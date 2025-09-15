वक्फ ऐक्ट के किन प्रावधानों पर SC ने लगाई रोक, तीन मुस्लिम सदस्य समेत और क्या काट-छांट?

CJI गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने कहा कि राज्य वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषदों में गैर-मुस्लिम सदस्यों की संख्या तीन से अधिक नहीं हो सकती। यानी बोर्ड के 11 सदस्यों में से बहुमत मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए।

Supreme Court on Waqf Amendment Act 2025: सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज (सोमवर, 15 सितंबर को) अपना फैसला सुना दिया है। शीर्ष अदालत ने अंतरिम फैसले में इस ऐक्ट के क्रियान्वयन पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। यानी वक्फ ऐक्ट लागू रहेगा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ के लिए संपत्ति दान देने के लिए पांच साल तक इस्लाम का पालन करने वाले मानदंड के कार्यान्वयन समेत कुछ प्रावधानों पर पर रोक लगा दी है। वक्फ ऐक्ट में कहा गया था कि केवल पिछले पांच साल से इस्लाम धर्म का पालन करने वाले ही वक्फ बना सकते हैं। यानी ऐक्ट में एक तरह से मुस्लिम की परिभाषा तय की गई थी, जिस पर कोर्ट ने रोक लगा दी है।

देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हमने इस ऐक्ट की सभी धाराओं को चुनौती देने वाली याचिकाओं की प्रथम दृष्टया समीक्षा की लेकिन पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई ठोस कारण नहीं मिला। पीठ ने कहा कि कानून पर रोक केवल दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों में ही लग सकती है।

वक्फ बोर्ड में तीन से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं हालांकि, CJI गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने कहा कि राज्य वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषदों में गैर-मुस्लिम सदस्यों की संख्या तीन से अधिक नहीं हो सकती। यानी बोर्ड के 11 सदस्यों में से बहुमत मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए। कोर्ट ने ये भी कहा कि जहां तक संभव हो, बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) भी मुस्लिम ही होना चाहिए।

कलेक्टर वक्फ भूमि विवादों का समाधान नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कलेक्टर वक्फ भूमि विवादों का समाधान नहीं कर सकते। CJI गवई ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कलेक्टर को नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों का निर्णय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अगर ऐसा हुआ तो यह शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन होगा। कोर्ट ने कहा कि जब तक न्यायाधिकरण द्वारा फैसला नहीं हो जाता, तब तक किसी भी पक्ष के खिलाफ किसी तीसरे पक्ष के अधिकार का सृजन नहीं किया जा सकता।

सरकार द्वारा नामित अधिकारी अतिक्रमण पर फैसला नहीं दे सकते इसके अलावा वक्फ कानून के सेक्शन 3 और 4 पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। इसके अलावा, धारा 3 (74) से जुड़े राजस्व रिकॉर्ड के प्रावधान पर भी रोक लगाई गई है। कोर्ट ने उस प्रावधान पर भी रोक लगा दी जो सरकार द्वारा नामित किसी अधिकारी को यह तय करने का अधिकार देता है कि जो वक्फ संपत्ति है वह वास्तव में सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण है या नहीं। हालाँकि, न्यायालय ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की जरूरत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह पहलू पहले के कानूनों में भी मौजूद था। पंजीकरण के लिए निर्धारित समय-सीमा में संशोधन की जरूरत की चिंता के जवाब में, कोर्ट ने कहा कि उसने अपने आदेश में इस पहलू पर विचार किया है।