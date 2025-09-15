वनतारा को सुप्रीम कोर्ट से मिली क्लीन चिट, अमेरिका की चीन के साथ हो गई कौन सी डील? टॉप 5 न्यूज

बेंच ने कहा कि वन्यजीवों को वहां रखने में कोई खामी नहीं पाई गई है। 25 अगस्त को ही शीर्ष अदालत ने हाथियों की खरीद को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए SIT गठित करने का आदेश दिया था।

Latest News: गुजरात के जामनगर में स्थापित वन्यजीव अभ्यारण में जंगली जानवरों को रखे जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित समिति ने कोई गड़बड़ी नहीं पाई है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सोमवार को यह जानकारी दी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को संकेत दिए हैं कि टिकटॉक के स्वामित्व से जुड़े अमेरिकी मुद्दों को सुलझाने के लिए एक समझौता हो गया है।

देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ:

वनतारा को SC की बनाई SIT से मिली क्लीन चिट, वकील साल्वे ने उठा दिया बड़ा सवाल गुजरात के जामनगर में स्थापित वन्यजीव अभयारण्य में जंगली जानवरों को रखे जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित एसआईटी ने कोई गड़बड़ी नहीं पाई है। शीर्ष अदालत की बेंच ने सोमवार को यह जानकारी दी। अदालत ने कहा कि हमारी ओर से गठित एसआईटी ने जांच की है, जिसमें पाया गया कि हाथियों को वन विभाग से खरीदने की प्रक्रिया और वनतारा में उन्हें नियमानुसार रखे जाने में कोई खामी नहीं है। अदालत ने कहा, 'अगर वनतारा वन विभाग से हाथियों को अपने संरक्षण में लेता है और पूरी प्रक्रिया का पालन होता है तो इसमें क्या गलत है। हमारी ओर से गठित समिति ने जांच की और पाया कि नियमों का पालन किया जा रहा है।' पढ़ें पूरी खबर…

'लालटेन' जला 'पंजा' आपके पैसों पर हाथ मरता था, मोदी ने राजीव गांधी की याद दिलाई पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्णिया की धरती से कांग्रेस और राजद की उनके नेता के बयान से ही वाट लगा दी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के बयान की याद दिलाते हुए मोदी ने कहा कि ये लोग जनता के हिस्से के पैसों पर हाथ साफ करते रहे। सोमवार को पीएम मोदी चुनावी साल में सातवीं बार बिहार दौरे पर आए। पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई और चालीस हजार करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। पढ़ें पूरी खबर…

अमेरिका की चीन के साथ हो गई कौन सी बड़ी डील, ट्रंप बोले- जिनपिंग से करूंगा बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को संकेत दिया कि टिकटॉक के स्वामित्व से जुड़े अमेरिकी मुद्दों को सुलझाने के लिए एक समझौता हो गया है। उन्होंने कहा कि वह शुक्रवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात करेंगे। ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि एक 'विशेष' कंपनी के बारे में भी सहमति बन गई है, जिसे हमारे देश के युवा बचाना चाहते थे। पढ़ें पूरी खबर…

सूर्यकुमार यादव औकात है तो…; भारत-पाक मैच के बाद AAP ने दे डाली बड़ी चुनौती एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को हुए मैच को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है। इसी कड़ी में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुखिया सौरभ भारद्वाज ने कप्तान सूर्यकुमार यादव, बीसीसीआई और आईसीसी को बड़ी चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि अगर दम है तो भारत-पाकिस्तान से कमाए गए पैसे वह पहलगाम हमले में मारे गए शहीदों की पत्नियों को देकर दिखा दें। पढ़ें पूरी खबर…