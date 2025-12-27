Hindustan Hindi News
जैसे इजरायल ने गाजा को सबक सिखाया… बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार से भड़के BJP नेता

पश्चिम बंगाल भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेश में जानबूझकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वहां भी ठीक वैसा ही सबक सिखाया जाना चाहिए, जैसा इजरायल ने गाजा में सिखाया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को सिखाया।

Dec 27, 2025 08:11 am ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
बांग्लादेश में हिंदु अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी हिंसा ने भारत में भी लोगों के बीच में रोष उत्पन्न किया है। पश्चिम बंगाल के आगामी चुनाव के कारण यह रोष बंगाल में और भी ज्यादा बढ़कर सामने आ रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही इन घटनाओं की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि इन निर्मम हत्याओं के लिए जो भी दोषी हैं, उन्हें कड़ा से कड़ा सबक सिखाया जाना चाहिए।

मीडिया से बात करते हुए अधिकारी ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में जानबूझकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, "इन लोगों को ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए, जो यह सदियों तक याद रखें। ठीक वैसे ही जैसे इजरायल ने गाजा को सबक सिखाया है। इन्हें वैसा ही सबक सिखाया जाना चाहिए जैसा हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को सिखाया था।"

ममता बनर्जी पर भी निशाना

सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी अवैध बांग्लादेशियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने बंगाल सरकार के बांग्लादेश को लेकर दिखाए जा रहे रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह सरकार अनावश्यक रूप से बांग्लादेशियों को संरक्षण दे रही है। अधिकारी ने दावा किया कि भाजपा स्थिति पर कड़ी नजर रखेगी और चेतावनी दी कि अगर अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं कम नहीं हुई तो राजनीतिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, "हम जनवरी में आएंगे और दिखाएंगे कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार जारी नहीं रह सकता।"

भाजपा नेता का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब बांग्लादेश में एक और हिंदु युवक की हत्या के बाद लोगों में रोष है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक अमृत मंडल नामक युवक की हत्या पीट-पीटकर कर दी गई है, जब तक पुलिस उसे अस्पताल लेकर गई तब तक उसकी मौत हो गई थी। बांग्लादेशी मीडिया ने इस अवैध वसूली से जुड़ा हुआ मामला करार दिया है। इससे पहले ईश निंदा की झूठी अफवाह की वजह से हुई दीपू चंद्र दास की हत्या ने अभी भी भारत में चर्चा बनाई हुई है। बॉलीवुड सितारों से लेकर कई बड़ी हस्तियां इस पर अपनी राय दे चुकी है।

