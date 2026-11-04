सुप्रिया सुले बनेंगी केंद्र में मंत्री, अगर... मोदी सरकार के मंत्री का बड़ा दावा, बताई NDA वाली क्या है शर्त?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि उनके गठबंधन में शामिल होने का स्वागत किया जाएगा और दावा किया कि मंत्रिमंडल के अगले विस्तार में उन्हें जगह देने पर विचार किया जा सकता है।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री रामदास अठावले ने बुधवार (04 नवंबर) को दावा किया कि अगर शरद पवार की पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में शामिल हो जाती है, तो सुप्रिया सुले को केंद्रीय मंत्रिमंडल के अगले विस्तार में जगह मिल सकती है। ठाणे में पत्रकारों से बात करते हुए अठावले ने कहा, "अगर सुले NDA में शामिल होती हैं, तो यह खुशी की बात होगी। हम गठबंधन में उनके शामिल होने का स्वागत करेंगे। मंत्रिमंडल के अगले विस्तार में उन्हें जगह देने पर विचार किया जा सकता है।"

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) के अध्यक्ष रामदास अठावले ने दावा किया कि अगर NCP (SP) सांसद सुप्रिया सुले सत्ताधारी NDA में शामिल हो जाती हैं, तो उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल के अगले विस्तार में जगह देने पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर शरद पवार 2019 में सत्ताधारी गठबंधन में शामिल हो गए होते, तो वे राष्ट्रपति बन सकते थे। अठावले ने कहा कि अगर बारामती लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वालीं सुले, NDA में शामिल होती हैं, तो यह खुशी की बात होगी।

…तो राष्ट्रपति बन सकते थे पवार सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि उनके गठबंधन में शामिल होने का स्वागत किया जाएगा और दावा किया कि मंत्रिमंडल के अगले विस्तार में उन्हें जगह देने पर विचार किया जा सकता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या शरद पवार NDA में शामिल हो सकते हैं, तो अठावले ने संदेह जताते हुए कहा कि अगर पवार 2019 में गठबंधन में शामिल हो गए होते, तो वे राष्ट्रपति बन सकते थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार के बीच अच्छे संबंध हैं। अठावले ने बताया कि महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने शरद पवार (जो उस समय अविभाजित NCP के प्रमुख थे) से NDA में शामिल होने की अपील की थी, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया।

2023 में टूट गई थी NCP शरद पवार के भतीजे अजित पवार की जनवरी में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उन्होंने जुलाई 2023 में, तत्कालीन अविभाजित NCP को विभाजित कर दिया था और कुछ विधायकों के साथ पार्टी तोड़ते हुए NDA में शामिल हो गए थे। इसके बाद चुनाव आयोग ने अजित पवार के गुट को "असली" NCP के रूप में मान्यता दी थी, जबकि शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट को 'नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार)' नाम दिया गया था।