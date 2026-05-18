CM शुभेंदु अधिकारी को मिली अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों की लिस्ट, 2 दर्जन ठिकाने रडार पर
इस जांच के घेरे में लीप्स एंड बाउंड्स नाम की एक प्राइवेट कंपनी भी आई है, जिसका कनेक्शन अभिषेक बनर्जी से बताया जा रहा है। आरोप है कि यह कंपनी शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी हो सकती है। हालांकि, अभिषेक ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है और इसे राजनीति से प्रेरित बताया है।
तृणमूल कांग्रेस सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों की जांच चल रही है। खबर है कि कोलकाता नगर निगम के अधिकारी अपने रिकॉर्ड्स खंगाल रहे हैं। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। वहीं, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अभिषेक से जुड़ी कंपनी लीप्स एंड बाउंड्स का जिक्र किया था। साथ ही इससे जुड़ी दो दर्जन कंपनियों की सूची मिलने का दावा किया था।
टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों ने बताया है कि KMC के इंजीनियर और अधिकारी बीते कुछ दिनों से उन संपत्तियों की पहचान करने में जुटे हुए हैं, जो अभिषेक बनर्जी या उनके परिवार के सदस्यों की हैं। केएमसी अधिकारियों ने रविवार को भी काम किया था।
कहां तक पहुंची जांच
अधिकारियों और इंजीनियरों को आदेश दिया गया है कि वे नगर निगम के प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स की बारीकी से जांच करें। उन्हें अभिषेक बनर्जी, उनके माता-पिता या उनकी कंपनी लीप्स एंड बाउंड्स से जुड़ी सभी संपत्तियों का पता लगाने के लिए कहा गया है। सूत्रों के हवाले से कहा गया कि यह काम पिछले हफ्ते ही शुरू हो चुका है।
दरअसल, इस जांच के घेरे में लीप्स एंड बाउंड्स नाम की एक प्राइवेट कंपनी भी आई है, जिसका कनेक्शन अभिषेक बनर्जी से बताया जा रहा है। आरोप है कि यह कंपनी शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी हो सकती है। हालांकि, अभिषेक ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है और इसे राजनीति से प्रेरित बताया है।
CM शुभेंदु अधिकारी ने किया जिक्र
फाल्टा में भाजपा कार्यकर्ताओं की रैली को संबोधित करते हुए अधिकारी ने ने कहा कि उन्हें लीप्स एंड बाउंड्स नामक निजी कंपनी की संपत्तियों से संबंधित फाइल मिल गई हैं, जो कथित रूप से बनर्जी से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि जल्दी ही इनकी जांच शुरू की जाएगी।
उन्होंने कहा, 'मैंने कोलकाता नगर निगम से फाइल मांगी थीं और मुझे दक्षिण 24 परगना जिले के आमतला में स्थित लीप्स एंड बाउंड्स के एक आलीशान कार्यालय समेत 24 संपत्तियों का विवरण मिल गया है। अब मेरे पास भतीजे की संपत्तियों की सूची है और जल्द ही मैं उनकी जांच शुरू कराऊंगा।'
नक्शों की हो रही है जांच
रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों ने बताया कि सबसे पहले नगर निगम के एसेसमेंट डिपार्टमेंट ने अपने कागजातों को खंगाला। वहां से उन्होंने अभिषेक बनर्जी के नाम पर दर्ज संपत्तियों के पते और उनके मकान नंबर निकाले। इसके बाद, यह लिस्ट नगर निगम के ही भवन निर्माण विभाग को सौंप दी गई। अब इस विभाग ने अपने रिकॉर्ड्स चेक किए ताकि यह पता लगाया जा सके कि इन संपत्तियों को बनाने के लिए सरकारी नक्शा पास कराया गया था या नहीं।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
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