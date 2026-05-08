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वो 9 जिले कौन-कौन? जहां ममता दीदी की पार्टी का खाता भी न खुल पाया; अमित शाह ने तंज कस बताया

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
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शाह ने कहा कि बंगाल चुनाव में मिली जीत बेहद महत्वपूर्ण है; इस प्रचंड जनादेश के साथ हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद घुसपैठ और गौ-तस्करी असंभव हो जाएगी।

वो 9 जिले कौन-कौन? जहां ममता दीदी की पार्टी का खाता भी न खुल पाया; अमित शाह ने तंज कस बताया

शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने इसका ऐलान किया। इसके बाद उन्होंने पार्टी विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में नई सरकार राज्य में कानून का शासन स्थापित करेगी और राज्य को घुसपैठिया मुक्त करेगी। शाह ने दो टूक शब्दों में कहा कि जिस तरह हमने असम में घुसपैठ को पूरी तरह से थाम दिया है, अब बंगाल में भी वही होगा और यहां भी अवैध घुसपैठ पर पूरी तरह से लगाम लगा दिया जाएगा।

भाजपा विधायक दल की बैठक को संबोधित करते हुए शाह ने हालिया विधानसभा चुनावों में पार्टी की ऐतिहासिक और प्रचंड जीत के आंकड़ों पर खुशी जताई और कहा कि इस बार गंगोत्री से गंगासागर तक भाजपा की सरकार बनी है। उन्होंने कहा कि बंगाल में भाजपा की लहर कितनी प्रचंड थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हमारे विधायकों की जीत का अंतर औसतन 28 हजार वोट रहा है।

शाह ने ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी पर भी तंज कसा और कहा कि इस बार के चुनाव में राज्य के कुल 23 जिलों में से 9 जिलों में तृणमूल कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल सका है। उन जिलों में पूर्वी मिदनापुर, झारग्राम, पुरुलिया, बांकुड़ा, दार्जिलिंग, कलिपोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और पश्चिमी बर्धमान शामिल है। यानी इन जिलों की सभी सीटों पर भाजपा की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि 23 में से 20 जिलों में भाजपा नंबर वन पार्टी रही है।

शाह ने कहा कि 1950 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो सपना देखा था, वह आज उनकी जन्मभूमि पर साकार हुआ। वह जहां कहीं भी होंगे यह देखकर आह्लादित हो रहे होंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह जीत जितना सुखदायी है, उससे भी ज्यादा इसके लिए संघर्ष की यात्रा दुखदायी है क्योंकि इस प्राप्ति के लिए भाजपा के 321 देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने जान गंवाई है। उन सभी कार्यकर्ताओं और उनके परिवार के प्रति पूरे भाजपा परिवार और भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से कोटि कोटि प्रणाम करता हूं।

शाह ने कहा कि बंगाल चुनाव में मिली जीत बेहद महत्वपूर्ण है; इस प्रचंड जनादेश के साथ हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद घुसपैठ और गौ-तस्करी असंभव हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी ने हर बार की तरह ईवीएम को तो दोषी ठहराया ही कांग्रेस ने चुनावी विफलताओं को छिपाने के लिए 'वोट चोरी' का भी आरोप लगाया। उन्होंने ममता बनर्जी के पिछे 15 सालों को अपराध राज बताते हुए कहा कि उनके शासनकाल में अपराधी ही राजनेता बन गए थे। उन्होंने कहा, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 15 वर्षों के शासनकाल के दौरान ममता बनर्जी ने प्रशासन का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण किया।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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