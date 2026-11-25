सिनेमा हॉल को CM शुभेंदु अधिकारी की दो टूक, हिंदू संत की फिल्म 'साधक बामाखेपा' को देना होगा प्राइम-टाइम
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सिनेमाघर मालिकों और मल्टीप्लेक्स संचालकों को निर्देश दिया है कि संत के जीवन पर बनी बांग्ला फिल्म साधक बामाखेपा का प्रदर्शन प्राइम टाइम में जारी रहे।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रदेश के सिनेमाघर मालिकों और मल्टीप्लेक्स संचालकों को साफ निर्देश दिया है कि संत के जीवन पर आधारित बांग्ला फिल्म 'साधक बामाखेपा' का प्रदर्शन प्राइम टाइम में जारी रखा जाए। यह निर्देश उन खबरों के बीच आया है, जिनमें कहा गया था कि कई सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स 27 नवंबर को रिलीज होने वाली एक हिंदी फिल्म के लिए जगह बनाने के मकसद से 'साधक बामाखेपा' को रिलीज के महज एक हफ्ते के अंदर हटा रहे हैं।
सचिवालय में बैठक
मुख्यमंत्री ने नबान्न स्थित राज्य सचिवालय में फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों, वितरकों और सिनेमाघर संचालकों के साथ बैठक बुलाई। बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन सिनेमाघरों में फिल्म बनाने वाले 'साधक बामाखेपा' का प्रदर्शन जारी रखना चाहते हैं, वहां फिल्म जरूर दिखाई जानी चाहिए। बताया जा रहा है कि इसके लिए दोपहर तीन बजे से रात नौ बजे के बीच प्राइम टाइम में शो देना अनिवार्य होगा। नियमों का पालन न करने वाले सिनेमाघर संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।
बता दें कि 'साधक बामाखेपा' 20 नवंबर को रिलीज हुई थी। फिल्म को दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली और कई शो हाउसफुल बताए गए। इसके बावजूद इसे हटाने की खबरों से बंगाली फिल्म उद्योग के एक वर्ग में विरोध और नाराजगी पैदा हो गई थी।
बैठक में कौन-कौन?
बैठक में अभिनेत्री रूपा गांगुली, रुद्रनील घोष, हिरण चटर्जी, रितुपर्णा सेनगुप्ता, फिल्म वितरक शतदीप साहा और सिनेमाघर मालिक अरिजीत दत्ता समेत कई कलाकार और उद्योग प्रतिनिधि शामिल हुए। बंगाली सुपरस्टार प्रोसेनजीत चटर्जी और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ऑनलाइन माध्यम से चर्चा में शामिल हुए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बांग्ला फिल्म उद्योग से जुड़े मुद्दों की समीक्षा करने और इस क्षेत्र को मजबूत करने के उपाय सुझाने के लिए 30 नवंबर तक एक समिति गठित करेगी। बैठक के बाद निर्देशक शुभ्रजीत मित्रा ने बताया कि प्रस्तावित समिति के सदस्यों का चयन मिथुन चक्रवर्ती और प्रोसेनजीत चटर्जी करेंगे। उन्होंने कहा, “यदि नुकसान की पुष्टि होती है, तो इस पर चर्चा की जाएगी कि क्या सरकार सब्सिडी दे सकती है या निर्माता नुकसान का कुछ हिस्सा साझा कर सकते हैं।
51 सिनेमाघर बनाने की योजना
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य में अगले डेढ़ साल में 51 नए सिनेमाघर बनाने की योजना है। उन्होंने राज्य में 500 एकल स्क्रीन वाले सिनेमाघर बनाने की अपनी महत्वाकांक्षा भी जाहिर की और निजी क्षेत्र के निवेशकों को सिनेमा के बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए आमंत्रित किया। यह कदम बांग्ला सिनेमा को बढ़ावा देने और दर्शकों तक स्थानीय फिल्मों को आसानी से पहुंचाने की दिशा में उठाया गया है। सरकार का मानना है कि सिनेमाघरों की संख्या बढ़ने से फिल्म उद्योग को मजबूती मिलेगी और स्थानीय भाषा की फिल्में बेहतर तरीके से प्रदर्शित हो सकेंगी।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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