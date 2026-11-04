'सुप्रिया अब तैयार हैं, पहले आप स्वस्थ हो जाइए': शरद पवार को PM मोदी ने किया फोन, करीबी का दावा; अटकलें तेज
हालांकि पीएम मोदी के फोन कॉल को एक शिष्टाचार (courtesy call) के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन मोदी और पवार के बीच हुई इस बातचीत ने महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरणों को लेकर कई अटकलों को जन्म दे दिया है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार को दो दिनों के इलाज के बाद बुधवार (04 नवंबर) को पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक से छुट्टी दे दी गई। अस्पताल से छुट्टी होने के बाद वह अपने गृह नगर बारामती जाने के बजाय सीधे अपने मुंबई स्थित आवास 'सिल्वर ओक' के लिए रवाना हो गए। हालांकि देर शाम, फिर से उनकी तबियत बिगड़ गई और उन्हें फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच, शरद पवार के करीबी सहयोगी विट्ठल मनियार ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को NCP (SP) अध्यक्ष को फोन करके उनका हाल-चाल पूछा था।
मनियार के अनुसार, PM मोदी ने उनसे कहा कि उनकी बेटी सुप्रिया सुले देश की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं। विट्ठल मनियार ने बताया कि प्रधानमंत्री ने पवार को आराम करने की सलाह दी है। 85 वर्षीय शरद पवार को 2 नवंबर को खांसी और छाती में दर्द की शिकायत के बाद रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में भर्ती होने से कुछ समय पहले ही, पवार ने महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित इलाकों का दौरा किया था।
PM मोदी ने सुबह पवार साहब को फोन किया
मनियार ने संवाददाताओं से कहा, ''प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज सुबह पवार साहब को फोन कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने बेहद आत्मीयता के साथ उनसे बात की और आराम करने की सलाह दी। मोदी ने उनसे कहा कि सुप्रिया (सुले) अब पूरी तरह से तैयार हैं और वह और अन्य लोग देश के लिए काम कर सकते हैं, इसलिए पवार साहब को अब आराम करना चाहिए।'' उन्होंने कहा कि पवार ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। हालाँकि, न तो पवार और न ही PM मोदी ने इस बातचीत की पुष्टि की है। सुप्रिया सुले ने इससे पहले कहा था कि उनके पिता की मेडिकल जांच की जा रही है और उनकी सेहत से जुड़े सभी मानक स्थिर हैं।
फोन कॉल से कई अटकलों का जन्म
हालांकि पीएम मोदी के फोन कॉल को एक शिष्टाचार (courtesy call) के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन मोदी और पवार के बीच हुई इस बातचीत ने महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरणों को लेकर कई अटकलों को जन्म दे दिया है। इसमें NCP के फिर से एक होने की संभावना भी शामिल है, जिसके तहत शरद पवार का गुट BJP के साथ आ सकता है। इसके अलावा, पिछले कई महीनों से यह चर्चा भी चल रही है कि उनकी बेटी सुप्रिया सुले मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकती हैं। यह मांग NCP के मुख्य गुट में हाल ही में हुए बड़े बदलावों के कुछ दिनों बाद आई है।
NCP मर्जर की भी अटकलें
2023 में, शरद पवार के भतीजे अजित पवार BJP के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के साथ जुड़ गए थे। इसके बाद, चुनाव आयोग ने असली NCP पार्टी अजित पवार को सौंप दी, जिसके चलते शरद पवार को अपने गुट का नाम बदलकर NCP (SP) रखना पड़ा। जनवरी 2026 में एक विमान दुर्घटना में अजित पवार की मौत हो गई, जिसके बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार उनकी जगह उप-मुख्यमंत्री बनीं और दोनों गुटों के विलय की बातचीत रुक गई। हालांकि, हाल ही में कुछ हलचल फिर से देखने को मिली है। सुले कांग्रेस के नेतृत्व वाले 'INDIA' गठबंधन का एक प्रमुख चेहरा रही हैं; उन्होंने 1 नवंबर को दिल्ली में विपक्षी गुट की रैली में भी हिस्सा लिया था, जिसमें चुनाव आयोग और BJP के बीच मिलीभगत और चुनावी धांधली का आरोप लगाया गया था।
विलय की संभावना से भी इनकार
इसी बीच, रविवार रात दिवंगत अजित पवार की NCP के वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। खबरों के अनुसार, उन्होंने सुनेत्रा पवार और उनके बेटे, राज्यसभा सांसद पार्थ पवार द्वारा अकेले फैसले लेने को लेकर चिंता जताई। इस बातचीत के दौरान सुनेत्रा पवार और उनके बेटे पार्थ और जय की अनुपस्थिति ने राजनीतिक हलकों का ध्यान खींचा है। दूसरी तरफ, सोमवार को मुंबई में हुई कोर कमेटी की बैठक के बाद, NCP ने सार्वजनिक रूप से विलय की संभावना को खारिज कर दिया है। राज्य NCP अध्यक्ष सुनील तटकरे ने कहा, “हम (उप-मुख्यमंत्री और NCP प्रमुख) सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में मिलकर काम करेंगे। NCP (शरदचंद्र पवार) के साथ विलय की कोई संभावना नहीं है।”
बीजेपी और शिंदे सेना में तनातनी
हालांकि, तटकरे ने यह भी बताया कि अमित शाह के साथ हुई बैठक में यह मुद्दा उठाया गया था और सही समय आने पर इस पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि NCP वित्त विभाग (पोर्टफोलियो) चाहती है, जो पहले अजित पवार के पास था, और पार्टी ही तय करेगी कि यह जिम्मेदारी किसे दी जाएगी। जून-जुलाई 2023 में अपने चाचा के खिलाफ बगावत करके मूल NCP पर कब्ज़ा करने वाले अजित पवार के 28 जनवरी को बारामती में एक विमान दुर्घटना में निधन के बाद से ही, पवार परिवार में फिर से एकजुट होने का सवाल बना हुआ है। 31 जनवरी को, भाजपा के देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार में सुनेत्रा पवार ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। शिवसेना के एकनाथ शिंदे भी उपमुख्यमंत्री हैं, जिससे महायुति गठबंधन के भीतर स्थिति और जटिल हो गई है। (भाषा इनपुट्स के साथ)
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।