Survey: अगर आज हो जाएं लोकसभा चुनाव तो भाजपा को मिलेंगी कितनी सीटें? आ गया लेटेस्ट सर्वे
Latest Survey: अगर अभी लोकसभा चुनाव हो जाएं तो केंद्र में किसकी सरकार बनेगी? इसको लेकर एक नया ताजा सर्वे सामने आया है। इसके हिसाब से एनडीए को बंपर सीटें मिलने का अनुमान है। अकेले भाजपा को ही 287 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस महज 80 पर सिमट सकती है।
Survey: साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए सरकार को जीत मिली और तीसरी बार लगातार केंद्र में सरकार बनाई। हालांकि, भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका था। अब एक बार फिर से एक नया सर्वे सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाएं तो देश में किसकी सरकार बनेगी। इंडिया टुडे के मूड ऑफ न नेशन सर्वे के अनुसार, अगर आज चुनाव होते हैं तो एनडीए सरकार को जबरदस्त जीत मिलेगी। भाजपा अकेले दम पर बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लेगी। वहीं, कांग्रेस की सीटें 2024 के मुकाबले कम हो जाएंगी।
सर्वे के अनुसार, अगर आज चुनाव हुए तो भाजपा को 287, कांग्रेस को 80 और अन्य को 176 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। एनडीए को 352, इंडिया गठबंधन को 182 और अन्य को 9 सीटें मिलने के आसार हैं। इस सर्वे के हिसाब से जनता का साथ अब भी मोदी सरकार के साथ बना हुआ है और 2024 के चुनाव की तुलना में यह समर्थन और मजबूत हुआ है। पिछले चुनाव में भाजपा को 240, कांग्रेस को 99 सीटों पर जीत मिली थी।
किसे कितनी सीटें
भाजपा- 287
कांग्रेस- 80
अन्य- 176
एनडीए वर्सेज इंडिया अलायंस
एनडीए- 352
इंडिया अलायंस- 182
अन्य- 9
किसे कितने फीसदी वोट?
सर्वे के अनुसार, एनडीए को 47 फीसदी वोट मिलता दिख रहा है, जबकि इंडिया अलायंस को 39 फीसदी वोट मिल रहा है। अन्य के खाते में 14 फीसदी वोट जाएंगे।
लोकसभा चुनाव के बाद लगातार मजबूत हुई भाजपा
पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगा था। भले ही एनडीए की सरकार बनी थी, लेकिन भाजपा ने जो उम्मीद लगाई थी, वैसे नतीजे नहीं थे। चुनाव के दौरान एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन नतीजों में भाजपा को बहुमत तक नहीं मिला। हालांकि, एनडीए की ही सरकार बनी। इसके बाद, बिहार, दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जहां पर भाजपा ने जोरदार प्रदर्शन किया और जीत दर्ज की। इसके अलावा, महाराष्ट्र जैसे राज्य में भी भाजपा ने वापसी की और पहले से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाई।
