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बंगाल में अवैध घुसपैठियों पर चला शुभेंदु सरकार का हंटर, बॉर्डर पर BSF को सौंपी जमीन

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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BSF को जमीन सौंपने वाली एक बैठक को संबोधित करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह प्रक्रिया राज्य में सीमा सुरक्षा को बेहतर बनाने की एक बड़ी पहल की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि यह जमीन दो हफ्तों के अंदर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को सौंप दी जाएगी।

बंगाल में अवैध घुसपैठियों पर चला शुभेंदु सरकार का हंटर, बॉर्डर पर BSF को सौंपी जमीन

पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों का आना अब और मुश्किल होने जा रहा है। घुसपैठियों पर भाजपा की शुभेंदु सरकार का हंटर चला है। शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को बीएसएफ को अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने और सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जमीन सौंप दी है। इसकी शुरुआत 27 किलोमीटर के हिस्से से हुई। उन्होंने कहा कि राज्य में सीमा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए जहां भी जरूरत होगी, और जमीन दी जाएगी।

BSF को जमीन सौंपने वाली एक बैठक को संबोधित करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह प्रक्रिया राज्य में सीमा सुरक्षा को बेहतर बनाने की एक बड़ी पहल की शुरुआत है। उन्होंने कहा, "यह जमीन दो हफ्तों के अंदर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) को सौंप दी जाएगी। शुरुआत में, भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ 27 किलोमीटर के हिस्से में आने वाली जमीन सौंपी जा रही है।" इसे एक व्यापक अभियान का पहला कदम बताते हुए अधिकारी ने कहा, "शुरुआत के तौर पर, 27 किलोमीटर के इस हिस्से को सुरक्षित करने के लिए जरूरी जमीन BSF को दी जा रही है।"

बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में तेजी लाने की जरूरत पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा का एक बड़ा हिस्सा अभी भी बिना बाड़ के है। उन्होंने कहा, "पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश के साथ कुल 2,200 किमी लंबी सीमा में से लगभग 1,600 किमी पर बाड़ लगाई जा चुकी है, जबकि लगभग 600 किमी सीमा पर अभी भी बाड़ नहीं लगी है।" उन्होंने आगे कहा, "जहां भी बाड़ लगाने और सीमा सुरक्षा के लिए जमीन की जरूरत होगी, हम उसे बीएसएफ को सौंप देंगे।"

पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए अधिकारी ने आरोप लगाया कि वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की नीतियों के कारण वह सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सहयोग करने में नाकाम रही। उन्होंने दावा किया, "पिछली सरकार ने अपनी वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की नीतियों के चलते BSF को जमीन नहीं दी।" अधिकारी ने यह भी आरोप लगाया कि सीमावर्ती इलाकों में बीएसएफ, राज्य पुलिस और जिला प्रशासन के बीच तालमेल पिछले कुछ सालों में कमजोर पड़ गया था।

घुसपैठियों को BSF के हवाले कर दिया जाएगा

उन्होंने कहा, "पिछले कई सालों से सीमावर्ती इलाकों में बीएसएफ, राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच तालमेल के लिए कोई बैठक नहीं हुई थी।" उन्होंने बताया कि अब जिला-स्तर पर तालमेल की व्यवस्था को फिर से शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, "जिला-स्तरीय तालमेल बैठकें अब शुरू हो गई हैं और अब ये नियमित रूप से होती रहेंगी।" अवैध घुसपैठ के मामले में और भी सख्त नीति की घोषणा करते हुए अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार ने एक ऐसा नियम लागू किया है, जिसके तहत पुलिस द्वारा पकड़े गए घुसपैठियों को BSF के हवाले कर दिया जाएगा।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

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Suvendu Adhikari Mamata Banerjee
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