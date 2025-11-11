हिंदू-मुस्लिम अधिकारी करें दंगे की जांच, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर लगा दी रोक

संक्षेप: अकोला दंगे की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने फैसले पर रोक लगा दी है। 11 सितंबर को दो जजों वाली बेंच ने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम अधिकारियों वाली एसआईटी मामले की जांच करे।

अकोला दंगा मामले में हिंदू और मुस्लिम अधिकारियों की एसआईटी को जांच सौंपने के अपने ही फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। 11 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने कहा था कि मामले की जांच के लिए हिंदू और मुस्लिम पुलिस अधिकारियों की विशेष टीम बनाई जाए। दो जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया था। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका फाइल की। सुनवाई के दौरान उन्हीं जजों ने विभाजित फैसला सुना दिया। एक ने समीक्षा की अनुमति दी तो दूसरे ने इसे खारिज कर दिया। अब सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता में तीन जजों वाली बेंच ने पुराने फैसले पर रोक लगा दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है मामला 13 मई 2023 को महाराष्ट्र के अकोला में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। इन दंगों में महादेव गायकवाड़ की मौत हो गई थी। इसके अलावा कम से कम आठ लोग घायल हुए थे जिनमें दो पुलिसवाले भी शामिल थे। दंगे के दौरान पुलिस पर पथराव हुआ था और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार दंगे की जांच के लिए एसआईटी बनाए जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के पुलिस अधिकारी शामिल हों।