जैसे इजरायल ने गाजा को सबक सिखाया… बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार से भड़के BJP नेता

संक्षेप: पश्चिम बंगाल भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेश में जानबूझकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वहां भी ठीक वैसा ही सबक सिखाया जाना चाहिए, जैसा इजरायल ने गाजा में सिखाया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को सिखाया।

बांग्लादेश में हिंदु अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी हिंसा ने भारत में भी लोगों के बीच में रोष उत्पन्न किया है। पश्चिम बंगाल के आगामी चुनाव के कारण यह रोष बंगाल में और भी ज्यादा बढ़कर सामने आ रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही इन घटनाओं की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि इन निर्मम हत्याओं के लिए जो भी दोषी हैं, उन्हें कड़ा से कड़ा सबक सिखाया जाना चाहिए।

मीडिया से बात करते हुए अधिकारी ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में जानबूझकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, "इन लोगों को ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए, जो यह सदियों तक याद रखें। ठीक वैसे ही जैसे इजरायल ने गाजा को सबक सिखाया है। इन्हें वैसा ही सबक सिखाया जाना चाहिए जैसा हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को सिखाया था।"

ममता बनर्जी पर भी निशाना सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी अवैध बांग्लादेशियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने बंगाल सरकार के बांग्लादेश को लेकर दिखाए जा रहे रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह सरकार अनावश्यक रूप से बांग्लादेशियों को संरक्षण दे रही है। अधिकारी ने दावा किया कि भाजपा स्थिति पर कड़ी नजर रखेगी और चेतावनी दी कि अगर अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं कम नहीं हुई तो राजनीतिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, "हम जनवरी में आएंगे और दिखाएंगे कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार जारी नहीं रह सकता।"