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जैसे पीएम मोदी ने झुकाया था सिर, वैसे ही विधानसभा की चौखट पर घुटनों के बल बैठे CM शुभेंदु

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
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पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा की चौखट पर ठीक उसी तरह माथा टेका, जैसे 2014 में पीएम मोदी ने संसद भवन के बाहर किया था। ऐतिहासिक कदम का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पूरी खबर पढ़ें।

जैसे पीएम मोदी ने झुकाया था सिर, वैसे ही विधानसभा की चौखट पर घुटनों के बल बैठे CM शुभेंदु

पश्चिम बंगाल में शानदार जीत दर्ज कर राज्य के नए मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा पहुंचकर कुछ ऐसा किया, जिसने साल 2014 की यादें ताजा कर दीं। मुख्यमंत्री बनने के बाद जब वे पहली बार विधानसभा पहुंचे, तो अंदर जाने से पहले उन्होंने मुख्य द्वार की सीढ़ियों पर घुटनों के बल बैठकर अपना माथा टेका। उनका यह अंदाज बिल्कुल वैसा ही था, जैसा 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने पर नरेंद्र मोदी ने संसद भवन की सीढ़ियों पर माथा टेककर किया था।

2014 के उस ऐतिहासिक पल से समानता

शुभेंदु अधिकारी के इस कदम को 2014 के उस क्षण का 'री-क्रिएशन' माना जा रहा है। दरअसल जिस तरह 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने दशकों बाद केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, उसी तरह 2026 में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा ने बंगाल में पहली बार 207 सीटों का प्रचंड बहुमत हासिल कर इतिहास रचा है।

2014 में पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में दिल्ली के संसद भवन पहुंचने पर नरेंद्र मोदी ने मुख्य द्वार की सीढ़ियों पर घुटनों के बल बैठकर माथा टेका था। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी ठीक उसी भाव-भंगिमा के साथ विधानसभा की सीढ़ियों पर नतमस्तक होकर इस लोकतांत्रिक संस्था को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया।

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विधानसभा के बाहर का पूरा घटनाक्रम

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जब विधानसभा सत्र में भाग लेने के लिए पहुंचे, तो सीधे अंदर जाने के बजाय वे प्रवेश से पहले रेड कारपेट के पास रुके। वे घुटनों के बल बैठे और दोनों हाथ जोड़कर विधानसभा की चौखट को नमन किया। इसके बाद उन्होंने अपना सिर झुकाया और सीढ़ियों पर माथा टेक कर लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की, जिसके बाद ही उन्होंने अंदर प्रवेश किया।

इसके बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में विधायक के रूप में शपथ ली। राज्य मंत्री दिलीप घोष ने भी विधायक के रूप में शपथ ली। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तापस रॉय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष पद के रूप में शपथ ली। इसके साथ ही हालिया विधानसभा चुनावों में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद नवगठित सदन की औपचारिक कार्यवाही शुरू हो गई। रॉय ने कहा कि अध्यक्ष पद का चुनाव शुक्रवार को होगा। राज्यपाल आर.एन. रवि ने लोक भवन में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, नवनियुक्त मंत्रियों और कई नवनिर्वाचित विधायकों की उपस्थिति में तापस रॉय को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाई।

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