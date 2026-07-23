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'ब्रांडेड चोर हमें उपदेश दे रहा, पुष्पा से भी बुरा हाल होगा', शुभेंदु का ममता के भतीजे को चैलेंज

By Amit Kumar
भाषा, कोलकाता
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मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अभिषेक बनर्जी से पूछा कि क्या सरकार बदलने के बाद वे अपने संसदीय क्षेत्र में गए भी हैं या नहीं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी को उनके पिछले जीत के अंतर से भी ज्यादा मतों से हराएगी।

'ब्रांडेड चोर हमें उपदेश दे रहा, पुष्पा से भी बुरा हाल होगा', शुभेंदु का ममता के भतीजे को चैलेंज

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस नेता और डायमंड हार्बर सांसद अभिषेक बनर्जी को चुनौती देते हुए कहा कि वे डायमंड हार्बर से ही चुनाव लड़ें। उन्होंने अभिषेक बनर्जी के '2031 में हिसाब चुकाने' वाले बयान का भी मखौल उड़ाया। अभिषेक बनर्जी ने मंगलवार को पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में शहीद दिवस रैली के दौरान हुई घटनाओं को 'नोट' करने और 2031 में 'हिसाब चुकाने' की बात कही थी। गृह और पहाड़ी मामलों के विभाग के बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए, शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी के 21 जुलाई के शक्ति प्रदर्शन के राजनीतिक संदेश को कमजोर करने की कोशिश की। उन्होंने सरकार के फैसलों की घोषणाओं के साथ-साथ पिछली सरकार पर लगातार हमले किए और ममता बनर्जी तथा उनके भतीजे (टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी) को खुली चुनौती दी।

शुभेंदु ने अभिषेक को बैलगाड़ी की हेडलाइट कहा

मुख्यमंत्री ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक पर पलटवार किया, जिन्होंने सोमवार की रैली में कहा था, ''अगर मैं जिंदा रहा तो वर्ष 2031 में हर हिसाब ब्याज समेत चुकाऊंगा।'' बिना नाम लिए अधिकारी ने कहा, ''एक 'ब्रांडेड चोर' हमें उपदेश दे रहा है। वक्त बताएगा कि आप अंदर रहेंगे या बाहर। वह कहते हैं कि हिसाब बराबर करेंगे? पहले बाहर तो रहिए, तभी तो हिसाब बराबर कर पाएंगे।'' उन्होंने टीएमसी सांसद का मजाक उड़ाते हुए उन्हें ''वह लड़का, एक क्षेत्रीय पार्टी का अखिल भारतीय महासचिव... बैलगाड़ी की हेडलाइट' कहा। उन्होंने यह भी कहा कि अभिषेक का हाल आखिरकार 'खुद को 'पुष्पा' कहने वाले जहांगीर खान से भी बुरा' होगा, जो फाल्टा विधानसभा उपचुनाव से भाग गए थे।

चुनाव की चुनौती देते हुए अधिकारी ने कहा, ''डायमंड हार्बर से लड़िए। वहां 40 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम वोट हैं। मैं आपको उस अंतर से भी बड़े अंतर से हराऊंगा जिससे आप जीते थे।'' उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) यह सुनिश्चित करेगी कि 'पश्चिम बंगाल में इस भतीजा-केंद्रित तृणमूल का कोई नामो-निशान न रहे।'

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महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर अभिषेक बनर्जी को घेरा

मुख्यमंत्री ने ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर बार-बार असंवेदनशील टिप्पणियां कीं। महिलाओं पर अत्याचार की कई अहम घटनाओं का जिक्र करते हुए अधिकारी ने कहा, ''आपने कामदुनी घटना को 'छोटी घटना' कहा था। बारासात मामले पर आपने टिप्पणी की थी, 'जैसे शरीर होने पर कोई बीमार पड़ता है, वैसे ही थोड़ा-बहुत बलात्कार की घटनाएं तो होती ही हैं।'

उन्होंने कहा कि आपने मैनागुरी की घटना को 'प्रेम प्रसंग' बताया था। आरजी कर मामले में आपने कहा था, 'अगर माता-पिता चाहें तो मैं उन्हें 10 लाख रुपये दे सकती हूं।' महिलाओं की सुरक्षा पर तत्कालीन मुख्यमंत्री से हमने यही बयान सुने थे।'' आरजी कर अस्पताल में बलात्कार के बाद हत्या के मामले का जिक्र करते हुए अधिकारी ने टीएमसी सरकार पर जानबूझकर कार्रवाई में देरी करने का आरोप लगाया।

पूर्व मुख्यमंत्री को चेतावनी देते हुए अधिकारी ने कहा, ''आप जितना कम बोलेंगी, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। आपने जितने भी दंगे भड़काए हैं, उनके लिए कोई भी सनातनी आपको कभी माफ नहीं करेगा।'' मुख्यमंत्री ने बनर्जी पर यह आरोप भी लगाया कि उन्होंने प्रशासनिक और राजनीतिक मशीनरी के पक्ष में जन-राजनीति का रास्ता छोड़ दिया है।

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अंडे फेंके जाने के खिलाफ हैं शुभेंदु अधिकारी

अधिकारी ने आरोप लगाया, ''टीएमसी सरकार ने अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए पुलिस का राजनीतिकरण किया है। हम ऐसे प्रयासों के खिलाफ हैं।'' जनता की शिकायतों के चलते टीएमसी नेताओं पर अंडे फेंके जाने की हालिया घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वे इस प्रथा के खिलाफ हैं। उन्होंने आगे कहा, ''लेकिन भाजपा नेताओं पर पत्थर फेंकने वाली तो टीएमसी ही थी।''

भाजपा सरकार द्वारा टीएमसी की 21 जुलाई की रैली को रोकने के प्रयास के आरोपों को खारिज करते हुए अधिकारी ने कहा, ''अगर हम 21 जुलाई की रैली को रोकना चाहते, तो दुनिया की कोई भी ताकत इसे होने नहीं देती।'' अपनी सरकार के कानून-व्यवस्था के एजेंडे पर जोर देते हुए अधिकारी ने घोषणा की कि 26,000 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की जाएगी और उनमें से 16,000 को इस साल की दुर्गा पूजा से पहले तैनात किया जाएगा।

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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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