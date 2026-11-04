सुप्रिया सुले बनेंगी केंद्र में मंत्री, अगर... मोदी सरकार के मंत्री का बड़ा दावा, बताई NDA वाली क्या है शर्त?
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि उनके गठबंधन में शामिल होने का स्वागत किया जाएगा और दावा किया कि मंत्रिमंडल के अगले विस्तार में उन्हें जगह देने पर विचार किया जा सकता है।
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री रामदास अठावले ने बुधवार (04 नवंबर) को दावा किया कि अगर शरद पवार की पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में शामिल हो जाती है, तो सुप्रिया सुले को केंद्रीय मंत्रिमंडल के अगले विस्तार में जगह मिल सकती है। ठाणे में पत्रकारों से बात करते हुए अठावले ने कहा, "अगर सुले NDA में शामिल होती हैं, तो यह खुशी की बात होगी। हम गठबंधन में उनके शामिल होने का स्वागत करेंगे। मंत्रिमंडल के अगले विस्तार में उन्हें जगह देने पर विचार किया जा सकता है।"
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) के अध्यक्ष रामदास अठावले ने दावा किया कि अगर NCP (SP) सांसद सुप्रिया सुले सत्ताधारी NDA में शामिल हो जाती हैं, तो उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल के अगले विस्तार में जगह देने पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर शरद पवार 2019 में सत्ताधारी गठबंधन में शामिल हो गए होते, तो वे राष्ट्रपति बन सकते थे। अठावले ने कहा कि अगर बारामती लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वालीं सुले, NDA में शामिल होती हैं, तो यह खुशी की बात होगी।
…तो राष्ट्रपति बन सकते थे पवार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि उनके गठबंधन में शामिल होने का स्वागत किया जाएगा और दावा किया कि मंत्रिमंडल के अगले विस्तार में उन्हें जगह देने पर विचार किया जा सकता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या शरद पवार NDA में शामिल हो सकते हैं, तो अठावले ने संदेह जताते हुए कहा कि अगर पवार 2019 में गठबंधन में शामिल हो गए होते, तो वे राष्ट्रपति बन सकते थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार के बीच अच्छे संबंध हैं। अठावले ने बताया कि महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने शरद पवार (जो उस समय अविभाजित NCP के प्रमुख थे) से NDA में शामिल होने की अपील की थी, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया।
2023 में टूट गई थी NCP
शरद पवार के भतीजे अजित पवार की जनवरी में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उन्होंने जुलाई 2023 में, तत्कालीन अविभाजित NCP को विभाजित कर दिया था और कुछ विधायकों के साथ पार्टी तोड़ते हुए NDA में शामिल हो गए थे। इसके बाद चुनाव आयोग ने अजित पवार के गुट को "असली" NCP के रूप में मान्यता दी थी, जबकि शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट को 'नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार)' नाम दिया गया था।
2029 में जीते राहुल तो देंगे बधाई
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) पर चल रही बहस के बारे में एक सवाल के जवाब में अठावले ने कहा कि उनकी पार्टी को बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर कोई आपत्ति नहीं है। EVM को लेकर विपक्ष की आलोचना पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि इन मशीनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं लाया था। उन्होंने आगे कहा कि अगर NDA 2029 के आम चुनाव नहीं जीत पाता है, तो वे राहुल गांधी को बधाई देंगे और EVM को दोष दिए बिना जनता के "फैसले को स्वीकार करेंगे।" अठावले ने यह उम्मीद भी जताई कि महाराष्ट्र में सूखे से प्रभावित किसानों को दिवाली से पहले आर्थिक मदद मिल जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने ठाणे पुलिस से शिवसेना (यूबीटी) नेता प्रदीप पूर्णकर की हत्या की निष्पक्ष जांच करने का आग्रह किया और इस बात पर जोर दिया कि इस मामले में कोई अन्याय नहीं होना चाहिए।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।