'सुप्रिया अब तैयार हैं, पहले आप स्वस्थ हो जाइए': शरद पवार को PM मोदी ने किया फोन, करीबी का दावा; अटकलें तेज

हालांकि पीएम मोदी के फोन कॉल को एक शिष्टाचार (courtesy call) के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन मोदी और पवार के बीच हुई इस बातचीत ने महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरणों को लेकर कई अटकलों को जन्म दे दिया है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार को दो दिनों के इलाज के बाद बुधवार (04 नवंबर) को पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक से छुट्टी दे दी गई। अस्पताल से छुट्टी होने के बाद वह अपने गृह नगर बारामती जाने के बजाय सीधे अपने मुंबई स्थित आवास 'सिल्वर ओक' के लिए रवाना हो गए। हालांकि देर शाम, फिर से उनकी तबियत बिगड़ गई और उन्हें फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच, शरद पवार के करीबी सहयोगी विट्ठल मनियार ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को NCP (SP) अध्यक्ष को फोन करके उनका हाल-चाल पूछा था।

मनियार के अनुसार, PM मोदी ने उनसे कहा कि उनकी बेटी सुप्रिया सुले देश की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं। विट्ठल मनियार ने बताया कि प्रधानमंत्री ने पवार को आराम करने की सलाह दी है। 85 वर्षीय शरद पवार को 2 नवंबर को खांसी और छाती में दर्द की शिकायत के बाद रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में भर्ती होने से कुछ समय पहले ही, पवार ने महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित इलाकों का दौरा किया था।

PM मोदी ने सुबह पवार साहब को फोन किया मनियार ने संवाददाताओं से कहा, ''प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज सुबह पवार साहब को फोन कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने बेहद आत्मीयता के साथ उनसे बात की और आराम करने की सलाह दी। मोदी ने उनसे कहा कि सुप्रिया (सुले) अब पूरी तरह से तैयार हैं और वह और अन्य लोग देश के लिए काम कर सकते हैं, इसलिए पवार साहब को अब आराम करना चाहिए।'' उन्होंने कहा कि पवार ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। हालाँकि, न तो पवार और न ही PM मोदी ने इस बातचीत की पुष्टि की है। सुप्रिया सुले ने इससे पहले कहा था कि उनके पिता की मेडिकल जांच की जा रही है और उनकी सेहत से जुड़े सभी मानक स्थिर हैं।

फोन कॉल से कई अटकलों का जन्म हालांकि पीएम मोदी के फोन कॉल को एक शिष्टाचार (courtesy call) के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन मोदी और पवार के बीच हुई इस बातचीत ने महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरणों को लेकर कई अटकलों को जन्म दे दिया है। इसमें NCP के फिर से एक होने की संभावना भी शामिल है, जिसके तहत शरद पवार का गुट BJP के साथ आ सकता है। इसके अलावा, पिछले कई महीनों से यह चर्चा भी चल रही है कि उनकी बेटी सुप्रिया सुले मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकती हैं। यह मांग NCP के मुख्य गुट में हाल ही में हुए बड़े बदलावों के कुछ दिनों बाद आई है।

NCP मर्जर की भी अटकलें 2023 में, शरद पवार के भतीजे अजित पवार BJP के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के साथ जुड़ गए थे। इसके बाद, चुनाव आयोग ने असली NCP पार्टी अजित पवार को सौंप दी, जिसके चलते शरद पवार को अपने गुट का नाम बदलकर NCP (SP) रखना पड़ा। जनवरी 2026 में एक विमान दुर्घटना में अजित पवार की मौत हो गई, जिसके बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार उनकी जगह उप-मुख्यमंत्री बनीं और दोनों गुटों के विलय की बातचीत रुक गई। हालांकि, हाल ही में कुछ हलचल फिर से देखने को मिली है। सुले कांग्रेस के नेतृत्व वाले 'INDIA' गठबंधन का एक प्रमुख चेहरा रही हैं; उन्होंने 1 नवंबर को दिल्ली में विपक्षी गुट की रैली में भी हिस्सा लिया था, जिसमें चुनाव आयोग और BJP के बीच मिलीभगत और चुनावी धांधली का आरोप लगाया गया था।

विलय की संभावना से भी इनकार इसी बीच, रविवार रात दिवंगत अजित पवार की NCP के वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। खबरों के अनुसार, उन्होंने सुनेत्रा पवार और उनके बेटे, राज्यसभा सांसद पार्थ पवार द्वारा अकेले फैसले लेने को लेकर चिंता जताई। इस बातचीत के दौरान सुनेत्रा पवार और उनके बेटे पार्थ और जय की अनुपस्थिति ने राजनीतिक हलकों का ध्यान खींचा है। दूसरी तरफ, सोमवार को मुंबई में हुई कोर कमेटी की बैठक के बाद, NCP ने सार्वजनिक रूप से विलय की संभावना को खारिज कर दिया है। राज्य NCP अध्यक्ष सुनील तटकरे ने कहा, “हम (उप-मुख्यमंत्री और NCP प्रमुख) सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में मिलकर काम करेंगे। NCP (शरदचंद्र पवार) के साथ विलय की कोई संभावना नहीं है।”