सीमा पर फिर दिखा संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन, एक हफ्ते में तीसरी घटना

सीमा पर फिर दिखा संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन, एक हफ्ते में तीसरी घटना

संक्षेप:

जम्मू-कश्मीर के सांबा सेक्टर में एक बार फिर से संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई दिया है। एक हफ्ते में यह तीसरी बार है कि पाकिस्तानी साइड से आया कोई ड्रोन नजर आया है।

Jan 15, 2026 09:11 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में पाकिस्तानी सीमा के पास संदिग्ध ड्रोन देखा गया है। पाकिस्तान की तरफ से आए इस ड्रोन को लेकर एक बार फिर से घुसपैठ की आशंका बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रामगढ़ सेक्टर के केसो महासन गांव के पास यह ड्रोन देखे गए हैं। अधिकारियों ने जानकारी मिलते ही इस पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया है।

ड्रोन्स की वजह से जारी इस अलर्ट के बीच शाम को पुंच सेक्टर में भी देगवार गांव के ऊपर कुछ ड्रोन जैसी वस्तु उड़ती हुई दिखाई दी। भारतीय सेना ने उसे गिराने के लिए कुछ राउंड फायरिंग भी की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारतीय बल लगातार अलर्ट पर हैं।

गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में सीमा पर संदिग्ध ड्रोन देखे जाने की यह तीसरी घटना है।

अपडेट की जा रही है।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
