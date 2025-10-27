Hindustan Hindi News
CBI करे डिजिटल अरेस्ट के सभी मामलों की जांच, सुप्रीम कोर्ट बोला- हम खुद निगरानी करेंगे

CBI करे डिजिटल अरेस्ट के सभी मामलों की जांच, सुप्रीम कोर्ट बोला- हम खुद निगरानी करेंगे

संक्षेप: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देशभर में डिजिटल अरेस्ट के मामलों की गंभीरता और व्यापकता को देखते हुए वह सभी मामलों की जांच सीबीआई को सौंपना चाहता है। कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से एफआईआर का ब्यौरा मांगा है।

Mon, 27 Oct 2025 12:01 PMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
देशभर में साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह ऐसे सभी मामलों को सीबीआई को सौंपना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने ‘डिजिटल अरेस्ट’ के मामलों पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया, उनके अधिकार क्षेत्र में दर्ज प्राथमिकियों का ब्यौरा मांगा है। कोर्ट ने कहा, ‘डिजिटल अरेस्ट’ के मामलों की पूरे भारत में व्यापकता और परिमाण को देखते हुए वह सभी मामलों की जांच सीबीआई को सौंपने की इच्छुक है।

सुप्रीम कोर्ट ने साइबर अपराध और ‘डिजिटल अरेस्ट’ के उन मामलों पर गौर किया जिनके कर्ताधर्ता विदेशों में होते हैं तथा सीबीआई से इन मामलों की जांच के लिए योजना बनाने को कहा। कोर्ट ने कहा, हम सीबीआई जांच की प्रगति की निगरानी करेंगे, आवश्यक निर्देश जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि क्या उसे ‘डिजिटल अरेस्ट’ मामलों की जांच के लिए पुलिस बल से बाहर के साइबर विशेषज्ञों सहित अधिक संसाधनों की आवश्यकता है ?

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी। इससे पहले 17 अक्टूबर को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों का सही तरीके से पता लगाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर समन्वयित प्रयास करने होंगे। इसके अलावा कोर्ट ने सीबीआई से भी जवाब मांगा था।

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के अंबाला में एक सीनियर सिटिजन कपल के डिजिटल अरेस्ट को लेकर संज्ञान लिया था। ठगों ने दंपती से अदालतों और एजेंसियों के फर्जी आदेशों की धमकी देकर 1.05 करोड़ रुपये ऐंठ लिए थे। कोर्ट ने कहा था कि इस तरह से सुप्रीम कोर्ट या फिर सरकारी एजेंसियों के नाम पर जालसाजी करना बेहद गंभीर विषय है। इससे सीधा संस्था के सम्मान को ठेस पहुंचता है और विश्वसनीयता पर प्रहार होता है। इसलिए डिजिटल अरेस्ट को अन्य साइबर अपराध की तरह सामान्य श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

