बंगाल में CM शुभेंदु अधिकारी का ऐक्शन, US सांसद का पाकिस्तान पर हमला; टॉप-5 न्यूज

पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का ऐक्शन लगातार जारी है। तृणमूल कांग्रेस समर्थित गुंड़ों के ऊपर लगातार पुलिस की कार्रवाई हो रही है। दूसरी तरफ घुसपैठियों को लेकर भी सरकार लगातार ऐक्शन में है।

पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का ऐक्शन लगातार जारी है। तृणमूल कांग्रेस समर्थित गुंड़ों के खिलाफ लगातार बंगाल पुलिस कार्रवाई कर रही है। सिर मुंडवा कर, सार्वजनिक तौर पर उनकी परेड की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ स्वयं ही अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में देखें, तो ईरान और अमेरिका के बीच में शांति समझौते वाला पेंच अभी भी फंसा हुआ है। इसी बीच अमेरिका के एक सीनेटर ने पाकिस्तान पर हमला बोला है।

देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ… तृणमूल के कथित गुंडों पर शुभेंदु सरकार का ऐक्शन पश्चिम बंगाल में नई सरकार आने के बाद तृणमूल कांग्रेस से संबंधित गुंडो के ऊपर लगातार ऐक्शन जारी है। पिछले कुछ दिनों में बंगाल पुलिस ने कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती दिखाते हुए हावड़ा के तीन दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की है। इन दबंगों को अधनंगे अवस्था में सड़क पर पैदल परेड करवाई गई। एक के चेहरे और सिर को पूरी तरह से मुंड़वा दिया गया था, जबकि दूसरे को हथकड़ी पहनाई हुई थी। पढ़ें पूरी खबर

अमेरिका के सांसद ने पाकिस्तान को लगाई लताड़ अमेरिका और ईरान के बीच जारी शांति समझौते का तनाव और भी ज्यादा तेज होता जा रहा है। दोनों पक्षों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। इसी बीच विवाद में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका में आवाज उठना शुरू हो गई हैं। वरिष्ठ अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान पर हमला करते हुए कहा कि इस युद्ध में पाकिस्तान को मध्यस्थ बनाना एक बहुत बड़ी समस्या है। पढ़ें पूरी खबर

प्रधानमंत्री मोदी से तमिलनाडु सीएम विजय की मुलाकात तमिलनाडु में ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले विजय थलापति ने आज सीएम के तौर पर पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान सीएम विजय ने प्रधानमंत्री को पीला शॉल और फूल दिए। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की औपचारिक बातचीत में तमिलनाडु के विकास पर चर्चा हुई है। दोनों नेताओं के बीच में करीब 20 मिनट बातचीत हुई है। पढ़ें पूरी खबर

CBSE विवाद को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीबीएसई विवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में CBSE के कक्षा 12 के नतीजों में इतने बड़े स्तर पर धांधली हुई है, लेकिन पीएम मोदी अभी भी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। राहुल ने सोशल मीडिया साइट पर लिखी अपनी पोस्ट में इस घटनाक्रम को लेकर कुछ बुनियादी सवाल भी उठाए। बता दें, राहुल गांधी इससे पहले नीट पेपर लीक को लेकर शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर चुके हैं। पढ़ें पूरी खबर