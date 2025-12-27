Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsSupreme Court will hear the matter related to mining in Aravalli Hills on Monday
अरावली हिल्स में खनन मामले का सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, 3 जजों की बेंच सोमवार को करेगी सुनवाई

अरावली हिल्स में खनन मामले का सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, 3 जजों की बेंच सोमवार को करेगी सुनवाई

संक्षेप:

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को अरावली हिल्स में खनन से संबंधित मामले की सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। पूर्व वन संरक्षण अधिकारी आरपी बलवान ने भी इस मुद्दे से जुड़ी एक याचिका शीर्ष अदालत में दाखिल की है।

Dec 27, 2025 11:16 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सुप्रीम कोर्ट अरावली हिल्स में खनन से संबंधित मामले पर सोमवार को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। यह सुनवाई नवंबर 2025 के उस फैसले के बाद हो रही है, जिसमें कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय की समिति की सिफारिश पर अरावली हिल्स की नई परिभाषा स्वीकार की थी – जिसमें स्थानीय स्तर से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली भूमि को ही अरावली हिल माना जाएगा। साथ ही, पूर्व वन संरक्षण अधिकारी आरपी बलवान की याचिका भी इस मामले से जुड़ी है, जिसमें उन्होंने इस परिभाषा को चुनौती दी है। यह कदम पर्यावरणीय चिंताओं और राजस्थान सहित कई राज्यों में हो रहे प्रदर्शनों के बीच उठाया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई, CJI सूर्यकांत करेंगे लीड

विवाद की जड़ अरावली पर्वतमाला की परिभाषा में है, जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैली हुई है। यह दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो थार मरुस्थल के फैलाव को रोकती है, भूजल रिचार्ज करती है और जैव विविधता को बनाए रखती है। लंबे समय से यहां अवैध खनन और पर्यावरण क्षति की समस्या रही है। नवंबर 20, 2025 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की बेंच ने केंद्र की समिति की रिपोर्ट स्वीकार करते हुए कहा कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां अरावली का हिस्सा नहीं मानी जाएंगी।

पर्यावरणविदों को किस बात की चिंता

पर्यावरणविदों का मानना है कि इससे 90% से अधिक क्षेत्र संरक्षण से बाहर हो सकता है और खनन बढ़ सकता है। हालांकि, कोर्ट ने नई खनन लीज पर रोक लगा दी है और सस्टेनेबल माइनिंग प्लान तैयार होने तक कोई नई अनुमति नहीं दी जाएगी। केंद्र का कहना है कि यह परिभाषा वैज्ञानिक है और अवैध खनन रोकने में मदद करेगी, जबकि विरोधी इसे पर्यावरण के लिए खतरा बता रहे हैं। राजस्थान में उदयपुर, जोधपुर आदि जिलों में बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं।

केंद्र सरकार का क्या है पक्ष

अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले को फिर से खोला है, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सकारात्मक कदम माना जा रहा है। आरपी बलवान की याचिका में तर्क है कि यह परिभाषा अपर्याप्त है और पूरे इकोसिस्टम को नजरअंदाज करती है। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा खदानों पर सख्त निगरानी होगी और कोई नई लीज नहीं दी जाएगी। अगर कोर्ट नई परिभाषा में बदलाव करता है, तो अरावली के बड़े हिस्से को मजबूत संरक्षण मिल सकता है, जो जल संकट, धूल भरी आंधियां और जैव विविधता हानि को रोकने में मदद करेगा।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Supreme Court India cji suryakant
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।