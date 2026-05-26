हिमंत-शुभेंदु की जोड़ी का असर? कोर्ट जाकर वापस भेजने की गुहार लगा रहा बांग्लादेशी घुसपैठिया

असम और पश्चिम बंगाल में हिमंत सरमा और शुभेंदु अधिकारी की सरकारों द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। इसका असर यह हो रहा है कि अब घुसपैठिए कोर्ट में जाकर उन्हें बांग्लादेश भेजने का आग्रह कर रहे हैं।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के बांग्लादेशी घुसपैठिया विरोधी रुख का असर नजर आने लगा है। पश्चिम बंगाल में सरकार ने घुसपैठिओं के लिए होल्डिंग कैंप बनवाना शुरू कर दिया है, तो वहीं हिमंत पहले से ही अपने घुसपैठिया विरोधी रुख के लिए जाने जाते हैं। इसका असर यह हो रहा है कि कुछ लोग अपने आप भारत छोड़कर जा रहे हैं, बाकी बचे लोग कोर्ट की शरण की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। ऐसा ही एक मामला असम के श्रीभूमि से सामने आया है। यहां पर एक बांग्लादेशी नागरिक ने अदालत के सामने आत्मसमर्पण करके वापस उसके देश भेजने की गुहार लगाई है। इस घटना के बाद अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि आखिर वह किस रास्ते से भारत में घुसा है।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण करने वाले व्यक्ति की पहचान बांग्लादेश के गोपालगंज इलाके के रहने वाले इस्लाम शेख के रूप में हुई है। अधिकारियों के मुताबिक इस्लाम ने बताया कि वह 'रागबी' नामक एक दलाल की मदद से भारत में घुसा था। इसके बाद उसे गुवाहाटी ले जाया गया। गुवाहाटी पहुंचने के बाद दलाल ने उसे वहीं पर छोड़ दिया और खुद फरार हो गया।

इसके बाद वह ट्रेन पकड़कर सिलचर पहुंचा, जहां से उसने बांग्लादेश वापस जाने का रास्ता ढूंढ़ने की कोशिश की लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। इसी बीच रास्ता ढूंढ़ते हुए वह श्रीभूमि पहुंचा, जहां पर उसने कानूनी मदद मांगने का फैसला किया। इसके बाद वह कोर्ट पहुंचा, जहां पर न्यायाधीश ने उसे पुलिस हिरासत में भेजने का निर्देश दिया। फिलहाल असम पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस्लाम भारत में कैसे दाखिल हुआ। इसके अलावा वह उस दलाल का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है।

बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ ऐक्शन में दोनों सीएम खैर, यह पहली बार नहीं है, जब देश में बांग्लादेशी घुसपैठिया पकड़ा गया है। इसके पहले भी कई लोग ऐसे ही पकड़े गए हैं। हालांकि, यह कानूनी मदद मांगने का तरीका थोड़ा नया लग सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार की सख्ती और असम में हिमंत के ऐक्शन ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के मन में डर भर दिया है।

पहले यह कहा जाता था कि असम में हिमंत सरकार ऐक्शन लेती है, लेकिन पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के अंडर घुसपैठिए आराम से रह सकते थे। लेकिन अब जब से शुभेंदु अधिकारी की सरकार आई है, घुसपैठियों के खिलाफ ऐक्शन शुरू हो गया है।