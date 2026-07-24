Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार के हर कदम की होगी निगरानी; सुनाई खरी-खरी

By Amit Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि वह सरकार के कदमों की निगरानी करेगा। कोर्ट ने तदर्थ व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण पर ठोस प्लान मांगा है।

अगले साल से ऑनलाइन होगी NEET UG परीक्षा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा- डेटा सुरक्षा पर तुरंत उठाए जाएं पुख्ता कदम
अगले साल से ऑनलाइन होगी NEET UG परीक्षा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा- डेटा सुरक्षा पर तुरंत उठाए जाएं पुख्ता कदम

नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि वह नीट परीक्षा में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की निगरानी करेगा। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया था कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कई कड़े उपाय किए जा रहे हैं।

नीट परीक्षा को सुरक्षित तरीके से आयोजित करने के लिए किए जा रहे अस्थायी उपायों पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तदर्थ (Ad-hoc) व्यवस्था ने पिछले कई सालों से समस्याएं पैदा की हैं। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि अब इस तरह की अस्थायी व्यवस्था की जगह एक स्थायी और फुलप्रूफ सिस्टम होना चाहिए।

साइबर सुरक्षा और डेटा प्रोटेक्शन पर चाहिए ठोस कदम

अदालत ने सरकार से अपेक्षा जताई है कि वह साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण पर ठोस कदम उठाए। यह निर्देश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि NTA अगले साल से नीट-यूजी परीक्षा को 'कंप्यूटर आधारित टेस्ट' (CBT) के रूप में आयोजित करने की योजना बना रहा है।

ये भी पढ़ें:मैंने पुलिस लाठीचार्ज वाली याचिका खारिज नहीं की, भड़के CJI सूर्यकांत; बताई हकीकत

'छात्रों के लिए 10 कदम और आगे जाने को तैयार'

नीट पेपर लीक को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताते हुए सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने अदालत को आश्वस्त किया। उन्होंने कहा, "बच्चों (छात्रों) द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को दूर करने के लिए केंद्र सरकार 10 अतिरिक्त मील चलने को तैयार है।" उन्होंने यह भी बताया कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार के सर्वोच्च कार्यकारी स्तर की निगरानी में काम किया जा रहा है।

अगले सप्ताह संसद में विधेयक पेश किया जाएगा : मोदी

इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि अगले हफ्ते संसद में एक विधेयक पेश किया जाएगा, जिसमें प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ सख्त प्रावधान होंगे। प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश में कहा कि विधेयक के मसौदे पर शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की होने वाली बैठक में चर्चा की जाएगी, जिसमें प्रस्तावित कानून को अंतिम रूप दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:आज CJP टीम को अरेस्ट कर लेंगे, मुझे इनपुट मिला है; अभिजीत दीपके का बड़ा दावा

उन्होंने कहा, ''मंत्रिमंडल शुक्रवार को प्रश्नपत्र लीक के मुद्दे पर चर्चा करेगी और मंत्रिपरिषद के सहयोगियों के सुझावों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।'' मोदी ने कहा, ''सोमवार को जब संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा हफ्ता शुरू होगा, तो प्रश्नपत्र लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई के प्रावधानों वाला एक विधेयक लाया जाएगा और हम उसे जल्द से जल्द पारित कराने की कोशिश करेंगे।''

ये भी पढ़ें:वांगचुक को साध ले गई सरकार, अब CJP को मिला किसानों का साथ, जंतर-मंतर पहुंचेंगे

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar

डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

और पढ़ें
NEET Neet Ug Supreme Court अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।