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Explainer: बंगाल में दंगाइयों की अब खैर नहीं, बिना मुकदमे के 12 महीने तक होगी जेल, क्या है शुभेंदु सरकार का पब्लिक सेफ्टी बिल?

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
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मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि नए कानून का प्राथमिक उद्देश्य राज्य को आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और ऐसे अपराधों की योजना को बाधित करने के लिए और अधिक अधिकार प्रदान करना है।

बंगाल में दंगाइयों की अब खैर नहीं, बिना मुकदमे के 12 महीने तक होगी जेल, क्या है शुभेंदु सरकार का पब्लिक सेफ्टी बिल?

पश्चिम बंगाल की नई शुभेंदु अधिकारी सरकार ने सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में पब्लिक सेफ्टी बिल यानी लोक सुरक्षा एवं असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक, 2026 को भारी बहुमत से पारित करा लिया। इस बिल में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए बिना मुकदमे के 12 महीने तक एहतियातन हिरासत में रखने का प्रावधान किया गया है। इस बिल को सदन ने 41 के मुकाबले 176 मतों से पारित कर दिया। बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सदन में कहा कि 'पश्चिम बंगाल लोक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक, 2026' का उद्देश्य दंगों और अन्य तरह की हिंसा की रोकथाम करना है।

विधेयक लाने का औचित्य बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा कानूनों में हिंसा में सीधे या किसी अन्य तरह से शामिल लोगों से संपत्ति के नुकसान की भरपाई करने का कोई प्रावधान नहीं है। मुख्यमंत्री ने सदन को भरोसा दिलाया कि प्रस्तावित कानून गुंडों के प्रति लक्षित है और इसका किसी भी तरह से, यहां तक ​​कि राजनीतिक मकसद के लिए भी, दुरूपयोग नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अधिकारी ने तृण मूल कांग्रेस और सीपीआई-एम दोनों पर राजनीतिक हिंसा का आरोप लगाया।

अन्य राज्यों का किया उल्लेख

उन्होंने कहा कि इसी तरह के विधेयक अन्य राज्यों में भी पेश किए गए हैं। उन्होंने कहा, "इसे लागू करने से पहले, मैं बता दूं कि पिछली सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। बंगाल के लोगों ने आपको ईवीएम के माध्यम से खारिज कर दिया है। आप विपक्ष बनने में कामयाब रहे हैं, लेकिन यह मजबूत नहीं है। यह विधेयक पहले ही कई राज्यों में अलग-अलग नामों से पेश किया जा चुका है; महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और झारखंड ने इसे लागू किया है।"

CPIM और TMC पर बरसे अधिकारी

उन्होंने कहा, "हमने देखा कि कैसे सीपीआईएम ने बंगाल की राजनीति में 'गुंडा संस्कृति' पेश की। 2001 में, उन्होंने विशेष रूप से दूसरों को लोकतांत्रिक तरीकों से सत्ता हासिल करने से रोकने के लिए 'हरमाड्स' को तैनात किया।" अधिकारी ने आश्वासन दिया कि सरकार कानूनों का दुरुपयोग नहीं करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान न हो। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर मुस्लिम समुदाय को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और कहा, "2019 के बाद से, हमने पिछली सरकार को एक विशिष्ट समुदाय को अपने समर्थन का आश्वासन देते देखा है। हमने सीपीआई (एम) मतदाताओं हरगोबिंद दास और चंदन दास की हत्याएं भी देखीं, और उनके परिवारों को जो कठिनाइयां झेलनी पड़ीं, उसे भी देखा है।"

चल और अचल संपत्ति भी जब्त करेंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान लोग सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति का नुकसान करने में लगे हुए थे। उन्होंने कहा, "हम इस कानून का दुरुपयोग नहीं करेंगे। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक या निजी संपत्ति को कोई नुकसान न हो। इस कानून को सख्ती से लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है; इसलिए यह आवश्यक है। मुख्यमंत्री बनने के बाद से, मैंने यह सुनिश्चित किया है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से मुआवजा वसूल किया जाए। इसके तहत केवल लोगों को जेल नहीं भेजा जाएगा बल्कि हम उनकी चल और अचल संपत्ति भी जब्त करेंगे।"

गैर-जमानती होंगे अपराध

इस बिल के प्रावधानों के अनुसार, इस कानून के तहत दर्ज सभी अपराध संज्ञेय (Cognizable) होंगे और सभी अपराध गैर-जमानती (Non-bailable) होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि पुलिस बिना वारंट के ही गिरफ्तारी कर सकेगी और आरोपियों को आसानी से जमानत नहीं मिल सकेगी। इस कानून के तहत प्रशासन को अधिकार होगा कि वह किसी भी संदिग्ध शख्स की तलाशी ले, उसके दस्तावेज और संपत्ति जब्त करे और अपराध से जुड़ी चल-अचल संपत्ति को कुर्क या जब्त करे।

हिरासत में लिए गए व्यक्ति को क्या अधिकार मिलेंगे?

बिल में कहा गया है कि अगर कोई आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो जाता है, तो अदालत के जरिए उद्घोषणा जारी कर उसकी संपत्ति के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकेगी। बिल में यह भी प्रावधान है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को निर्धारित समय के भीतर गिरफ्तारी के कारण बताए जाएंगे। उसे अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। हालांकि अगर सरकार को लगे कि किसी जानकारी का खुलासा सार्वजनिक हित के खिलाफ है, तो वह उसे साझा नहीं करेगी। (ANI और PTI इनपुट्स के साथ)

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लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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