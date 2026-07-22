विपक्ष में रहते जिसका किया था विरोध, CM बनते ही उसे लागू करने जा रहे शुभेंदु अधिकारी
शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जहां कहीं भी अवैध हुकिंग पकड़ी जाए वहां का बिजली कनेक्शन तुरंत काट दिया जाए। उन्होंने विभाग को लंबे समय से बकाया बिजली बिलों की वसूली का अभियान और तेज करने के आदेश दिए।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के बिजली विभाग को कड़ा संदेश देते हुए साफ कर दिया है कि बिजली चोरी के मामलों में किसी भी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि बिजली चोरी में सत्ताधारी दल (भाजपा) का कोई नेता भी शामिल पाया जाता है तो भी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बिजली चोरी और अवैध कनेक्शन की तुरंत रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए 'विद्युत प्रहरी' ऐप भी लॉन्च किया है।
सॉल्ट लेक के करुणामाई स्थित विद्युत भवन में बंगाल की बिजली स्थिति की समीक्षा करने के बाद मुख्यमंत्री अधिकारी ने कहा, "बिजली के तारों पर हुकिंग पूरी तरह बंद होनी चाहिए। इस मामले में किसी तरह की राजनीतिक सिफारिश या ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि बिजली चोरी करने वाला व्यक्ति सत्ताधारी दल का कोई नेता भी है तो भी उसकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी।"
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जहां कहीं भी अवैध हुकिंग पकड़ी जाए वहां का बिजली कनेक्शन तुरंत काट दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने विभाग को लंबे समय से बकाया बिजली बिलों की वसूली का अभियान और तेज करने के आदेश दिए।
आम उपभोक्ताओं को राहत
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पास बिजली विभाग का प्रभार भी है। उन्होंने घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग नीतियां अपनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं के प्रति थोड़ा संवेदनशील रवैया अपनाया जाना चाहिए। घरेलू उपभोक्ता को किसी भी सख्त कार्रवाई से पहले नोटिस भेजा जाए और बकाया राशि की जानकारी दी जाए। औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थानों को किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। ऐसे संस्थानों से बकाया वसूली में कोई रियायत नहीं बरती जाएगी।
लोकेशेडिंग और स्मार्ट मीटर पर फोकस
राज्य में बिजली की सरप्लस (अधिशेष) स्थिति का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल में पर्याप्त बिजली उपलब्ध होने के बावजूद वाममोर्चा शासनकाल की याद दिलाने वाले 'लोड-शेडिंग' और 'लो-वोल्टेज' जैसे शब्द आज भी सुनने को मिलते हैं। उन्होंने कहा कि यह स्थिति सरकार की छवि के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने विभाग को चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट मीटर लगाने और बिजली कटौती की समस्या को पूरी तरह खत्म करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि विपक्ष में रहते हुए शुभेंदु अधिकारी ने बिजली स्मार्ट मीटर का विरोध किया था।
शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जहां आवश्यकता हो वहां नए सब-स्टेशन बनाए जाएं और मौजूदा सब-स्टेशनों का रखरखाव सही ढंग से किया जाए। बंगाल में अंडरग्राउंड केबल बिछाने के काम को गति दी जाए क्योंकि वर्तमान में बंगाल में इसका स्तर काफी कम है। जो अधूरी परियोजनाएं लटकी हुई हैं, उन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। भविष्य की सभी योजनाओं के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार की जाए और टेंडर प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता रखी जाए।
तबादला नीति में बड़ा बदलाव
बिजली विभाग में कर्मचारियों और विशेष रूप से इंजीनियरों की कमी पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग को आउटसोर्स कर्मियों के भरोसे चलाया जा रहा है। सरकार जल्द ही प्रतिभावान इंजीनियरों की खाली पड़ी सीटों को भरेगी। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निकट भविष्य में बिजली विभाग में सभी भर्तियां पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग (PSC) के माध्यम से की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने पारदर्शी तबादला नीति लागू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि एक ही स्थान पर लंबे समय से टिके अधिकारियों का तबादला किया जाएगा और जिन्होंने एक जगह तीन साल पूरे कर लिए हैं उनके ट्रांसफर पर विचार होगा।
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लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
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