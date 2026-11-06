योगी की राह पर शुभेंदु अधिकारी, बंगाल में अब सरकार खरीदकर देगी जमीन; शेयर भी मिलेगा

लैंड-पूलिंग व्यवस्था के तहत जमीन का मालिक स्वेच्छा से अपनी जमीन सरकार को सौंपता है। सरकार उस जमीन को विकसित करने के बाद उसका एक हिस्सा वापस मालिक को दे देती है।

मुख्यमंत्री बनने के बाद से शुभेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) लगातार निवेशकों को लुभाने और उन्हें निवेश करने के लिए बंगाल बुलाने की कोशिशें कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) वाली रणनीति अपनाई है। गुरुवार को उन्होंने फैसला किया कि उनकी सरकार उद्योगों के लिए दो तरीकों से जमीन उपलब्ध कराएगी। पहला तरीका यह कि सीधे जमीन खरीदकर कंपनियों को देगी। और दूसरा यह कि हरियाणा, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अपनाई जाने वाली लैंड-पूलिंग व्यवस्था अपनाएगी।

गुरुवार को अपनी सरकार की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की घोषणा करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा, "हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे और न ही उद्योगपतियों से कहेंगे कि वे अपने लिए खुद जमीन खरीदें। न ही हम किसानों से बंदूक की नोक पर जमीन छीनेंगे। हम किसानों से सीधे जमीन खरीदकर और लैंड-पूलिंग व्यवस्था के जरिए एक लैंड बैंक बनाएंगे।"

क्या होता है लैंड-पूलिंग सिस्टम? लैंड-पूलिंग व्यवस्था के तहत जमीन का मालिक स्वेच्छा से अपनी जमीन सरकार को सौंपता है। सरकार उस जमीन को विकसित करने के बाद उसका एक हिस्सा वापस मालिक को दे देती है। अधिकारियों को कहना है कि शुभेंदु अधिकारी की सरकार का मानना है कि तृणमूल की ने जमीन के मामलों से दूर रहने वाली नीति अपनाई थी। लेफ्ट फ्रंट ने उद्योगों के लिए जबरन जमीन अधिग्रहण करने वाली नीति अपनाई। इनके कारण बंगाल में उद्योगों का पतन हुआ। भाजपा सरकार इन दोनों नीतियों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है।

लैंड-पूलिंग व्यवस्था के जरिए लैंड बैंक बनाने में समय लगेगा। जिन निवेशकों को तुरंत जमीन की जरूरत है, उनके लिए राज्य सरकार किसानों से सीधे जमीन खरीदकर उन्हें सौंप देगी। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि उद्योगों को एक ही जगह पर बड़े क्षेत्रफल वाली जमीन की जरूरत होती है। सीधे खरीद के जरिए यह मिलना मुश्किल हो सकता है। प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में आने वाली कुछ जमीनों के मालिक उन्हें बेचने से इनकार कर सकते हैं। यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी ने अपने भाषण में अच्छी कीमत देने का संकेत दिया है।

जमीन अधिग्रहण का क्या है फॉर्मुला? एक अधिकारी ने कहा, "सरकार की नई नीति के तहत जमीन बेचने वालों को उतनी ही कीमत मिलेगी, जितनी 2013 के कानून में मुआवजे के तौर पर तय की गई है। 2013 के कानून के तहत जमीन के बाजार मूल्य का चार गुना मुआवजा मिलता है। इसके अलावा, अगर जमीन पर कोई मकान है तो उसकी कीमत भी अलग से दी जाती है। यह एक सुरक्षित तरीका है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्गों और रेलवे के लिए इसी तरह के बेहतर मुआवजे के आधार पर सैकड़ों एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था।"

जमीन मालिकों का कंपनी में शेयर लैंड पूलिंग व्यवस्था के बारे में शुभेंदु अधिकारी ने कहा, "हम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और आंध्र प्रदेश की नीतियों की तर्ज पर जमीन को विकसित करेंगे और फिर उसका 25 से 30 प्रतिशत हिस्सा जमीन मालिकों को वापस दे देंगे। हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जो लोग अपनी जमीन दे रहे हैं, उन्हें उस जमीन पर लगने वाले उद्योगों में कुछ शेयर मिले।"