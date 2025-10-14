सुशांत सिंह राजपूत के जीजा ओपी सिंह बने हरियाणा के DGP, शत्रुजीत कपूर की छुट्टी के बाद मिला चार्ज

हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजे जाने के बाद वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ओपि सिंह को पुलिस महानिदेशक का कार्यभार दिया गया है। शत्रुजीत कपूर का नाम आईपीएस की खुदकुशी मामले में आया था।

आईपीएस अधिकारी वाई पूरन सिंह की खुदकुशी मामले में हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को रातोंरात छुट्टी पर भेज दिया गया है। वहीं उनकी जगह पर एडीजीपी रैंक के सीनियर आईपीएस अधिकारी ओपी सिंह को कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। ओपी सिंह दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के जीजा हैं। वह हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन और एफएसएल मधुबन के निदेशक का कार्यभार संभाल रहे थे। अब उन्हें अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

पुलिस ने इस मामले में डीजीपी समेत उन सभी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है जिनके नाम सुसाइड नोट में लिखे थे। गौरतलब है कि वाई.पूरन कुमार 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी थे और रोहतक के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में इंस्पेक्टर जनरल (आईजी) के पद पर तैनात थे। उन्होंने 7 अक्टूबर को कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी। उनके आठ पन्नों के सुसाइड नोट में 13 वरिष्ठ अधिकारियों के नाम शामिल थे, जिन पर उन्होंने उत्पीड़न और करियर को नुकसान पहुंचाने के गंभीर आरोप लगाए थे। इनमें सबसे अधिक आरोप डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी पर थे।

इस मामले में पूर्व रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया को शनिवार को पद से हटा दिया गया था और उनकी जगह सुरिंदर सिंह भोरिया को रोहतक का नया एसपी नियुक्त किया गया है। फिलहाल बिजारनिया को कोई नया पद नहीं दिया गया है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर को जांच पूरी होने तक छुट्टी पर भेजा गया है। इसके अलावा, चंडीगढ़ पुलिस ने वाई. पूरन कुमार की पत्नी से उनका लैपटॉप भी जांच के लिए मांगा है।

सात दिन बाद भी नहीं हो सका पोस्टमार्टम परिवार की आपत्ति की वजह से मौत के सात दिन बाद भी आईपीएस वाई पूरन कुमार का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। इसलिए उनका शव अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहा है। उनकी आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार का कहना है कि वाई पूरन कुमार ने खुदकुशी नहीं की बल्कि यह साजिशन की गई हत्या है। उनका कहना है कि जब तक डीजीपी रहे शत्रुजीत सिंह और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, वह पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं हैं।