केंद्रीय मंत्री बनेंगी या नहीं सुप्रिया सुले, बता दिया किसका समर्थन करती हैं

वरिष्ठ नेता शरद पवार की बेटी और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने साफ कर दिया है कि वह INDIA गठबंधन के साथ हैं। ऐसे में उन अटकलों पर विराम लगता नजर आ रहा है कि वह केंद्रीय मंत्री बनने जा रहीं हैं। मंत्री रामदास आठवले ने ऐसे संकेत दिए थे।

केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने संभावनाएं जताई थीं कि कैबिनेट विस्तार में सुप्रिया सुले के नाम पर विचार किया जा सकता है। (AICC/ ANI Photo)

NCP यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों के एक होने की अटकलों पर विराम लगता नजर आ रहा है। वरिष्ठ नेता शरद पवार की बेटी और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने साफ कर दिया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है और उनकी पार्टी INDIA गठबंधन के साथ है। खास बात है कि उनका बयान ऐसे समय पर आया है, जब चर्चाएं थीं कि उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल के दौरान केंद्रीय मंत्री बनाने पर विचार किया जा सकता है। हालांकि, इसपर उन्होंने कुछ नहीं कहा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुप्रिया सुले ने कहा है, 'मुझे विलय का कोई भी प्रस्ताव नहीं मिला है, तो मुझे नहीं पता कि आप किस प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। कोई भी मेरे पास नहीं आया है या इस बारे में मुझसे बात की है।' खास बात है कि हाल ही में उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की अगुवाई वाली NCP के कई नेता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिले थे। इसके बाद अटकलों का दौर शुरू हो गया था कि दोनों गुट एक होने वाले हैं।

अजित पवार का लिया नाम बारामती सांसद ने अजित पवार का जिक्र किया। उन्होंने कहा, 'जब मेरे भाई जीवित थे, तब हमने दोनों पार्टियों के विलय पर चर्चा की थी। उन्होंने हम सबके साथ इस पर बात की थी। 17 जनवरी को गोविंदबाग में हुई ऐसी ही एक बैठक का वीडियो पहले से ही सार्वजनिक है। पूरी दुनिया जानती थी कि हमारी क्या योजना थी और बात किस दिशा में आगे बढ़ रही थी। हालांकि, अचानक निधन ने सब कुछ बदल दिया। मेरी तरफ से बात वहीं खत्म हो गई।'

एनडीटीवी से बातचीत में सुले ने कहा है कि विलय का कोई भी प्लान नहीं है और न ही इस मुद्दे पर कोई बातचीत हो रही है। उन्होंने यह भी कहा था कि वह विपक्षी गठबंधन INDIA के साथ हैं। ऐसे में उन चर्चाओं पर भी विराम लगता नजर आ रहा है कि वह केंद्रीय मंत्री बन सकती हैं।

इससे पहले एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने भी कहा था कि अगर अजित पवार जीवित होते, तो 12 फरवरी को विलय हो जाता। कहा यह भी जा रहा है कि वरिष्ठ नेता शरद पवार की अगुवाई वाला गुट विलय की चर्चाओं को लेकर 4 हिस्सों में बंटा हुआ है।

केंद्रीय मंत्री बनने की थीं अटकलें केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने हाल ही में कहा था कि सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री बनाने पर विचार किया जा सकता है। उनका बयान ऐसे समय पर आया था, जब अटकलें हैं कि केंद्रीय कैबिनेट में विस्तार जल्द हो सकता है। हालांकि, इसे लेकर सरकार की ओर से तारीख का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है।

PM मोदी ने की थी शरद पवार से बात हाल ही में शरद पवार को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के चलते पुणे और मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका हालचाल जानने के लिए फोन पर बात की थी। पवार के करीबी विट्ठल मनियार ने जानकारी दी थी कि उन्होंने सुप्रिया सुले के नाम का भी जिक्र किया था।

उन्होंने कहा था, 'आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोन साहेब की तबीयत के बारे में पूछने के लिए आया था। उन्होंने बहुत आदर और सम्मान के साथ साहेब से बात की थी। उन्होंने कहा था, 'साहेब आप पूरी तरह से आराम करें। सुप्रिया अब तैयार हैं। सुप्रिया और हम मिलकर देश को संभाल लेंगे। प्लीज आराम करें। मेरा आपसे अनुरोध है।'

उन्होंने कहा था, 'मोदी जी ने साहेब से बहुत लगाव के साथ बात की थी। साहेब ने भी उनसे कहा, 'मैं आराम कर रहा हूं और आप सभी लोग साथ हैं, तो मुझे देश की चिंता नहीं है। आप अपना काम जारी रखें।' साहेब ने तबीयत के बारे में पूछने के लिए उनका धन्यवाद किया।'