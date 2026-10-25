छात्रों को कॉकरोच जैसी बुराइयों से दूर रखा जाना चाहिए: CJP पर शुभेंदु अधिकारी ने कसा तंज
शुभेंदु ने यह भी दावा किया कि तृणमूल शासन के दौरान, स्कूल की इतिहास की किताबों के एक अध्याय में उन लोगों का ''गुणगान'' किया गया, जिन्होंने टाटा मोटर्स को सिंगूर से बाहर कर दिया था।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) पर परोक्ष रूप से प्रहार करते हुए कहा कि छात्रों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए हर साल कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि उन्हें ''कॉकरोच जैसी बुराइयों'' के प्रभाव से दूर रखा जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए हर साल सभी शिक्षण संस्थानों में तीन दिवसीय भाषण, क्विज और वाद-विवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।
उन्होंने कहा, ''कॉकरोच, खटमल और 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' जैसी बुराइयां -- जो कोरोना वायरस की तरह फैलने की कोशिश कर रही हैं -- उन पर 'हिट' (कीटनाशक) का छिड़काव करने की जरूरत ही नहीं पड़ती (अगर उन्होंने फैलने की कोशिश न की होती)।'' वामपंथी दलों, और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ''नास्तिक'' कम्युनिस्टों के ''34 साल लंबे शासन और 15 साल के (तृणमूल) शासन ने लोगों की विरासत और संस्कृति को मिटाने की कोशिश की थी।''
उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर यह आरोप भी लगाया कि उसने राज्य के शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) में नामांकन को रोकने की कोशिश की और उसकी जगह 'जय हिंद वाहिनी' शुरू कर दी। कोलकाता में 17 अक्टूबर को चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में मची भगदड़ में अपने एक सदस्य को खोने वाले परिवार से मिलने के बाद अधिकारी ने कहा, ''एनसीसी में रहने से छात्रों को सशस्त्र बलों में अग्निवीर के तौर पर चुने जाने में मदद मिलेगी।''
शुभेंदु ने यह भी दावा किया कि तृणमूल शासन के दौरान, स्कूल की इतिहास की किताबों के एक अध्याय में उन लोगों का ''गुणगान'' किया गया, जिन्होंने टाटा मोटर्स को सिंगूर से बाहर कर दिया था। उनका इशारा पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भूमि अधिग्रहण-विरोधी आंदोलनों की ओर था। उन्होंने कहा कि अगले शैक्षणिक वर्ष से पाठ्यक्रम में बदलाव देखने को मिलेंगे, और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जाएगी।
शुभेंदु ने यह भी कहा कि वह 12वीं कक्षा तक के छात्रों द्वारा मोबाइल फोन का इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को उनकी पढ़ाई में मदद के लिए मोबाइल फोन खरीदने के वास्ते 10,000 रुपये देने के बजाय टैबलेट दिए जाएंगे। पूर्ववर्ती सरकार 11वीं कक्षा के हर छात्र को मोबाइल फोन खरीदने के लिए 10,000 रुपये देती थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ऐसा कोई भी साहित्य नहीं बिकने देगी, जो भारत-विरोधी हो, सनातन-विरोधी हो या किसी धर्म की भावनाओं को आहत करता हो। उन्होंने कहा, ''स्टॉल लगाकर की गई ऐसी कोशिशों को लोगों ने नाकाम कर दिया है।'' उनका इशारा राज्य के कुछ हिस्सों में वामपंथी दलों द्वारा लगाए गए बुक स्टॉल की ओर था।
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