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बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को सीएम हाउस जल्द, 25 साल बाद होगा ऐसा; कहां बनेगा ठिकाना

Deepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
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पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री, शुभेंदु अधिकारी को जल्द ही मुख्यमंत्री आवास मिल सकता है। मुख्यमंत्री के नए घर ढूंढने की कवायद में तमाम एजेंसियां लगी हुई हैं।

बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को सीएम हाउस जल्द, 25 साल बाद होगा ऐसा; कहां बनेगा ठिकाना

पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री, शुभेंदु अधिकारी को जल्द ही मुख्यमंत्री आवास मिल सकता है। मुख्यमंत्री के नए घर ढूंढने की कवायद में तमाम एजेंसियां लगी हुई हैं। फिलहाल, सौजन्य नाम की एक सरकारी बिल्डिंग को मुख्यमंत्री आवास के लिए तय किया है। यह बिल्डिंग, दक्षिणी कोलकाता के अलीपुर इलाके में स्थित है। गौरतलब है कि कोलकाता में अभी तक कोई स्थायी मुख्यमंत्री आवास नहीं है, जिसे शुभेंदु अधिकारी अपने आवास के लिए इस्तेमाल कर सकें।

25 साल में पहली बार
अगर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सौजन्य में शिफ्ट होते हैं तो 25 साल में ऐसा पहली बार होगा जब बंगाल में कोई मुख्यमंत्री आधिकारिक मुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट होगा। उनसे पहले सीपीआई(एम) के दिग्गज ज्योति बसु, किसी आधिकारिक मुख्यमंत्री आवास में रहे थे। ज्योति बसु, इंदिरा भवन में रहते थे, जो कोलकाता के साल्ट लेक एरिया में है। ज्योति बसु के बाद सीपीआई (एम) के तीन बार के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य और टीएमसी की ममता बनर्जी ने अपने-अपने घरों को मुख्यमंत्री आवास के रूप में इस्तेमाल किया था।

अभी एक पेच
फिलहाल शुभेंदु अधिकारी कोलकाता के चिनार पार्क स्थित फ्लैट में रहते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सौजन्य का चयन इसकी बनावट और तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। खासतौर पर सुरक्षा के पहलू का विशेष ख्याल रखा गया है। हालांकि इसमें एक पेच है। अभी शुभेंदु अधिकारी की तरफ से सौजन्य को ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। यानी, जब तक सीएम की सहमति नहीं मिल जाती, आधिकारिक आवास फाइनल नहीं हो सकेगा।

कहां है सौजन्य
सौजन्य, जजेज कोर्ट रोड पर स्थित है। यह भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, जहां से शुभेंदु ने हालिया विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को हराया है। शुभेंदु ने नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से भी इस्तीफा दे दिया था। अब उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया है। एक वरिष्ठ पीडब्लूडी अधिकारी ने बताया कि हम सौजन्य को मुख्यमंत्री आवास के तौर पर तैयार कर रहे हैं। अगर शुभेंदु अधिकारी यहां पर रुकने के लिए सहमत हो जाते हैं तो यह आधिकारिक सीएम आवास हो जाएगा। नहीं, तो हम उनके लिए एक नए आवास की तलाश करेंगे।

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सौजन्य को क्यों वरीयता
एक प्रशासनिक सू्त्र के मुताबिक मुख्यमंत्री लोकभवन परिसर स्थित क्वॉर्टर में भी रह सकते हैं। सुरक्षा को देखते हुए यह कदम उठाया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक जिस चिनार पार्क के फ्लैट में शुभेंदु रह रहे हैं, उसकी सुरक्षा संदेह के घेरे में है। इसके बाद इंटेलीजेंस एजेंसीज ने उन्हें या तो सौजन्य कॉम्पलेक्स या लोकभवन में शिफ्ट होने की सलाह दी है। इसमें भी सौजन्य को इसलिए वरीयता मिल सकती है क्योंकि यह एक अलग कॉम्पलेक्स है और मुख्यमंत्री आवास के लिए सबसे मुफीद है। हालांकि उन्होंने यह भी कहाकि सबकुछ इस बात पर तय करेगा कि मुख्यमंत्री क्या कहते हैं।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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