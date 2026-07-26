Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कोलकाता में NEET प्रदर्शन के दौरान हिंसा के पीछे इस्लामी कट्टरपंथी, 3 पीढ़ियां याद रखेंगी सजा: शुभेंदु अधिकारी

By Niteesh Kumar
भाषा
Follow us on Google News
share

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, 'हिंसा में शामिल लोगों का आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। ये छात्र नहीं हैं। ये जमाती (इस्लामी) कट्टरपंथी हैं। जांच एजेंसियां यह पता लगाएंगी कि क्या इन्हें विदेशी ताकतों का समर्थन प्राप्त था।'

Suvendu Adhikari says Islamic radicals behind the violence during NEET protest in Kolkata
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने NEET पेपर लीक के खिलाफ कोलकाता में हुए प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को गंभीर आरोप लगाए हैं। रविवार को उन्होंने कहा कि हिंसा को इस्लामी कट्टरपंथियों ने अंजाम दिया और इसके पीछे विदेशी ताकतों का भी समर्थन हो सकता है। शुक्रवार को हुए इस प्रदर्शन के दौरान वामपंथी समर्थित प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हो गई थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। राज्य सरकार ने शुक्रवार के नीट प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने के आरोपियों के खिलाफ हाल ही में लागू किए गए गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की है। अधिकारी ने चेतावनी दी कि उन्हें ऐसी सजा मिलेगी जिसे उनकी अगली तीन पीढ़ियां भी याद रखेंगी।

ये भी पढ़ें:शपथ ग्रहण का विरोध, NEET पेपर लीक; प्रधान के कार्यकाल से जुड़े 10 विवाद

शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में कहा था कि रैली में शामिल जिन करीब 70 लोगों की पहचान की गई है, वे छात्र नहीं हैं और नीट प्रश्नपत्र लीक के विरोध में चल रहे आंदोलन से उनका कोई संबंध नहीं है। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद नंदीग्राम में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान अधिकारी ने अपने इस दावे को दोहराया। उन्होंने कहा, 'इन लोगों का आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। ये छात्र नहीं हैं। ये जमाती (इस्लामी) कट्टरपंथी हैं। जांच एजेंसियां यह पता लगाएंगी कि क्या इन्हें विदेशी ताकतों का समर्थन प्राप्त था।'

ये भी पढ़ें:पेपर लीक के बाद अब E20 के खिलाफ होने जा रहा बड़ा आंदोलन!

हिंसा में शामिल लोगों का प्रदर्शन से संबंध नहीं: शुभेंदु अधिकारी

मुख्यमंत्री अधिकारी ने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार के कई फैसलों के प्रति नाराजगी भी हिंसा की वजह हो सकती है। इनमें गैर-पंजीकृत मदरसों के खिलाफ कार्रवाई, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) प्रमाणपत्रों से संबंधित अदालत के निर्देशों का पालन, पशु वध संबंधी कानूनों का सख्ती से पालन और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के उपाय शामिल हैं। प्रदर्शन के दौरान एक पत्रकार पर हुए हमले का उल्लेख करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि मीडिया कर्मियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया और उनकी जान लेने की कोशिश की गई। उन्होंने दोहराया कि हिंसा में शामिल लोगों का प्रदर्शन से कोई संबंध नहीं था और उनके खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:महाराष्ट्र TET पेपर लीक में 14 गिरफ्तार, मुख्य आरोपी को 5 दिन की पुलिस हिरासत

लोक परीक्षा संशोधन विधेयक, 2026

सोमवार को लोकसभा में केंद्र सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले लोक परीक्षा संशोधन विधेयक, 2026 के बारे में सीएम अधिकारी से सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा कि यह परीक्षा में गड़बड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह विधेयक दो वर्ष पुराने प्रश्नपत्र लीक रोधी कानून में संशोधन का प्रस्ताव करता है। इसके तहत आरोपियों के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए प्रत्येक राज्य में त्वरित अदालतें स्थापित करने और सजा को अधिक कठोर बनाने का प्रावधान है।

2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी जांच

प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, प्रश्नपत्र लीक के मामलों की जांच दो महीने के भीतर पूरी करनी होगी। दोषियों के लिए न्यूनतम 5 साल और अधिकतम 10 साल के कारावास के साथ 50 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार ने यह प्रस्तावित कानून ऐसे समय लाने की घोषणा की है, जब कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में नीट प्रश्नपत्र लीक के मुद्दे पर छात्रों का आंदोलन पिछले कुछ दिनों में तेज हो गया था। सीजेपी ने शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सरकार की ओर से उसकी अन्य मांगें स्वीकार किए जाने के बाद अपना 36 दिन से चल रहा आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

और पढ़ें
NEET Paper Leak West Bengal
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।