रवाई, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) प्रमाणपत्रों से संबंधित अदालत के निर्देशों का पालन, पशु वध संबंधी कानूनों का सख्ती से पालन और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के उपाय शामिल हैं। प्रदर्शन के दौरान एक पत्रकार पर हुए हमले का उल्लेख करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि मीडिया कर्मियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया और उनकी जान लेने की कोशिश की गई। उन्होंने दोहराया कि हिंसा में शामिल लोगों का प्रदर्शन से कोई संबंध नहीं था और उनके खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

लोक परीक्षा संशोधन विधेयक, 2026 सोमवार को लोकसभा में केंद्र सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले लोक परीक्षा संशोधन विधेयक, 2026 के बारे में सीएम अधिकारी से सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा कि यह परीक्षा में गड़बड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह विधेयक दो वर्ष पुराने प्रश्नपत्र लीक रोधी कानून में संशोधन का प्रस्ताव करता है। इसके तहत आरोपियों के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए प्रत्येक राज्य में त्वरित अदालतें स्थापित करने और सजा को अधिक कठोर बनाने का प्रावधान है।