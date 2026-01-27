एसिड अटैक की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्य सरकारों से मांग लिया पीड़िताओं का ब्यौरा

Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsSupreme Court takes strict action on acid attack incidents seeks details of victims from state governments
एसिड अटैक की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से पीड़िताओं और न्यायालय में लंबित मामलों का ब्यौरा मांगा है। कोर्ट पीड़िता की अपील पर सुनवाई कर रहा था जिसमें स्पीडी ट्रायल की मांग की गई थी।

Jan 27, 2026 04:24 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
देश में एसिड अटैक की घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी करते हुए इस तरह की घटनाओं का वर्ष वार ब्योरा मांगा है। तेजाब हमले की घटनाओं पर न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से उन मामलों की संख्या बताने को कहा जिनमें आरोपपत्र दायर किए जा चुके हैं। इसके अलावा यह जानकारी भी मांगी है कि कितने मामलों में फैसला हो चुका है और कितने लंबित हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा है कि इसका पूरा विवरण दिया जाए कि एसिड अटैक से जुडडी कितनी अपील दायर की गई हैं। पीड़ियों के ब्यौरे में शैक्षणिक योग्यता, वैवाहिक स्थिति, उपचार, पुनर्वास और मुआवजे की भी पूरी जानकारी मांगी गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों की भी लिस्ट दी जाए जिसमें किसी पीड़िता को जबरन एसिड पिला दिया गया हो। एक बार सारे आंकड़े सामने आ जाएंगे तो आगे कदम उठाने में आसानी होगी और जल्द से जल्द पीड़ितों को न्याय दिलाने का प्रयास होगा।

बता दें कि अदालत में एक एसिड अटैक पीड़िता की अपील पर सुनवाई हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। सीजेआई सूर्यकांत ने केंद्र सरकार से कहा है कि कानून में संभव सुधार करके इस तरह के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए। बता दें कि याचिकाकर्ता शाहीन मलिक ने यह पीआईएल कोर्ट में फाइल की थी जो कि खुद भी एक एसिड अटैक पीड़िता हैं।

मलिक ने अपनी याचिका में कहा है कि एसिड अटैक पीड़िताओं को भी दिव्यांग का दर्जा दिया जाए। इसके अलावा अगर किसी महिला के आंतरिक अंगों को क्षति पहुंची है तो उसे पर्याप्त मुआवजा और उपचार का इंतजाम सरकार की तरफ से होना चाहिए।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Supreme Court
