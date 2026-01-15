Hindi NewsIndia NewsSuspected Pakistani drone spotted again in LOC Samba sector third incident in a week in Kashmir
सीमा पर फिर दिखा संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन, एक हफ्ते में तीसरी घटना
जम्मू-कश्मीर के सांबा सेक्टर में एक बार फिर से संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई दिया है। एक हफ्ते में यह तीसरी बार है कि पाकिस्तानी साइड से आया कोई ड्रोन नजर आया है।
Jan 15, 2026 09:11 pm IST
जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में पाकिस्तानी सीमा के पास संदिग्ध ड्रोन देखा गया है। पाकिस्तान की तरफ से आए इस ड्रोन को लेकर एक बार फिर से घुसपैठ की आशंका बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रामगढ़ सेक्टर के केसो महासन गांव के पास यह ड्रोन देखे गए हैं। अधिकारियों ने जानकारी मिलते ही इस पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया है।
ड्रोन्स की वजह से जारी इस अलर्ट के बीच शाम को पुंच सेक्टर में भी देगवार गांव के ऊपर कुछ ड्रोन जैसी वस्तु उड़ती हुई दिखाई दी। भारतीय सेना ने उसे गिराने के लिए कुछ राउंड फायरिंग भी की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारतीय बल लगातार अलर्ट पर हैं।
गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में सीमा पर संदिग्ध ड्रोन देखे जाने की यह तीसरी घटना है।
