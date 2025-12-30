शंघाई में बैठे सर्जन ने मुंबई के अस्पताल में की रोबोटिक सर्जरी, 5,000 किमी दूर से रचा इतिहास

Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsSurgeon from Shanghai performed robotic surgery in Mumbai making history
मुंबई स्थित कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती मरीज की 5,000 किलोमीटर दूर शंघाई के सर्जन ने सफल ऑपरेशन कर इतिहास रच दिया है। यह भारत की पहली क्रॉस-बॉर्डर रिमोट रोबोटिक सर्जरी है।

Dec 30, 2025 10:48 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
मुंबई स्थित कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती मरीज की 5,000 किलोमीटर दूर शंघाई के सर्जन ने सफल ऑपरेशन कर इतिहास रच दिया है। यह भारत की पहली क्रॉस-बॉर्डर रिमोट रोबोटिक सर्जरी है, जिसे डॉ. टीबी युवराजा चीन के शंघाई शहर से किया। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) से मंजूरी मिलने के बाद यह भारत में तौमाई रिमोट रोबोटिक सर्जरी सिस्टम का पहला सीमा-पार उपचार के लिये प्रयोग किया गया।

मुंबई में दो मरीजों पर रेडिकल प्रोस्टेटेक्टॉमी और पार्शियल नेफ्रेक्टॉमी जैसी जटिल यूरोलॉजिकल सर्जरी सफलतापूर्वक की गईं। इन सर्जरी को पूरी तरह रोबोटिक तकनीक की मदद से दूर बैठे विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया गया। तौमाई सिस्टम वर्तमान में एकमात्र ऐसा रोबोटिक प्लेटफॉर्म है, जिसे टेली-सर्जरी के लिए यूएस एफडीए द्वारा अध्ययन की मंजूरी प्राप्त है। अभी तक 4,100 से अधिक रोबोटिक सर्जरी करने वाले डॉ. युवराजा ने इस उपलब्धि को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए क्रांतिकारी बताया।

अस्पताल के सीईओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉ. संतोष शेट्टी ने कहा कि अंतरमहाद्वीपीय रिमोट सर्जरी करने वाला कोकिलाबेन अस्पताल भारत का पहला संस्थान बन गया है। इस सफलता मुंबई और शंघाई के डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, तकनीकी विशेषज्ञों और इंजीनियरिंग टीमों का सामूहिक सहयोग रहा। इससे देश में टेलीसर्जरी के नए युग की शुरुआत करने के साथ ही भविष्य में वैश्विक स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा भी तय करेगा।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 17 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट के साथ काम करते हुए कई वीडियो स्टोरीज पर काम किया। इसी दौरान आईपीएल पर पॉडकास्ट के साथ एक अन्य पॉडकास्ट ‘शहर का किस्सा’ भी कर चुके हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया है। आई नेक्स्ट की डिजिटल विंग में काम करते हुए कई नए और रोचक प्रयोग किए। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
