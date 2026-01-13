'कुत्ते के काटने से मौत या घायल होने पर...', मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

संक्षेप: कुत्ते के काटने की शिकार महिला ने भी अदालत में अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा, ‘मैं सहमत हूं कि ABC (एनिमल बर्थ कंट्रोल) कार्यक्रम को सही से लागू करने पर कुत्तों की आक्रामकता और उनकी संख्या को कम करने में मदद मिलेगी।’

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणी की। बेंच ने चेतावनी दी कि अगर किसी कुत्ते के काटने से कोई मौत होती है या बच्चे/बुजुर्ग घायल होते हैं, तो राज्य सरकार पर हर ऐसे मामले के लिए मुआवजा तय किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया। जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि जो लोग कुत्तों को खाना खिलाने का दावा करते हैं, उन्हें भी जवाबदेह ठहराया जाएगा। उन्होंने पूछा, 'अगर आप इतना चाहते हैं तो इन्हें अपने घर ले जाइए। कुत्ते सड़कों पर क्यों घूमें, लोगों को काटें और डराएं?'

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

एससी की यह टिप्पणी एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी के उस बयान के जवाब में आई, जिन्होंने कहा कि आवारा कुत्तों का मुद्दा भावनात्मक है। बेंच ने उनसे कहा, 'भावनाएं अब तक सिर्फ कुत्तों के लिए ही लग रही हैं।' इस पर गुरुस्वामी ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं है। मैं इंसानों के बारे में भी उतना ही चिंतित हूं।'

पीड़ित महिला की SC से क्या मांग कुत्ते के काटने की शिकार एक महिला ने भी अदालत में अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा, 'मैं इस बात से सहमत हूं कि ABC (एनिमल बर्थ कंट्रोल) कार्यक्रम को सही से लागू करने पर कुत्तों की आक्रामकता और उनकी संख्या को कम करने में मदद मिलेगी। लेकिन मुझे एक कुत्ते ने बिना किसी उकसावे के काट लिया था। मैं यह समझना चाहती हूं कि उस कुत्ते ने मुझे क्यों काटा। वह कुत्ता लंबे समय से क्रूरता का शिकार था, जैसे कि लोगों की ओर से लात मारना, पत्थर मारना आदि। यह डर के कारण होने वाली रक्षात्मक आक्रामकता थी। मैं किसी और के किए हुए कार्यों की सजा भुगत रही थी।