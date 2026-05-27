बंदूक लेकर नए काम को तैयार कहने पर हुए थे सस्पेंड, अब शुभेंदु सरकार में मिली बड़ी जिम्मेदारी
गवर्नर ने यह भी फैसला किया है कि उक्त पुलिस अधिकारी की सीनियरिटी (वरिष्ठता) उनके मूल पुलिस बल की मूल ग्रेडेशन लिस्ट (उनके रैंक के अनुसार) में बनी रहेगी, जिसका इस्तेमाल प्रमोशन, करियर में आगे बढ़ने की योजनाओं आदि के लिए किया जाएगा।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान इंस्पेक्टर गौतम दास पर एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद कार्रवाई हुई थी। उन्होंने अपने अकाउंट पर हाथ में बंदूक लेकर नए काम के लिए तैयार की फोटो पोस्ट की थी, जिस पर काफी विवाद हुआ। बाद में चुनाव आयोग ने उन्हें उनकी जिम्मेदारी से हटा कर सस्पेंड कर दिया गया था। अब गौतम दास को शुभेंदु सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिली है।
इंस्पेक्टर गौतम दास को नबन्ना स्थित सीएम ऑफिस में तैनात किया गया है। अगले आदेश तक वे नबन्ना स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात रहेंगे। एक आदेश में कहा गया है कि राज्यपाल ने गौतम दास, इंस्पेक्टर (जो अभी कोलकाता पुलिस के साउथ डिवीजन में तैनात हैं) का तबादला करने और उनकी सेवाओं को अगले आदेश तक डेपुटेशन के आधार पर नबन्ना स्थित पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कार्यालय में सौंपने की मंजूरी दी है।
आदेश में कहा गया, “कोलकाता के पुलिस कमिश्नर से अनुरोध किया जाता है कि वे इंस्पेक्टर गौतम दास को रिलीज करें, ताकि वे उक्त डेपुटेशन पोस्टिंग पर ज्वाइन कर सकें।'' इसमें आगे कहा गया, “गवर्नर ने यह भी फैसला किया है कि उक्त पुलिस अधिकारी की सीनियरिटी (वरिष्ठता) उनके मूल पुलिस बल की मूल ग्रेडेशन लिस्ट (उनके रैंक के अनुसार) में बनी रहेगी, जिसका इस्तेमाल प्रमोशन, करियर में आगे बढ़ने की योजनाओं आदि के लिए किया जाएगा।”
इससे पहले, कोलकाता पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने बताया था कि दास की जगह चमेली मुखोपाध्याय को नियुक्त किया गया है, जो पहले उल्टाडांगा पुलिस स्टेशन में तैनात थीं। कोलकाता पुलिस ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के तत्कालीन ओसी गौतम दास को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राइफल के साथ अपनी फोटो पोस्ट करने के आरोप में निलंबित कर दिया था। उस तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा था, "नई जिम्मेदारी के लिए तैयार..."। उनकी जगह चैताली मुखर्जी को कालीघाट ओसी बनाया गया था। फिर बलई बाग की नियुक्ति चैताली मुखर्जी के स्थान पर की गयी।
तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आवास कालीघाट पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में ही आता है। गौतम दास को 25 अप्रैल को कालीघाट पुलिस स्टेशन के ओसी के रूप में तैनात किया गया था। इससे पहले चुनाव आयोग ने कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में तत्कालीन ओसी उत्पल घोष को सस्पेंड करने की सिफारिश की थी।
चुनाव आयोग ने आरोप लगाया था कि 29 मार्च को कार्यभार संभालने वाले उत्पल घोष उस समय कानून-व्यवस्था बनाये रखने में विफल रहे, जब भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में अलीपुर में अपना नामांकन पत्र दाखिल करने गये थे। उस घटना के बाद कालीघाट के ओसी के अलावा अलीपुर पुलिस स्टेशन के ओसी और उसी थाने के अतिरिक्त ओसी का भी नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान ड्यूटी में चूक के आरोप में तबादला कर दिया गया था।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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