हिंदू-मुस्लिम अधिकारी करें दंगे की जांच, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर लगा दी रोक
संक्षेप: अकोला दंगे की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने फैसले पर रोक लगा दी है। 11 सितंबर को दो जजों वाली बेंच ने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम अधिकारियों वाली एसआईटी मामले की जांच करे।
अकोला दंगा मामले में हिंदू और मुस्लिम अधिकारियों की एसआईटी को जांच सौंपने के अपने ही फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। 11 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने कहा था कि मामले की जांच के लिए हिंदू और मुस्लिम पुलिस अधिकारियों की विशेष टीम बनाई जाए। दो जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया था। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका फाइल की। सुनवाई के दौरान उन्हीं जजों ने विभाजित फैसला सुना दिया। एक ने समीक्षा की अनुमति दी तो दूसरे ने इसे खारिज कर दिया। अब सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता में तीन जजों वाली बेंच ने पुराने फैसले पर रोक लगा दी है।
क्या है मामला
13 मई 2023 को महाराष्ट्र के अकोला में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। इन दंगों में महादेव गायकवाड़ की मौत हो गई थी। इसके अलावा कम से कम आठ लोग घायल हुए थे जिनमें दो पुलिसवाले भी शामिल थे। दंगे के दौरान पुलिस पर पथराव हुआ था और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार दंगे की जांच के लिए एसआईटी बनाए जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के पुलिस अधिकारी शामिल हों।
राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आपत्ति जताते हुए नई याचिका फाइल की थी। राज्य का कहना था कि यह संस्थागत धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को चोट पहुंचाएगा। जस्टिस शर्मा े कहा था कि इस फैसले पर विचार करना चाहिए। वहीं जस्टिस संजय कुमार ने पुनर्विचार याचिका फाइल करने पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार ने पीठ के दो जजों के सामने अलग-अलग जानकारी दी है। इसीलिए जस्टिस संजय कुमार ने याचिका खारिज कर दी और कहा कि दंगों के वक्त ही एफआईआर दर्ज करने में पुलिस ने ढिलाई दिखाई थी। इसीलिए एसआईटी में दोनों समुदायों के अधिकारियों को शामिल करने का आदेश दिया गया था। खंडित फैसले की वजह से मामला सीजाएई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने पहुंचा था।