बंगाल के CM अब शुभेंदु दा, TN में विजय की सरकार; क्यों बौरा गए पाकिस्तानी जनरल? शाम की बड़ी खबरें

शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होंगे। शुभेंदु ने इस बार दो सीटों से चुनाव लड़ा और दोनों पर ही जीत हासिल की। नंदीग्राम के अलावा, उन्होंने भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी को 15 हजार से ज्यादा वोटों से हराया।

भाजपा ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया। अमित शाह ने गुरुवार को इसकी घोषणा की है। इसके बाद अब शुभेंदु अधिकारी शुक्रवार को CM पद की शपथ लेंगे। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में विजय की TVK ने समर्थन जुटा लिया है। इधर पाकिस्तानी जनरल का एक बचकाना बयान वायरल हो रहा है। देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ:

शुभेंदु अधिकारी होंगे बंगाल के अगले मुख्यमंत्री, अमित शाह ने किया ऐलान; शपथ कल भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा विधायक दल की बैठक में शुभेंदु के नाम पर मुहर लगी। उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। गृह मंत्री अमित शाह ने शुभेंदु के नाम का ऐलान किया। कल नए मुख्यमंत्री के लिए शपथ ग्रहण समारोह होगा। बंगाल में इस बार भाजपा ने पहली बार बहुमत हासिल किया है। पार्टी ने बंपर जीत हासिल करते हुए 207 सीटें जीती हैं, जबकि टीएमसी 80 सीटों पर सिमट गई। पढ़ें पूरी खबर…

तमिलनाडु में आखिरकार हुई TVK की विजय, थलपति ने 4 दिनों में कैसे जुटाया बहुमत? तमिलनाडु की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हो गई है। बीते 4 दिनों से चल रही सियासी उठापटक और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के दांव-पेंच के बाद आखिरकार थलपति विजय की पार्टी 'तमिलगा वेत्री कड़गम' (TVK) ने सरकार बनाने के लिए बहुमत के आंकड़ा जुटा लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार को लेफ्ट और VCK ने TVK को समर्थन देने पर सहमति जताई है। इसके साथ ही राज्य में दशकों से काबिज DMK-AIADMK का द्रविड़ियन किला ढह गया है। पढ़ें पूरी खबर…

अब साथ बैठना भी नहीं गंवारा... कांग्रेस पर आगबबूला DMK ने LS में कर दी बड़ी मांग मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन के साथी दल द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया है कि सदन में उनके सांसदों के बैठने की व्यवस्था अलग की जाए। स्पीकर को लिखी चिट्ठी में डीएमके ने कहा कि कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन खत्म हो गया है. ऐसे में उसके सदस्यों का कांग्रेस के सदस्यों के साथ बैठना उचित नहीं होगा। पढ़ें पूरी खबर…

अंग्रेजी में क्यों बोल रहे… ऑपरेशन सिंदूर के जख्म दिलाए याद तो बौरा गए पाकिस्तानी जनरल; VIDEO ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह के मौके पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान को एक बार कड़ी चेतावनी देते हुए पिछले साल भारत से मिले जख्मों की याद दिलाई थी। इस पर पाकिस्तान का रिएक्शन सुन कर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। शुक्रवार को पाकिस्तानी जनरल का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जहां वह बचकानी बातें करते नजर आ रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर…