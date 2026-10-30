'दम है तो 2029 में चुनाव लड़कर दिखाओ', शुभेंदु अधिकारी की अभिषेक बनर्जी को खुली चुनौती

शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि अगर अभिषेक में हिम्मत है तो वह 2029 में फिर से वहीं से चुनाव लड़ें, जहां इस बार उनकी जमानत तक जब्त करा दी जाएगी।

2024 के आम चुनाव में अभिषेक बनर्जी ने डायमंड हार्बर सीट से करीब 7 लाख से ज्यादा मतों के भारी अंतर से जीत दर्ज की थी।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी के बीच जुबानी जंग एक बार फिर भीषण राजनीतिक मोड़ ले चुकी है। सॉल्ट लेक स्थित भाजपा कार्यालय में 'जनता दरबार' को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सीधे अभिषेक बनर्जी के गढ़ 'डायमंड हार्बर' में घुसकर उन्हें 2029 के लोकसभा चुनाव में हराने की खुली चुनौती दी है।

अधिकारी ने दावा किया कि अगर अभिषेक में हिम्मत है तो वह 2029 में फिर से वहीं से चुनाव लड़ें, जहां इस बार उनकी जमानत तक जब्त करा दी जाएगी।

2024 से 1 वोट ज्यादा से हराऊंगा: सुवेंदु का सीधा प्रहार अभिषेक बनर्जी के हाल ही में पुलिस प्रशासन पर टीएमसी कार्यकर्ताओं को "झूठे मुकदमों में फंसाने" के आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा, "अगर आप में हिम्मत है, तो 2029 के चुनाव में डायमंड हार्बर से ही चुनाव लड़कर दिखाएं। मेरी बात लिख कर रख लीजिए- मैं आपको आपके 2024 के जीत के अंतर से कम से कम 1 वोट ज्यादा से हराऊंगा। भले ही सीपीआईएम (CPI-M) भी आपका समर्थन कर दे, फिर भी आपकी जमानत जब्त हो जाएगी।"

बता दें कि 2024 के आम चुनाव में अभिषेक बनर्जी ने डायमंड हार्बर सीट से करीब 7 लाख से ज्यादा मतों के भारी अंतर से जीत दर्ज की थी।

अभिषेक की तरफ से पुलिस पर लगाए गए आरोपों पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि टीएमसी सांसद का "सोडियम-पोटेशियम असंतुलन" बिगड़ गया है, इसलिए वे ऐसे बेतुके बयान दे रहे हैं। अधिकारी ने कहा, "उन्हें इलाज के लिए न्यूयॉर्क जाना चाहिए, इसके लिए जो भी एनओसी (NOC) चाहिए होगी, हमारी सरकार तुरंत जारी कर देगी।"

पुलिस अफसरों को धमकी देने पर सियासी बवाल यह विवाद तब गहराया जब गुरुवार को अभिषेक बनर्जी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा था कि कुछ पुलिस अधिकारी "मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए" तृणमूल कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज कर रहे हैं।

अभिषेक ने चेतावनी देते हुए कहा था कि "जो अफसर अधिकारी के इशारे पर काम कर रहे हैं, उनके नाम याद रखे जाएंगे और राज्य में सरकार बदलते ही उन्हें परिणाम भुगतने होंगे।"

मुख्यमंत्री अधिकारी ने पलटवार करते हुए खुलासा किया कि हाल ही में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए अभिषेक के एक करीबी सहयोगी ने कुछ अहम जानकारियां दी हैं, जिससे टीएमसी सांसद बुरी तरह घबराए हुए हैं।

ममता बनर्जी पर सीधा हमला सॉल्ट लेक के बाद बारुईपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बिना नाम लिए पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और हाल ही में गिरफ्तार हुए पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन पर तीखा निशाना साधा।

सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि दक्षिण 24 परगना की जनता अब वास्तविक अभिव्यक्ति और धार्मिक स्वतंत्रता का अनुभव कर रही है। 'दीमक और खटमलों' का उपद्रव बढ़ गया था, जिसे साफ करना जरूरी हो गया था।

कार्यकर्ताओं के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "आपके मन में सवाल है कि बड़ा चोर कब जाएगा? सही समय चुनकर हर काम कायदे से करना होता है। बड़ा चोर भी जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। जिसके साथ मिलकर उन्होंने अपना आखिरी डुएट (युगल गीत) गाया था, वह पहले ही अंदर जा चुका है।"

"वामपंथियों की गोद में जा बैठी TMC" तृणमूल कांग्रेस और वाममोर्चा (CPI-M) के बीच बढ़ती राजनीतिक नजदीकियों पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि जिस टीएमसी का गठन बंगाल को 'सीपीएम के अत्याचारों से बचाने' के लिए हुआ था, वही आज दिल्ली की राजनीति में प्रासंगिक बने रहने के लिए सीपीआईएम नेता एम. ए. बेबी और वामपंथी दलों से अंदरूनी साठगांठ कर रही है।