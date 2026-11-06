सुप्रीम कोर्ट ने किसे बताया सबसे गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन, कहा- इसे लेकर चिंतित हैं
सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में होने वाली हिंसा को सबसे बड़ा मानवाधिकार उल्लंघन करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि इसे रोकने की लगातार कोशिश करते रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी देश में यह दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई है।
हिरासत में होने वाली हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चिंता जताई है। उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया कि पुलिस हिरासत में होने वाली हिंसा मानवाधिकार उल्लंघनों का सबसे गंभीर रूप है। पीठ ने कहा कि न्यायालय हमेशा यह प्रयास करता है कि हिरासत में होने वाली हिंसा को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। हालांकि, इसके बाद भी यह हमारे देश की दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई है, जिसे न्यायिक रूप से स्वीकार किया जाता रहा है।
जस्टिस भुइयां और जस्टिस अतुल एस चंद्राकर की पीठ पुलिस हिरासत के एक मामले की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी कीं। पीठ ने मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की 24 घंटे की संवैधानिक समय-सीमा उस पल से शुरू हो जाती है, जब उसे हिरासत में लिया जाता है, न कि उस समय से, जब पुलिस औपचारिक रूप से गिरफ्तार करती है। पीठ ने कहा, "हिरासत में होने वाली हिंसा हमारे देश की एक दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई है और इसे न्यायिक रूप से भी स्वीकार किया गया है। यह अदालत पुलिस हिरासत में मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुद्दे को लेकर लगातार चिंतित है।" उन्होंने कहा, ''इसलिए यह स्पष्ट है कि इस अदालत का हमेशा से यही प्रयास रहा है कि पूछताछ के दौरान हिरासत में कोई हिंसा न हो, क्योंकि यह मानवाधिकारों के उल्लंघन के सबसे बुरे रूपों में से एक है।''
उच्चतम न्यायालय ने भागलपुर कांड का किया जिक्र
उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में बिहार की भागलपुर जेल में हुई 1979-80 की घटनाओं पर की गई टिप्पणियों का भी जिक्र किया। कोर्ट ने कहा कि कहा कि बिना रिमांड के हिरासत में रखने पर रोक लगाने वाले प्रावधान बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये मजिस्ट्रेट को पुलिस जांच पर नजर रखने में सक्षम बनाते हैं। बता दें, बिहार के भागलपुर में पुलिस ने अक्टूबर 1979 से जुलाई 1980 के बीच मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन करते हुए कई विचाराधीन कैदियों को अंधा कर दिया था।
डीके बसु मामले का हुआ जिक्र
सर्वोच्च न्यायालय ने 'डीके बसु' मामले का भी जिक्र किया, जिसमें उसने गिरफ्तारी के समय अमल में लाए जाने वाले कुछ खास दिशा-निर्देश तय किए थे। पीठ ने कहा, ''इसी तरह, 'डीके बसु' मामले में अदालत ने देश में हिरासत के दौरान होने वाली हिंसा और पुलिस की शक्तियों के दुरुपयोग की व्यापकता को स्वीकार किया। अदालत ने चिंता जताते हुए कहा कि संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों के बावजूद पुलिस हिरासत में यातना और मौत की बढ़ती घटनाएं चिंताजनक हैं।''
जानकारी निकालवाने के लिए थर्ड डिग्री टॉर्चर का सहारा लेती है पुलिस
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पुलिस अपराध कबूलवाने या जानकारी निकालने के लिए थर्ड डिग्री टॉर्चर का सहारा लेती है। कोर्ट ने कहा, ''अहम बात यह है कि इस अदालत ने दर्ज किया कि मानवाधिकारों का सबसे गंभीर उल्लंघन जांच के दौरान होता है। इसमें पुलिस जानकारी उगलवाने या अपराध कबूलवाने के लिए 'थर्ड डिग्री' तरीकों का सहारा लेती है। साथ ही वह गिरफ्तारी को छिपाने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाती है, जैसे कि गिरफ्तारी को रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं करना या किसी की आजादी छीनने को महज 'लंबी पूछताछ' बताना।"
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें