1 नवंबर की रैली होगी या… खरगे के संकेत, राहुल के '30 सेकंड' और व्यापारियों के डर से बढ़ा सस्पेंस

कांग्रेस और INDIA गठबंधन की 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली रैली को लेकर सस्पेंस बरकरार है। विपक्ष इसे वोट चोरी के खिलाफ अभियान बता रहा है, जबकि दिल्ली के व्यापारी त्योहारों के मौसम में कारोबार बचाने के लिए इसे टालने की मांग कर रहे हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के मिले-जुले संकेत और राहुल गांधी की '30 सेकंड' वाली टिप्पणी के बीच INDIA गठबंधन की 1 नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाली रैली पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष खरगे सुबह व्यापारियों की अपील पर विचार करने की बात कह रहे थे, वहीं बाद में उन्होंने रैली में आने की अपील दोहरा दी। राहुल गांधी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटा दें तो विरोध 30 सेकंड में बंद हो जाएगा। इस बीच दिल्ली के व्यापारी त्योहारों के मौसम में कारोबार पर असर पड़ने के डर से रैली टालने की मांग कर रहे हैं।

क्या बोले कांग्रेस अध्यक्ष? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार सुबह कहा कि पार्टी व्यापारियों की अपील पर INDIA गठबंधन के साथियों से बात करेगी और कोई रास्ता निकालेगी। इससे व्यापारियों में उम्मीद जगी कि रैली टल सकती है। लेकिन बाद में खरगे ने फिर लोगों से 1 नवंबर को 'वोट बचाओ-देश बचाओ' रैली में आने की अपील कर दी। इससे साफ नहीं है कि रैली समय पर होगी या नहीं।

राहुल गांधी ने क्या कहा? दूसरी ओर राहुल गांधी ने व्यापारियों की चिंता पर जवाब देते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटा दें तो विरोध “30 सेकंड में” बंद हो जाएगा। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि दिल्ली के हर व्यापारी के लिए, हम आपसे प्यार करते हैं और आपकी बात सुनते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने मेट्रो बंद कर दी, सड़कें सील कर दीं और दिल्ली को लॉकडाउन जैसा बना दिया। राहुल ने कहा कि चुराए गए वोट से कुछ भी सुरक्षित नहीं है। आपकी दुकान, आपकी बचत, आपके बच्चों का भविष्य। मोदी से कहें कि आरोपी नंबर 4 ज्ञानेश कुमार को बर्खास्त करें, विरोध 30 सेकंड में रुक जाएगा।

व्यापारियों की क्या चिंता? वहीं, चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) कांग्रेस से रैली को 10 नवंबर के बाद करने की मांग कर रही है, जब त्योहारों की खरीदारी का पीक खत्म हो जाए। CTI चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि खरगे की सुबह की बात से व्यापारियों को 'उम्मीद की किरण' मिली। CTI ने खरगे को चिट्ठी लिखकर अपील की कि अगली मीटिंग में व्यापारियों की रोजी-रोटी का ध्यान रखते हुए फैसला लें। CTI का कहना है कि रैली से रामलीला मैदान के 5 किलोमीटर के दायरे में करीब 20 बड़े थोक और खुदरा बाजार प्रभावित होंगे। इनमें चांदनी चौक, सदर बाजार, खारी बावली, भागीरथ पैलेस, चावड़ी बाजार और करोल बाग शामिल हैं। इन बाजारों में करीब 3 लाख व्यापारी काम करते हैं और परिवार व कर्मचारियों को मिलाकर करीब 15 लाख लोगों की आजीविका जुड़ी है।

उन्होंने आगे कहा कि समय की समस्या बड़ी है। धनतेरस 6 नवंबर, दिवाली 8 नवंबर और भाई दूज 10 नवंबर को है। CTI का अनुमान है कि अकेले धनतेरस पर दिल्ली में करीब 25000 करोड़ रुपये का कारोबार होता है। सड़कें, सार्वजनिक परिवहन और बाजारों पर पाबंदी से बिक्री प्रभावित हो सकती है। CTI का दावा है कि पिछले 25 दिनों के विरोध और ट्रैफिक बंद से पहले ही करीब 3000 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। दिवाली तक दिक्कत जारी रही तो नुकसान 10000 करोड़ रुपये से ज्यादा हो सकता है।

इंडिया गठबंधन की रैली क्यों? बता दें कि यह रैली चुनाव में कथित गड़बड़ी और मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के खिलाफ विपक्ष के अभियान का हिस्सा है। कांग्रेस और सहयोगी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि चुनाव प्रक्रिया से समझौता हुआ है। खरगे ने कहा कि यह अभियान नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा है और इसे व्यापारियों या छात्रों के हितों से अलग नहीं किया जा सकता।

उन्होंने कहा कि अगर लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होगा, तो कोई व्यापारी कारोबार नहीं कर पाएगा और कोई छात्र भविष्य नहीं बना पाएगा। बाद में खरगे ने फिर लोगों से 1 नवंबर को रामलीला मैदान की रैली और मार्च में शामिल होने की अपील की। कांग्रेस ने कहा कि मांगें वही हैं- ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा, SIR पर रोक और कथित रूप से हटाए गए मतदाताओं के नाम वापस लाना। कांग्रेस छात्रों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और व्यापारियों को भी इस अभियान से जोड़ने की कोशिश कर रही है।