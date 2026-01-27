एसिड अटैक की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्य सरकारों से मांग लिया पीड़िताओं का ब्यौरा

संक्षेप: एसिड अटैक की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से पीड़िताओं और न्यायालय में लंबित मामलों का ब्यौरा मांगा है। कोर्ट पीड़िता की अपील पर सुनवाई कर रहा था जिसमें स्पीडी ट्रायल की मांग की गई थी।

देश में एसिड अटैक की घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी करते हुए इस तरह की घटनाओं का वर्ष वार ब्योरा मांगा है। तेजाब हमले की घटनाओं पर न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से उन मामलों की संख्या बताने को कहा जिनमें आरोपपत्र दायर किए जा चुके हैं। इसके अलावा यह जानकारी भी मांगी है कि कितने मामलों में फैसला हो चुका है और कितने लंबित हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा है कि इसका पूरा विवरण दिया जाए कि एसिड अटैक से जुडडी कितनी अपील दायर की गई हैं। पीड़ियों के ब्यौरे में शैक्षणिक योग्यता, वैवाहिक स्थिति, उपचार, पुनर्वास और मुआवजे की भी पूरी जानकारी मांगी गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों की भी लिस्ट दी जाए जिसमें किसी पीड़िता को जबरन एसिड पिला दिया गया हो। एक बार सारे आंकड़े सामने आ जाएंगे तो आगे कदम उठाने में आसानी होगी और जल्द से जल्द पीड़ितों को न्याय दिलाने का प्रयास होगा।

बता दें कि अदालत में एक एसिड अटैक पीड़िता की अपील पर सुनवाई हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। सीजेआई सूर्यकांत ने केंद्र सरकार से कहा है कि कानून में संभव सुधार करके इस तरह के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए। बता दें कि याचिकाकर्ता शाहीन मलिक ने यह पीआईएल कोर्ट में फाइल की थी जो कि खुद भी एक एसिड अटैक पीड़िता हैं।