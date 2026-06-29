बंगाल में दंगाइयों की अब खैर नहीं, बिना मुकदमे के 12 महीने तक होगी जेल, क्या है शुभेंदु सरकार का पब्लिक सेफ्टी बिल?

मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि नए कानून का प्राथमिक उद्देश्य राज्य को आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और ऐसे अपराधों की योजना को बाधित करने के लिए और अधिक अधिकार प्रदान करना है।

पश्चिम बंगाल की नई शुभेंदु अधिकारी सरकार ने सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में पब्लिक सेफ्टी बिल यानी लोक सुरक्षा एवं असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक, 2026 को भारी बहुमत से पारित करा लिया। इस बिल में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए बिना मुकदमे के 12 महीने तक एहतियातन हिरासत में रखने का प्रावधान किया गया है। इस बिल को सदन ने 41 के मुकाबले 176 मतों से पारित कर दिया। बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सदन में कहा कि 'पश्चिम बंगाल लोक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक, 2026' का उद्देश्य दंगों और अन्य तरह की हिंसा की रोकथाम करना है।

विधेयक लाने का औचित्य बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा कानूनों में हिंसा में सीधे या किसी अन्य तरह से शामिल लोगों से संपत्ति के नुकसान की भरपाई करने का कोई प्रावधान नहीं है। मुख्यमंत्री ने सदन को भरोसा दिलाया कि प्रस्तावित कानून गुंडों के प्रति लक्षित है और इसका किसी भी तरह से, यहां तक ​​कि राजनीतिक मकसद के लिए भी, दुरूपयोग नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अधिकारी ने तृण मूल कांग्रेस और सीपीआई-एम दोनों पर राजनीतिक हिंसा का आरोप लगाया।

अन्य राज्यों का किया उल्लेख उन्होंने कहा कि इसी तरह के विधेयक अन्य राज्यों में भी पेश किए गए हैं। उन्होंने कहा, "इसे लागू करने से पहले, मैं बता दूं कि पिछली सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। बंगाल के लोगों ने आपको ईवीएम के माध्यम से खारिज कर दिया है। आप विपक्ष बनने में कामयाब रहे हैं, लेकिन यह मजबूत नहीं है। यह विधेयक पहले ही कई राज्यों में अलग-अलग नामों से पेश किया जा चुका है; महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और झारखंड ने इसे लागू किया है।"

CPIM और TMC पर बरसे अधिकारी उन्होंने कहा, "हमने देखा कि कैसे सीपीआईएम ने बंगाल की राजनीति में 'गुंडा संस्कृति' पेश की। 2001 में, उन्होंने विशेष रूप से दूसरों को लोकतांत्रिक तरीकों से सत्ता हासिल करने से रोकने के लिए 'हरमाड्स' को तैनात किया।" अधिकारी ने आश्वासन दिया कि सरकार कानूनों का दुरुपयोग नहीं करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान न हो। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर मुस्लिम समुदाय को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और कहा, "2019 के बाद से, हमने पिछली सरकार को एक विशिष्ट समुदाय को अपने समर्थन का आश्वासन देते देखा है। हमने सीपीआई (एम) मतदाताओं हरगोबिंद दास और चंदन दास की हत्याएं भी देखीं, और उनके परिवारों को जो कठिनाइयां झेलनी पड़ीं, उसे भी देखा है।"

चल और अचल संपत्ति भी जब्त करेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान लोग सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति का नुकसान करने में लगे हुए थे। उन्होंने कहा, "हम इस कानून का दुरुपयोग नहीं करेंगे। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक या निजी संपत्ति को कोई नुकसान न हो। इस कानून को सख्ती से लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है; इसलिए यह आवश्यक है। मुख्यमंत्री बनने के बाद से, मैंने यह सुनिश्चित किया है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से मुआवजा वसूल किया जाए। इसके तहत केवल लोगों को जेल नहीं भेजा जाएगा बल्कि हम उनकी चल और अचल संपत्ति भी जब्त करेंगे।"

गैर-जमानती होंगे अपराध इस बिल के प्रावधानों के अनुसार, इस कानून के तहत दर्ज सभी अपराध संज्ञेय (Cognizable) होंगे और सभी अपराध गैर-जमानती (Non-bailable) होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि पुलिस बिना वारंट के ही गिरफ्तारी कर सकेगी और आरोपियों को आसानी से जमानत नहीं मिल सकेगी। इस कानून के तहत प्रशासन को अधिकार होगा कि वह किसी भी संदिग्ध शख्स की तलाशी ले, उसके दस्तावेज और संपत्ति जब्त करे और अपराध से जुड़ी चल-अचल संपत्ति को कुर्क या जब्त करे।