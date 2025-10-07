विजय की करूर रैली में भगदड़ का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, क्या CBI जांच का आएगा आदेश?

एक वकील ने पीठ को बताया, ‘सीबीआई जांच के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी गई है, जबकि एकल न्यायाधीश ने कहा कि वह भगदड़ की जांच से संतुष्ट नहीं हैं।’ इस पर सीजेआई ने कहा कि इसे शुक्रवार को सूचीबद्ध कीजिए।

एक्टर और टीवीके संस्थापक विजय की राजनीतिक रैली के दौरान भगदड़ का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एससी ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर 10 अक्टूबर को सुनवाई करने पर सहमति जताई, जिसमें 27 सितंबर को करूर में रैली के दौरान भगदड़ की सीबीआई से जांच कराने से इनकार कर दिया गया था। इस रैली में भगदड़ से 41 लोगों की मौत हो गई थी और 60 से अधिक लोग घायल हो गए थे।

चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की पीठ ने भगदड़ की सीबीआई से जांच कराने के अनुरोध वाली भाजपा नेता उमा आनंदन की अपील पर संज्ञान लिया। एक वकील ने पीठ को बताया, ‘सीबीआई जांच के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी गई है, जबकि एकल न्यायाधीश ने कहा कि वह भगदड़ की जांच से संतुष्ट नहीं हैं।’ इस पर सीजेआई ने कहा कि इसे शुक्रवार को सूचीबद्ध कीजिए। मद्रास हाई कोर्ट ने विजय की राजनीतिक रैली में 27 सितंबर को हुई भगदड़ की जांच के लिए 3 अक्टूबर को विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया था।