Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

बच्चा होने पर मां ही नहीं, पिता को भी मिले छुट्टी; सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को निर्देश

Mar 17, 2026 02:48 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

कोर्ट ने केंद्र को सुझाव दिया कि अवकाश की अवधि माता-पिता और बच्चे दोनों की जरूरतों के अनुरूप तय की जाए। भारत में वर्तमान में महिलाओं के लिए 26 सप्ताह तक का सशुल्क मातृत्व अवकाश उपलब्ध है, लेकिन पितृत्व अवकाश के लिए कोई राष्ट्रीय कानून नहीं है। 

बच्चा होने पर मां ही नहीं, पिता को भी मिले छुट्टी; सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पैटरनिटी लीव को मान्यता देने वाला कानून बनाने की अपील की है। जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि पिता भी छोटे बच्चों के देखभालकर्ता होते हैं और समाज में उनकी भूमिका को कानूनी रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। कोर्ट ने जोर दिया कि पितृत्व अवकाश को सामाजिक सुरक्षा लाभ के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। यह फैसला एक जनहित याचिका पर आया, जिसमें गोद लेने वाली माताओं के लिए मातृत्व लाभ की आयु सीमा को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि गोद लिया गया बच्चा जैविक बच्चे से अलग नहीं होता और परिवार की परिभाषा में जैविक कारक ही निर्णायक नहीं होते। इसलिए, पितृत्व अवकाश की आवश्यकता को भी समान रूप से महत्व दिया जाना चाहिए।

ये भी पढ़ें:कोख से पैदा और गोद लिए बच्चे में अंतर नहीं; SC ने किस मामले में दी बड़ी व्यवस्था

कोर्ट ने केंद्र को सुझाव दिया कि अवकाश की अवधि माता-पिता और बच्चे दोनों की जरूरतों के अनुरूप तय की जाए। भारत में वर्तमान में महिलाओं के लिए 26 सप्ताह तक का सशुल्क मातृत्व अवकाश उपलब्ध है, लेकिन पितृत्व अवकाश के लिए कोई राष्ट्रीय कानून नहीं है, जो लैंगिक समानता की दिशा में एक कमी है। अदालत ने मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 की धारा 5(4) और सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 की धारा 60(4) पर विचार किया, जिसमें गोद लेने वाली माताओं को केवल तीन महीने से कम उम्र के बच्चे पर ही 12 सप्ताह का लाभ मिलता था। याचिकाकर्ता हमसानंदिनी नंदुरी ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(g) और 21 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी थी।

ये भी पढ़ें:बीजेपी में वरुण गांधी के बहुरेंगे दिन? परिवार संग पीएम मोदी से की मुलाकात

कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा

अदालत ने इस प्रावधान को मनमाना और असमान घोषित किया, क्योंकि इससे तीन महीने से अधिक उम्र के गोद लिए बच्चों वाली माताओं और बच्चों के साथ भेदभाव होता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गोद लिए बच्चे की जरूरतें जैविक बच्चे से अलग नहीं होतीं। इसलिए, कोर्ट ने सोशल सिक्योरिटी कोड की उक्त धारा को रद्द कर दिया और गोद लेने वाली सभी माताओं को बच्चे की उम्र की परवाह किए बिना 12 सप्ताह का मातृत्व लाभ देने का आदेश दिया। यह फैसला गोद लेने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने और परिवार की समानता सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम है।

ये भी पढ़ें:कांग्रेस के तीन नेताओं की छिनेगी विधायकी! राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की सजा

इस फैसले में कोर्ट ने पितृत्व अवकाश पर विशेष जोर दिया और कहा कि पिता को भी नवजात या छोटे बच्चों की देखभाल में सक्रिय भूमिका निभाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह पितृत्व अवकाश को कानूनी रूप से मान्यता देने वाला प्रावधान जल्द लाए। हालांकि, अवकाश की अवधि और शर्तें तय करना सरकार पर निर्भर है। यह कदम लैंगिक भूमिकाओं को संतुलित करने और पिता की देखभाल की जिम्मेदारी को बढ़ावा देने में मददगार साबित हो सकता है। कई देशों में पितृत्व अवकाश अनिवार्य है, जो परिवार की संतुलित देखभाल सुनिश्चित करता है। भारत में सरकारी कर्मचारियों को सीमित पितृत्व अवकाश मिलता है, लेकिन निजी क्षेत्र में यह अनुपस्थित है। कोर्ट का यह आग्रह सामाजिक न्याय और समानता की ओर एक मजबूत संकेत है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Supreme Court Mother-Son Fathers day
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।