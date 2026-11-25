पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सिनेमाघर मालिकों और मल्टीप्लेक्स संचालकों को निर्देश दिया है कि संत के जीवन पर बनी बांग्ला फिल्म साधक बामाखेपा का प्रदर्शन प्राइम टाइम में जारी रहे।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रदेश के सिनेमाघर मालिकों और मल्टीप्लेक्स संचालकों को साफ निर्देश दिया है कि संत के जीवन पर आधारित बांग्ला फिल्म 'साधक बामाखेपा' का प्रदर्शन प्राइम टाइम में जारी रखा जाए। यह निर्देश उन खबरों के बीच आया है, जिनमें कहा गया था कि कई सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स 27 नवंबर को रिलीज होने वाली एक हिंदी फिल्म के लिए जगह बनाने के मकसद से 'साधक बामाखेपा' को रिलीज के महज एक हफ्ते के अंदर हटा रहे हैं।

सचिवालय में बैठक मुख्यमंत्री ने नबान्न स्थित राज्य सचिवालय में फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों, वितरकों और सिनेमाघर संचालकों के साथ बैठक बुलाई। बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन सिनेमाघरों में फिल्म बनाने वाले 'साधक बामाखेपा' का प्रदर्शन जारी रखना चाहते हैं, वहां फिल्म जरूर दिखाई जानी चाहिए। बताया जा रहा है कि इसके लिए दोपहर तीन बजे से रात नौ बजे के बीच प्राइम टाइम में शो देना अनिवार्य होगा। नियमों का पालन न करने वाले सिनेमाघर संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।

बता दें कि 'साधक बामाखेपा' 20 नवंबर को रिलीज हुई थी। फिल्म को दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली और कई शो हाउसफुल बताए गए। इसके बावजूद इसे हटाने की खबरों से बंगाली फिल्म उद्योग के एक वर्ग में विरोध और नाराजगी पैदा हो गई थी।

बैठक में कौन-कौन? बैठक में अभिनेत्री रूपा गांगुली, रुद्रनील घोष, हिरण चटर्जी, रितुपर्णा सेनगुप्ता, फिल्म वितरक शतदीप साहा और सिनेमाघर मालिक अरिजीत दत्ता समेत कई कलाकार और उद्योग प्रतिनिधि शामिल हुए। बंगाली सुपरस्टार प्रोसेनजीत चटर्जी और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ऑनलाइन माध्यम से चर्चा में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बांग्ला फिल्म उद्योग से जुड़े मुद्दों की समीक्षा करने और इस क्षेत्र को मजबूत करने के उपाय सुझाने के लिए 30 नवंबर तक एक समिति गठित करेगी। बैठक के बाद निर्देशक शुभ्रजीत मित्रा ने बताया कि प्रस्तावित समिति के सदस्यों का चयन मिथुन चक्रवर्ती और प्रोसेनजीत चटर्जी करेंगे। उन्होंने कहा, “यदि नुकसान की पुष्टि होती है, तो इस पर चर्चा की जाएगी कि क्या सरकार सब्सिडी दे सकती है या निर्माता नुकसान का कुछ हिस्सा साझा कर सकते हैं।