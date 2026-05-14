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CBI के लिए चीफ जस्टिस की जरूरत, लेकिन लोकतंत्र के लिए नहीं? केंद्र से SC का सख्त सवाल

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सुनवाई के दौरान कहा कि मैं सोच रहा था। सीबीआई डायरेक्टर के लिए सीजेआई होते हैं। हम कह सकते हैं कि यह कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए है। या आप इसे कानून के राज तक भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए नहीं?

CBI के लिए चीफ जस्टिस की जरूरत, लेकिन लोकतंत्र के लिए नहीं? केंद्र से SC का सख्त सवाल

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सख्त सवाल किया। कोर्ट ने कहा कि जब सरकार सीबीआई डायरेक्टर को चुनती है तो उसके पैनल में सीजेआई होते हैं, लेकिन देश के सबसे बड़े चुनाव अधिकारियों को चुनने के समय नहीं होते।

एनडीटीवी के अनुसार, जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सुनवाई के दौरान कहा, ''मैं सोच रहा था। सीबीआई डायरेक्टर के लिए सीजेआई होते हैं। हम कह सकते हैं कि यह कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए है। या आप इसे कानून के राज तक भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए नहीं? निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए नहीं?''

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'स्वतंत्र सदस्य क्यों न हो?'

जज ने कहा कि हम यह नहीं कह रहे कि सीजेआई को उस पैनल में होना चाहिए, लेकिन वहां किसी स्वतंत्र सदस्य को क्यों नहीं होना चाहिए? सरकार से ही वह सदस्य क्यों होना चाहिए। इस बात को साफ करते हैं। आज प्रधानमंत्री एक सदस्य चुनते हैं और नेता विपक्ष किसी दूसरे शख्स को चुनते हैं। तो क्या तीसरा सदस्य नेता विपक्ष का पक्ष लेगा?

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इस पर जवाब देते हुए अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कहा कि वह कोई अंदाजा नहीं लगाना चाहते। उन्होंने कहा, ''हो सकता है कि यह पूरी तरह से प्रैक्टिकली न हो, मैं इस पर दोबारा अंदाजा नहीं लगाना चाहता।'' इस पर जस्टिस दत्ता ने जवाब दिया कि तब तो य एग्जीक्यूटिव ही है, जो सबकुछ कंट्रोल कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे फैसले असली में 2:1 से पास हो जाएंगे, क्योंकि कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री के स्टैंड से अलग राय नहीं रखेगा।

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

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