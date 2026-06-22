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शुभेंदु अधिकारी ने बदल दिया सुहरावर्दी एवेन्यू का नाम, हो गया 'गोपाल मुखर्जी रोड'; क्यों छिड़ा विवाद

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सुहरावर्दी एवेन्यू का नाम बदलकर गोपाल मुखर्जी रोड कर दिया  है। वहीं इतिहासकारों का कहना है कि गलत सुहरावर्दी का टारगेट किया गया है। सड़क का नाम बंगाल के प्रीमियर रहे सुहरावर्दी के नाम पर नहीं बल्कि शिक्षाविद हसन सुहरावर्दी के नाम पर था।

शुभेंदु अधिकारी ने बदल दिया सुहरावर्दी एवेन्यू का नाम, हो गया 'गोपाल मुखर्जी रोड'; क्यों छिड़ा विवाद

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता के ‘सुहरावर्दी एवेन्यू’ का नाम बदलकर गोपाल मुखर्जी रोड करने का आदेश दे दिया है। शुभेंदु अधिकारी के इस फैसले को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि गलत व्यक्ति का टारगेट किया गया है। यह 'बंगाल के कसाई' कहे जाने वाले हुसैन सुहरावर्दी के नाम पर सड़क नहीं थी, बल्कि एक शिक्षाविद् और विद्वान हसन सुहरावर्दी के नाम पर थी। टीएमसी से जुड़े एक नेता ने कहा कि अगर नाम बदलना ही था तो किसी और के नाम पर इसका नाम रखा जा सकता था। उन्होंने कहा कि दंगे के जिम्मेदार एक शख्स की जगह अब दूसरे दंगाई का नाम रख दिया गया है।

बता दें कि हुसैन सुहरावर्दी को बंगाल में 1946 में हुए दंगों का जिम्मेदार माना जाता है। उस समय वह बंगाल के प्रीमियर थे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जिस शख्स ने सत्ता और हथियारों का इस्तेमाल बेगुनाह लोगों के नरसंहार के लिए किया, केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए उसके नाम पर सड़क बना दी गई। जिस शख्स ने लाखों मासूमों को बताया, न्याय के लिए अब उसके नाम पर सड़क का नाम होगा।

कौन थे हसन सुहरावर्दी

'द टेलिग्राफ' की रिपोर्ट के मुताबिक एक इतिहासकार ने बताया कि बंगाल में दंगे 1946 में हुए थे जबकि इस सड़क का नाम 1933 में ही सुहरावर्दी के नाम पर रख दिया गया था। यह सुहरावर्दी हुसैन शहीद सुहरावर्दी नहीं थे बल्कि एक सर्जन और कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हसन सुहरावर्दी थे। कांग्रेस नेता पवनखेड़ा ने कहा कि गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने उन्हें शांतिनिकेतन में शोध के लिए आमंत्रित किया था। हसन सुहरावर्दी रिश्ते में हुसैन सुहरावर्दी के चाचा लगते थे।

पूर्व राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने कहा कि बीजेपी और बंगाली अगर हुसैन सुहरावर्दी से घृणा करते हैं तो यह सही है। इसकी कई वजहें भी हैं। लेकिन यहां दुर्भाग्य है कि गलत सुहरावर्दी को टारगेट कर दिया गया। इतिहासकार किंगशुक चटर्जी ने कहा कि आखिर कोई सरकार बंगाल में नरसंहार कराने के जिम्मेदार शख्स के नाम पर क्यों रोड का नामकरण करेगा। इतिहासकारों का कहना है कि यह नैरेटिव तब शुरू हो गया जब बंगाल में कत्लेआम हुआ और हिंदुओं की नृशंस हत्याएं की गईं। इसके बाद हसन सुहरावर्दी का नाम कहीं छिप गया और हुसैन सुहरावर्दी का नाम आगे आ गया।

चटर्जी ने कहा कि बहुत कम लोग ही जानते हैं कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कौन-कौन रह चुके हैं। सेंट्रल कोलकाता का सुहरावर्दी एवेन्यू लंबे समय से दक्षिणपंथियों के बीच चर्चा का विषय रहा है। नाम बदलने को लेकर अकसर चर्चाएं चलती ही रहती थी। पहली बार है जब बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है और इसके बाद यह फैसला ले लिया गया। बता दें कि 8 मार्च 1933 को कलकत्ता नगर निगम ने पार्क सर्कस को कसाईपाड़ा से जोड़ने वाली 100 फीट चौड़ी सड़क का नाम सुहरावर्दी एवेन्यू रखा थाष हसन सुहरावर्दी की पारिवारिक संपत्ति इसी रोड पर थी इसलिए उनके नाम पर ही सड़क का नाम रख दिया गया था।

कौन थे गोपाल मुखर्जी

गोपाल मुखर्जी एक स्थानीय नेता थे और 'डायरेक्ट एक्शन डे' पर जब दंगे हुए तो उन्होंने हिंदुओं को बचाने के लिए 'भारतीय जातीय बाहिनी' नाम का संगठन बनाया। उन्होंने लोगों को संगठित किया और फिर दंगों में कूद पड़े। कहा जाता है कि पहले सुहरावर्दी ने हिंदुओं पर हमले करने की छूट दे दी थी। वहीं जब गोपाल मुखर्जी की अगुआई में हिंदू भी दंगे की आग में कूद पड़े तो सुहरावर्दी ने सेना बुलवाई और फिर देंगे शांत हुए।

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Ankit Ojha

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Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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Suvendu Adhikari West Bengal News
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