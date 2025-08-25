Supriya Sule criticises Amit Shah Constitution Amendment Bill PMLA Act is there 'PMLA कानून पहले से मौजूद, नए की क्या जरूरत', पीएम-सीएम को हटाने वाले विधेयक पर सुप्रिया सुले, India News in Hindi - Hindustan
'PMLA कानून पहले से मौजूद, नए की क्या जरूरत', पीएम-सीएम को हटाने वाले विधेयक पर सुप्रिया सुले

सुप्रिया सुले ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, 'जिस सुबह जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया, उस दिन कई लोग उनसे मिले क्योंकि उन्होंने नाश्ते के लिए आमंत्रित किया था।'

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 03:09 PM
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एससीपी) की सांसद सुप्रिया सुले ने सोमवार को संविधान के 130वें संशोधन विधेयक पर चिंता जताई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से इसके समर्थन पर उन्होंने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) जैसे मौजूदा कानून पर्याप्त हैं। सुले ने कहा कि व्यक्ति को दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है। उन्होंने कहा, 'पीएमएलए कानून पहले से मौजूद है। नए कानून की जरूरत नहीं है। हमारे संविधान में कोई व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक उसका अपराध साबित न हो जाए।'

मंत्रियों को हटाने वाले प्रावधानों की आलोचना करते हुए सुप्रिया सुले ने विधेयक की व्यावहारिकता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, 'अगर किसी को 30 दिनों के लिए जेल में डाला जाता है तो उस व्यक्ति को हटा दिया जाएगा। यह कैसे काम करेगा?' सुले ने यह भी जोर देकर कहा कि मंत्री को हटाने का अधिकार मुख्यमंत्री के पास है। आप यह अधिकार कैसे छीन सकते हैं?

धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर भी सवाल

एनसीपी एससीपी लीडर ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, 'जिस सुबह जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया, उस दिन कई लोग उनसे मिले क्योंकि उन्होंने नाश्ते के लिए आमंत्रित किया था।' सुले ने बताया कि धनखड़ के परिवारजनों से उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका।

धनखड़ के इस्तीफे पर शाह क्या बोले

इस बीच, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर बढ़ती अटकलों के बीच अमित शाह ने आज बयान दिया। एएनआई से उन्होंने कहा कि धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया और विपक्ष के नजरबंद होने के दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, 'धनखड़ साहब का इस्तीफा पत्र अपने आप में स्पष्ट है। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। उन्होंने अपने अच्छे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों व सरकारी सदस्यों के प्रति हार्दिक आभार भी व्यक्त किया है।'

