Survey: अगर आज हो जाएं लोकसभा चुनाव तो भाजपा को मिलेंगी कितनी सीटें? आ गया लेटेस्ट सर्वे

संक्षेप: Latest Survey: अगर अभी लोकसभा चुनाव हो जाएं तो केंद्र में किसकी सरकार बनेगी? इसको लेकर एक नया ताजा सर्वे सामने आया है। इसके हिसाब से एनडीए को बंपर सीटें मिलने का अनुमान है। अकेले भाजपा को ही 287 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस महज 80 पर सिमट सकती है।

Survey: साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए सरकार को जीत मिली और तीसरी बार लगातार केंद्र में सरकार बनाई। हालांकि, भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका था। अब एक बार फिर से एक नया सर्वे सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाएं तो देश में किसकी सरकार बनेगी। इंडिया टुडे के मूड ऑफ न नेशन सर्वे के अनुसार, अगर आज चुनाव होते हैं तो एनडीए सरकार को जबरदस्त जीत मिलेगी। भाजपा अकेले दम पर बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लेगी। वहीं, कांग्रेस की सीटें 2024 के मुकाबले कम हो जाएंगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सर्वे के अनुसार, अगर आज चुनाव हुए तो भाजपा को 287, कांग्रेस को 80 और अन्य को 176 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। एनडीए को 352, इंडिया गठबंधन को 182 और अन्य को 9 सीटें मिलने के आसार हैं। इस सर्वे के हिसाब से जनता का साथ अब भी मोदी सरकार के साथ बना हुआ है और 2024 के चुनाव की तुलना में यह समर्थन और मजबूत हुआ है। पिछले चुनाव में भाजपा को 240, कांग्रेस को 99 सीटों पर जीत मिली थी।

किसे कितनी सीटें भाजपा- 287 कांग्रेस- 80 अन्य- 176 एनडीए वर्सेज इंडिया अलायंस एनडीए- 352

इंडिया अलायंस- 182

अन्य- 9

किसे कितने फीसदी वोट? सर्वे के अनुसार, एनडीए को 47 फीसदी वोट मिलता दिख रहा है, जबकि इंडिया अलायंस को 39 फीसदी वोट मिल रहा है। अन्य के खाते में 14 फीसदी वोट जाएंगे।