ममता बनर्जी के रास्ते चल दिए? बकरीद की बधाई दी तो शुभेंदु अधिकारी पर भड़के समर्थक
शुभेंदु अधिकारी ने जब बकरीद की बधाई दी तो उनके ही कुछ समर्थक भड़क गए। सोशल मीडिया ने कई लोगों ने शुभेंदु अधिकारी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। कुछ लोगों ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी भी ममता बनर्जी के रास्ते पर चल दिए।
बंगाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से एक एक बाद एक फैसले ले रहे हैं, उससे उनके समर्थकों में अच्छा-खासा उत्साह है। वहीं अधिकारी ने जब बकरीद की बधाई दी तो उनके कई समर्थक भड़क हुए। सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे लोग उनकी पोस्ट पर आपत्ति जताने लगे। बता दें कि बकरीद के मौके पर अधिकारी ने सोशल मीडिाय पोस्ट में लिखा था, ईद उल अजहा मनाने वाले सभी लोगों को बधाई। आपका परिवार समृद्ध रहे।
सीएम अधिकारी के इस पोस्ट पर बहुत सारे लोगों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी तो वहीं अन्य कई लोगों को यह बधाई नागवार गुजरी। एक यूजर ने लिखा, सनातन धर्म की धरती पर ईद की जगह नहीं है। मुस्लिम आक्रांताओं के किसी भी त्योहार को भारत में नहीं मनाना चाहिए। एक अन्य यूजर नेक हा, गाय काटने वाले लोगों के उत्सव पर भारत भूमि पर बैन लगा देना चाहिए। हम गाय की पूजा करते हैं और हिंदू बहुल भूमि पर गाय को काटने वालों को जगह नहीं मिलनी चाहिए।
एक यूजर ने लिखा, आतंक फैलाने वाले लोगों के त्योहार पर उन्हें बधाई देने की कोई जरूरत नहीं है। अधिकारी के ही कई समर्थकों ने कहा कि वह मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कीओर रुख कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, आपको याद दिला रहा हूं कि मुस्लिमों ने आपको वोट नहीं दिया है। आप भी वही करने लगे जो पहले वाली मुख्यमंत्री कर रही थीं। क्या आप बदल गए हैं? यह किस तरह का तुष्टीकरण है।
बता दें कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी गुरुवार को नदिया जिले के एक इस्कॉन मंदिर में पहुंचे थे और गो पूजा की थी। अधिकारियों के अनुसार, पारंपरिक सफेद धोती-कुर्ता पहने शुभेंदु पूर्वाह्न करीब साढ़े 11 बजे नंगे पांव मंदिर परिसर की गौशाला में दाखिल हुए, और विशेष 'गौ पूजा' अनुष्ठान किया तथा बाद में गायों को फल एवं मिठाइयां खिलाईं। वह 'यज्ञ' में शामिल हुए और फिर इस्कॉन के साधु-संतों तथा प्रबंधन के सदस्यों से बात करने के लिए चंद्रोदय मंदिर पहुंचे।विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद इस महीने की शुरुआत में मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभालने के बाद शुभेंदु का मायापुर स्थित इस्कॉन मुख्यालय का यह पहला दौरा है।
शुभेंदु ने कहा, ''मैं यहां सच्चे दिल से आया हूं। मैं एक 'सनातनी' हूं और इस्कॉन का समर्पित अनुयायी हूं। गीता के संदेश से प्रेरित होकर, हम लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहते हैं और बंगाल के खोए हुए गौरव को बहाल करना चाहते हैं।' मुख्यमंत्री ने दुनिया भर में 'हरे कृष्ण आंदोलन' और रथ यात्रा के प्रसार में इस्कॉन के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि इस संगठन ने श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं के माध्यम से भारतीय आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को पूरी दुनिया में पहुंचाया है।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें