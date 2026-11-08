दीपावली पर पीएम मोदी की राह पर CM शुभेंदु अधिकारी, घुसपैठियों को लेकर किया बड़ा ऐलान

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दीवाली के मौके सैनिकों के साथ त्योहार मनाया। उन्होंने बीएसएफ जवानों से ममता बनर्जी सरकार द्वारा किए गए व्यवहार के लिए माफी मांगी।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी दीपावली के मौके पर पीएम मोदी की राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री के तौर पर और बाद में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपनी हर दीवाली सेना के जवानों के साथ मनाई है। ठीक इसी तरह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी शपथ लेने के बाद अपनी पहली दीवाली बांग्लादेश सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों के साथ मनाई। रविवार को दीवाली के मौके पर पीएम मोदी ने बस्तर में सीआरपीएफ के जवानों के संग अपनी दीवाली मनाई, तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री उत्तर 24 परगना के हिंगलगंज स्थित चौक में जवानों के बीच पहुंचे।

रविवार को दीवाली के मौके पर सीएम शुभेंदु बीएसएफ कैंप पहुंचकर जवानों को दीपावली की बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि उनकी सरकार देश की सीमाओं की सुरक्षा में असाधारण योगदान देने वाले सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और राज्य पुलिस के कर्मियों को सम्मानित करने के लिए 2027 से 'सीमा मित्र' पुरस्कार शुरू करेगी।इसके बाद सीएम ने हिंगलगंज पुलिस स्टेशन में काली पूजा समारोह का उद्घाटन किया।

पश्चिम बंगाल में घुसपैठ की कोई जगह नहीं- सीएम शुभेंदु अधिकारी दीवाली के मौके पर बीएसएफ और पुलिस के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा, "सुरक्षा को पूरी तरह से अभेद्य बनाया जाएगा। मैंने खुद आखिरी फ्लोटिंग आउटपोस्ट का जायजा लिया।, जहां से मैंने दूरबीन की मदद से इलाके पर नजर डाली। अभी भी बांग्लादेश की तरफ से कुछ भी नहीं है। वे घात लगाए बैठे हैं और इस ताक में हैं कि कब BSF की नजर हटे और वे सीमा पार कर जाएं।"

उन्होंने आगे कहा, "BSF और पुलिस ने मिलकर अब तक कई लाख घुसपैठियों को बाहर खदेड़ दिया है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम एक भी घुसपैठिए को यहां नहीं रहने देंगे। हम उन सभी को ढूंढ निकालेंगे। सीमा के साथ 15 किलोमीटर के दायरे में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हम घुसपैठियों की पहचान करेंगे। मेरे पास उनके सटीक आंकड़े मौजूद हैं।"

पिछली सरकार के रवैये के लिए सीएम शुभेंदु ने माफी मांगी अधिकारी ने बीएसएफ और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवानों के प्रति पिछली राज्य सरकार की कथित अपमानजनक टिप्पणियों और व्यवहार के लिए उनसे माफी मांगी। उन्होंने राज्य की पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ''राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं बीएसएफ और सीआरपीएफ के प्रति पिछली सरकार की अपमानजनक टिप्पणियों और व्यवहार के लिए आपसे माफी मांगता हूं।'' उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली सरकार पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा के करीब 600 किलोमीटर हिस्से पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जरूरी जमीन उपलब्ध कराने में विफल रही थी।