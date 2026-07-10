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परिवार को धर्म बदलकर इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर करने वाला आरोपी SC पहुंचा, अदालत ने दी बड़ी राहत

By Sourabh Jain
एएनआई, नई दिल्ली
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जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस चंद्रशेखर की बेंच ने यह अंतरिम आदेश जारी किया, और इसके साथ ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को लेकर नोटिस भी जारी किया, जिसमें MP फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट की धारा 3 और 5 के तहत दर्ज FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।

परिवार को धर्म बदलकर इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर करने वाला आरोपी SC पहुंचा, अदालत ने दी बड़ी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान उस शख्स के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही आगे बढ़ाने पर रोक लगा दी, जिस पर मध्य प्रदेश में एक परिवार को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर करने का आरोप है। हैरानी की बात यह है कि आरोपी खुद को हिंदू धर्म का अनुयायी बताता है। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता हरमन टेलर के वकील ने तर्क दिया कि FIR शिकायतकर्ता के पति के कथित तौर पर इस्लाम अपनाने के लगभग आठ साल बाद दर्ज की गई थी।

जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस चंद्रशेखर की बेंच ने यह अंतरिम आदेश जारी किया, और इसके साथ ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को लेकर नोटिस भी जारी किया, जिसमें MP फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट की धारा 3 और 5 के तहत दर्ज FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।

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आरोपी ने किया खुद के हिंदू होने का दावा

यह मामला उस व्यक्ति की पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई FIR से जुड़ा है जिसने कथित तौर पर टेलर के प्रभाव में आकर इस्लाम अपना लिया था। वकील ने बताया कि टेलर और उसका परिवार हिंदू धर्म को मानते हैं और उन्होंने इस बात के सबूत भी रिकॉर्ड पर रखे थे।

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पुलिस ने टेलर के कहने पर वापस लिया था मामला

अभियोजन पक्ष का आरोप है कि धर्म परिवर्तन के बाद, पति ने अपनी पत्नी और नाबालिग बेटे को भी इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया, और उसने ऐसा टेलर के कहने पर किया था। पुलिस के पास दर्ज शिकायत के आधार पर, पुलिस ने टेलर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया और बाद में उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।

हाई कोर्ट ने रद्द नहीं की आपराधिक कार्रवाई

इसके बाद, टेलर ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द कराने के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का रुख किया। जहां उसने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि मैंने शिकायतकर्ता (पत्नी) या उसके बेटे का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की थी।

शख्स पर लगे आरोप बेहद गंभीर किस्म के: कोर्ट

हालांकि इसके बाद भी हाई कोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया और पाया कि शख्स पर लगे आरोप गंभीर किस्म के लग रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि उसके द्वारा उठाए गए मुद्दे ट्रायल (मुकदमे) के दौरान विचार करने योग्य हैं।

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शिकायतर्ता को कथित अपराध से जुड़े अरा र

इससे पहले हाई कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया ऐसे सबूत हैं जो उसे कथित अपराध से जोड़ते हैं। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि शिकायतकर्ता और उसके नाबालिग बेटे के बयानों में विशेष रूप से शिकायतकर्ता के परिवार पर दबाव डालने में याचिकाकर्ता की भूमिका का जिक्र है। हाई कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट होकर टेलर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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