NCP के धड़ों में विलय पर सुप्रिया सुले की दोटूक, अजित पवार का किया जिक्र

NCP शरद गुट की कार्यवाहक अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने विलय की संभावना से इनकार किया। उन्होंने कहा कि उनके भाई के जिंदा रहते ऐसी संभावना थी। लेकिन फिलहाल विलय को लेकर उन्होंने कोई चर्चा नहीं की है। उनके पास कोई प्रस्ताव नहीं आया।

महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज है कि क्या शरद पवार की पार्टी फिर से एक हो सकती है? इस सवाल का जवाब अलग-अलग जगह से अलग-अलग आ रहा है। लेकिन इस मामले में अब एक पक्ष सुप्रिया सुले ने इसकी संभावना को खारिज किया है। उन्होंने दिवंगत एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार का जिक्र करते हुए कहा कि उनके निधन के बाद इस तरह की बात खत्म हो चुकी है। हाल के दिनों में विलय की खबरों में आई तेजी पर बात करते हुए सुप्रिया सुले ने कहा कि उनके पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र में चलती एनसीपी विलय की चर्चाओं पर बात की। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्हें न तो ऐसा कोई प्रस्ताव मिला है और न ही इस मामले में उनसे किसी ने संपर्क किया है। उन्होंने कहा, "मुझे विलय का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है, इसलिए मुझे नहीं पता कि आप किस प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। इस बारे में किसी ने मुझसे संपर्क नहीं किया है और न ही कोई बात की है।"

इस बयान के दौरान उन्होंने अजित पवार के जिंदा रहते पार्टी के मर्जर की चर्चा होने की बात को स्वीकार किया। हालांकि, उन्होंने जोर दिया कि 28 जनवरी की घटना के बाद यह मामला पूरी तरह से शांत हो गया। उन्होंने कहा, "जब मेरे भाई (अजित पवार) जीवित थे, तब हमने दोनों पार्टियों के विलय पर चर्चा की थी। उन्होंने हम सभी के साथ इस विषय पर बात की थी। 17 जनवरी को गोविंदबाग में हुई ऐसी ही एक बैठक का वीडियो पहले से ही सार्वजनिक है। पूरी दुनिया जानती थी कि हम क्या योजना बना रहे थे और चीजें किस दिशा में आगे बढ़ रही थीं। लेकिन, मेरे भाई के अचानक निधन ने सब कुछ बदल दिया। मेरी तरफ से, यह मामला वहीं खत्म हो गया।"

बता दें, एनसीपी शरद पवार गुट की कार्यवाहक अध्यक्ष सुप्रिया सुले का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब ऐसी चर्चा तेज है कि दोनों धड़े जल्दी ही एक हो सकते हैं। हालांकि, सुप्रिया सुले से पहले एनसीपी महाराष्ट्र के अध्यक्ष सुनील तटकरे ने भी इस संभावना को खारिज किया था।

दरअसल, रिपोर्ट्स की मानें तो सत्ताधारी भाजपा एनसीपी के दोनों धड़ों में विलय पर जोर दे रही है। इन अटकलों को और बल उस वक्त मिला था जब 1 नवंबर को एनसीपी के छह वरिष्ठ नेता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे थे। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही थी कि एनसीपी का एक धड़ा दोनों पक्षों में एका करवाना चाहता है। हालांकि, पवार परिवार की तरफ से इस पर ज्यादा सकारात्मक संदेश सामने नहीं आया है।

बता दें, शरद पवार के दिवंगत भतीजे अजित पवार ने 2023 में एनसीपी के एक बड़े धड़े को तोड़ दिया था। बाद में उन्हें ही असली एनसीपी होने का दर्जा मिल गया। इसके बाद वह भाजपा नीत महायुति का हिस्सा बन गए। सत्ता के साथ-साथ पार्टी भी अजित पवार के हाथ में आ गई। दूसरी तरफ शरद पवार के पास विरोधी गुट रह गया, जिसे 'नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार)' नाम दिया गया। हालांकि, विभाजन के तीन साल से भी कम समय में, दोनों गुटों ने फिर से एक होने की संभावना तलाशनी शुरू कर दी थी। अजित पवार 12 फरवरी तक दोनों पार्टियों को एक साथ लाना चाहते थे। लेकिन, एक विमान दुर्घटना में उनकी मौत के साथ ही यह प्रक्रिया अधूरी रह गई।