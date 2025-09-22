Suspected Pakistani drone spotted near international border fourth time in September BSF launches search Operation अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास चौथी बार दिखा संदिग्ध पाक ड्रोन, ड्रग्स या हथियार? BSF का सर्च ऑपरेशन जारी, India News in Hindi - Hindustan
अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास चौथी बार दिखा संदिग्ध पाक ड्रोन, ड्रग्स या हथियार? BSF का सर्च ऑपरेशन जारी

अधिकारियों को शक है कि संदिग्ध ड्रोन ने इस इलाके में या तो हथियार या फिर ड्रग्स की संभावित सप्लाई की है। पांच दिन पहले 16 सितंबर को भी सीमा सुरक्षा बलों ने संदिग्ध गतिविधि देखने के बाद तलाशी अभियान चलाया था।

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, जम्मूMon, 22 Sep 2025 05:39 AM
जम्मू-कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों में हाल के दिनों में फिर से ड्रोन घुसपैठ की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। इस इलाके में इस महीने चौथी बार संदिग्ध पाकिस्तान ड्रोन देखा गया है। इस घटना के बाद सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों ने इलाके में सर्च अभियान तेज कर दिया है। BSF को संदेह है कि पाक ड्रोन ने या तो ड्रग्स या हथियारों की खेप सप्लाई की है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि जम्मू जिले के आरएस पुरा स्थित एक गाँव के पास अंतरराष्ट्रीय सीमा के करीब एक संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन की गतिविधि देखने के बाद बीएसएफ ने तलाशी अभियान शुरू किया है। इस महीने में यह चौथी बार देखा गया ड्रोन, एक दिन पहले शाम करीब 7 बजे भारतीय सीमा में मंडराता हुआ देखा गया था।

हथियार लाया या ड्रग्स?

अधिकारियों को शक है कि संदिग्ध ड्रोन ने इस इलाके में या तो हथियार या फिर ड्रग्स की संभावित सप्लाई की है। अधिकारी ने कहा, “हथियारों या नशीले पदार्थों की किसी भी संभावित हवाई गिरावट की संभावना को खारिज करने के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ताकि अंतिम नतीजे चक पहुंचा जा सके।”

इस महीने तीन बार और कर चुका हिमाकत

पांच दिन पहले 16 सितंबर को भी सीमा सुरक्षा बलों ने संदिग्ध गतिविधि देखने के बाद तलाशी अभियान चलाया था। इस दौरान, बीएसएफ के जवानों ने सीमा चौकी क्षेत्र में बाड़ के आगे एक एके-सीरीज़ की असॉल्ट राइफल और एक मैगज़ीन बरामद की थी। इससे कुछ दिनों पहले, 13 सितंबर को भी राज्य पुलिस को शहर के बाहरी इलाके अखनूर में थर्मल पेलोड वाला एक ड्रोन मिला था। 6 सितंबार को भी सांबा जिले में एक सैन्य छावनी के ऊपर एक संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने के बाद, सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया था।