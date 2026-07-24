नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार के हर कदम की होगी निगरानी; सुनाई खरी-खरी
नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि वह सरकार के कदमों की निगरानी करेगा। कोर्ट ने तदर्थ व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण पर ठोस प्लान मांगा है।
नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि वह नीट परीक्षा में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की निगरानी करेगा। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया था कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कई कड़े उपाय किए जा रहे हैं।
नीट परीक्षा को सुरक्षित तरीके से आयोजित करने के लिए किए जा रहे अस्थायी उपायों पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तदर्थ (Ad-hoc) व्यवस्था ने पिछले कई सालों से समस्याएं पैदा की हैं। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि अब इस तरह की अस्थायी व्यवस्था की जगह एक स्थायी और फुलप्रूफ सिस्टम होना चाहिए।
साइबर सुरक्षा और डेटा प्रोटेक्शन पर चाहिए ठोस कदम
अदालत ने सरकार से अपेक्षा जताई है कि वह साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण पर ठोस कदम उठाए। यह निर्देश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि NTA अगले साल से नीट-यूजी परीक्षा को 'कंप्यूटर आधारित टेस्ट' (CBT) के रूप में आयोजित करने की योजना बना रहा है।
'छात्रों के लिए 10 कदम और आगे जाने को तैयार'
नीट पेपर लीक को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताते हुए सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने अदालत को आश्वस्त किया। उन्होंने कहा, "बच्चों (छात्रों) द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को दूर करने के लिए केंद्र सरकार 10 अतिरिक्त मील चलने को तैयार है।" उन्होंने यह भी बताया कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार के सर्वोच्च कार्यकारी स्तर की निगरानी में काम किया जा रहा है।
अगले सप्ताह संसद में विधेयक पेश किया जाएगा : मोदी
इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि अगले हफ्ते संसद में एक विधेयक पेश किया जाएगा, जिसमें प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ सख्त प्रावधान होंगे। प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश में कहा कि विधेयक के मसौदे पर शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की होने वाली बैठक में चर्चा की जाएगी, जिसमें प्रस्तावित कानून को अंतिम रूप दिया जाएगा।
उन्होंने कहा, ''मंत्रिमंडल शुक्रवार को प्रश्नपत्र लीक के मुद्दे पर चर्चा करेगी और मंत्रिपरिषद के सहयोगियों के सुझावों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।'' मोदी ने कहा, ''सोमवार को जब संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा हफ्ता शुरू होगा, तो प्रश्नपत्र लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई के प्रावधानों वाला एक विधेयक लाया जाएगा और हम उसे जल्द से जल्द पारित कराने की कोशिश करेंगे।''
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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