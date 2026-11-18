विवाद तब शुरू हुआ था जब सीजेआई ने विपक्षी दलों के एक प्रतिनिधिमंडल की व्यक्तिगत मुलाकात की मांग को ठुकरा दिया था। इसके बाद संजय राउत ने SC पर अपमानजक टिप्पणियां की। अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सुनाया।

सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत से कहा है कि एक अनुभवी राजनेता और सांसद को पता होना चाहिए कि ‘भाषा में संयम’ का क्या अर्थ है। राउत मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए थे। उन पर मुख्य न्यायाधीश और न्यायपालिका के बारे में की गई टिप्पणियों को लेकर आपराधिक अवमानना की कार्यवाही चल रही है। इस दौरान SC ने उन्हें यह भी कहा कि माफी दिल से मांगनी चाहिए, दिमाग से नहीं।

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान पीठ ने राउत के वकील से कहा, “आपने माफी मांगी है। लेकिन इतने गंभीर मामले में, माफी दिल से आनी चाहिए, न कि केवल दिमाग से।”

जस्टिस कुमार ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि संजय राउत को भाषा में संयम रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा, “आप एक अनुभवी राजनेता हैं। हम आपके वकालत के दिनों से ही आपके भाषण सुनते आ रहे हैं। आप एक अनुभवी सांसद हैं और खुद भी प्रेस से जुड़े रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि भाषा में संयम का क्या अर्थ है।”

क्या बोला बार एसोसिएशन? इससे पहले एससीबीए के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हालांकि राउत ने अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगी है, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं। उन्होंने अल्बानिया के सुप्रीम कोर्ट की एक तस्वीर भी पोस्ट की, जिसमें प्रदर्शनकारी उसे आग लगा रहे थे। वहीं सुनवाई के दौरान मंगलवार को वागले की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने बताया कि पत्रकार ने आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट हटा दी है और इस मामले में बिना शर्त माफी मांगी है। वरिष्ठ वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अदालत के निर्देशानुसार वागले वर्चुअली उपस्थित हैं। उन्होंने पीठ से अपील की कि उन्हें अवमानना ​​कार्यवाही से मुक्त कर दिया जाए।

अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करें राउत सुप्रीम कोर्ट ने राउत और वागले को निर्देश दिया कि वे अपनी पोस्ट के बारे में बताते हुए अतिरिक्त हलफनामे दाखिल करें। इसमें उनके द्वारा अपने आचरण के लिए पहले ही दी गई बिना शर्त माफी भी शामिल होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि 8 दिसंबर को दोपहर 2 बजे होने वाली अगली सुनवाई में दोनों को व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना होगा।