कॉकरोच और दीमक ना पनपने दें, शुभेंदु अधिकारी का CJP पर तंज; ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ का भी लिया नाम
कॉकरोच जनता पार्टी पर तंज कसते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अपने आसपास कॉकरोच और दीमक ना पनपने दें। उन्होंने कहा कि अगर कॉकरोच पनपते ना तो हिट की भी जरूरत ना पड़ती।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) पर निशाना साधा, कहा- प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े हों, 'दिमागी नक्सलियों', 'टुकड़े-टुकड़े' गिरोह और कॉकरोचों को पनपने न दें। उन्होंने कहा कि बंगाल की पिछली सरकारें राष्ट्रवाद का मतलब ही नहीं जानती थीं। वे केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती थीं। उनका प्लान था कि बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश बना दिया जाए।
पहले की सरकार ने बना लिया था अलग गीत और झंडा- शुभेंदु
अधिकारी ने कहा, उन लोगों ने राज्य के लिए एक अलग गीत भी बना लिया था। इसके अलावा बंगाल के लिए जय बांग्ला नारा दिया और अलग झंडा भी डिजाइन करवा रहे थे। अधिकारी ने कहा, क़करोच, खटमल, टुकड़े-चुकड़े गैंग जैसे लोग कोरोना वायरस की तरह फैलना चाहते हैं। अधिकारी ने कहा कि लेफ्ट और ममता बनर्जी दोनों की ही सरकारों ने बंगाल की संस्कृति को बचाने का प्रयास नहीं किया है।
'एनसीसी में जाने नहीं देते थे'
शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि कम्युनिस्ट नास्तिक थे और उन्होंने 15 साल तक राज्य में शासन किया। इसके बाद टीएमसी ने बंगाल की संस्कृति पर हमला िकया। वे एनसीसी तक में छात्रों को नहीं जाने देते थे और अपनी अलग जय हिंद वाहिनी बना दी थी। अगर छात्र एनसीसी में होते तो उन्हें अग्निवीर औरसेना में जाने में आसानी होती।
मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों से यह सुनिश्चित करने की अपील की कि बंगाल में 'दिमागी नक्सलियों', 'टुकड़े-टुकड़े' गिरोह, कॉकरोच और दीमकों को ''पनपने न दिया जाए''।
इससे पहले शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को कहा था कि छात्रों को कॉकरोचों की बुराइयों से दूर रखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए हर साल सभी शिक्षण संस्थानों में तीन दिवसीय भाषण, क्विज और वाद-विवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।
उन्होंने कहा, ''कॉकरोच, खटमल और 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' जैसी बुराइयां -- जो कोरोना वायरस की तरह फैलने की कोशिश कर रही हैं -- उन पर 'हिट' (कीटनाशक) का छिड़काव करने की जरूरत ही नहीं पड़ती (अगर उन्होंने फैलने की कोशिश न की होती)।''
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें