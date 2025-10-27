CBI करे डिजिटल अरेस्ट के सभी मामलों की जांच, सुप्रीम कोर्ट बोला- हम खुद निगरानी करेंगे

संक्षेप: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देशभर में डिजिटल अरेस्ट के मामलों की गंभीरता और व्यापकता को देखते हुए वह सभी मामलों की जांच सीबीआई को सौंपना चाहता है। कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से एफआईआर का ब्यौरा मांगा है।

देशभर में साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह ऐसे सभी मामलों को सीबीआई को सौंपना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने ‘डिजिटल अरेस्ट’ के मामलों पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया, उनके अधिकार क्षेत्र में दर्ज प्राथमिकियों का ब्यौरा मांगा है। कोर्ट ने कहा, ‘डिजिटल अरेस्ट’ के मामलों की पूरे भारत में व्यापकता और परिमाण को देखते हुए वह सभी मामलों की जांच सीबीआई को सौंपने की इच्छुक है।

सुप्रीम कोर्ट ने साइबर अपराध और ‘डिजिटल अरेस्ट’ के उन मामलों पर गौर किया जिनके कर्ताधर्ता विदेशों में होते हैं तथा सीबीआई से इन मामलों की जांच के लिए योजना बनाने को कहा। कोर्ट ने कहा, हम सीबीआई जांच की प्रगति की निगरानी करेंगे, आवश्यक निर्देश जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि क्या उसे ‘डिजिटल अरेस्ट’ मामलों की जांच के लिए पुलिस बल से बाहर के साइबर विशेषज्ञों सहित अधिक संसाधनों की आवश्यकता है ?

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी। इससे पहले 17 अक्टूबर को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों का सही तरीके से पता लगाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर समन्वयित प्रयास करने होंगे। इसके अलावा कोर्ट ने सीबीआई से भी जवाब मांगा था।