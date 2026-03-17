बच्चा होने पर मां ही नहीं, पिता को भी मिले छुट्टी; सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को निर्देश

कोर्ट ने केंद्र को सुझाव दिया कि अवकाश की अवधि माता-पिता और बच्चे दोनों की जरूरतों के अनुरूप तय की जाए। भारत में वर्तमान में महिलाओं के लिए 26 सप्ताह तक का सशुल्क मातृत्व अवकाश उपलब्ध है, लेकिन पितृत्व अवकाश के लिए कोई राष्ट्रीय कानून नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पैटरनिटी लीव को मान्यता देने वाला कानून बनाने की अपील की है। जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि पिता भी छोटे बच्चों के देखभालकर्ता होते हैं और समाज में उनकी भूमिका को कानूनी रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। कोर्ट ने जोर दिया कि पितृत्व अवकाश को सामाजिक सुरक्षा लाभ के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। यह फैसला एक जनहित याचिका पर आया, जिसमें गोद लेने वाली माताओं के लिए मातृत्व लाभ की आयु सीमा को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि गोद लिया गया बच्चा जैविक बच्चे से अलग नहीं होता और परिवार की परिभाषा में जैविक कारक ही निर्णायक नहीं होते। इसलिए, पितृत्व अवकाश की आवश्यकता को भी समान रूप से महत्व दिया जाना चाहिए।

कोर्ट ने केंद्र को सुझाव दिया कि अवकाश की अवधि माता-पिता और बच्चे दोनों की जरूरतों के अनुरूप तय की जाए। भारत में वर्तमान में महिलाओं के लिए 26 सप्ताह तक का सशुल्क मातृत्व अवकाश उपलब्ध है, लेकिन पितृत्व अवकाश के लिए कोई राष्ट्रीय कानून नहीं है, जो लैंगिक समानता की दिशा में एक कमी है। अदालत ने मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 की धारा 5(4) और सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 की धारा 60(4) पर विचार किया, जिसमें गोद लेने वाली माताओं को केवल तीन महीने से कम उम्र के बच्चे पर ही 12 सप्ताह का लाभ मिलता था। याचिकाकर्ता हमसानंदिनी नंदुरी ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(g) और 21 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी थी।

कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा

अदालत ने इस प्रावधान को मनमाना और असमान घोषित किया, क्योंकि इससे तीन महीने से अधिक उम्र के गोद लिए बच्चों वाली माताओं और बच्चों के साथ भेदभाव होता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गोद लिए बच्चे की जरूरतें जैविक बच्चे से अलग नहीं होतीं। इसलिए, कोर्ट ने सोशल सिक्योरिटी कोड की उक्त धारा को रद्द कर दिया और गोद लेने वाली सभी माताओं को बच्चे की उम्र की परवाह किए बिना 12 सप्ताह का मातृत्व लाभ देने का आदेश दिया। यह फैसला गोद लेने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने और परिवार की समानता सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम है।