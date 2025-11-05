SC से लगा झटका, फिर मनरेगा पर नरम हुआ केंद्र; बंगाल में दोबारा शुरू करने की तैयारी

संक्षेप: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय विशेष शर्तों के साथ योजना की बहाली पर विचार कर रहा है, ताकि योजना के तहत भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को रोका जा सके।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में झटका लगने के कुछ ही दिनों बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में इस योजना को विशेष शर्तों के साथ फिर से शुरू करने पर विचार करने का फैसला किया है। तीन साल से अधिक समय से राज्य में बंद पड़ी इस योजना को दोबारा शुरू करने के लिए तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार लगातार केंद्र से गुहार लगा रही थी। अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक दोबारा इसकी शुरुआत हो सकती है।

इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर कहा है कि मंत्रालय ने पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को सूचित किया कि वह विशेष परिस्थितियों के तहत पश्चिम बंगाल में मनरेगा को फिर से शुरू करने पर विचार कर सकता है। PMO ने मंत्रालय से इस मुद्दे पर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी।

यह घटनाक्रम 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र की विशेष अनुमति याचिका (SLP) को खारिज किए जाने के बाद आया है। केंद्र ने कलकत्ता हाई कोर्ट के 18 जून के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें मनरेगा योजना को 1 अगस्त, 2025 से पश्चिम बंगाल में लागू करने का निर्देश दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट से पहले हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया था कि वह राज्य में योजना के क्रियान्वयन के लिए विशेष शर्तें, प्रतिबंध और नियम लगा सके ताकि भविष्य में कोई अवैधता या अनियमितता न हो। केंद्र ने इस आदेश को चुनौती देते हुए 31 जुलाई को यानी हाई कोर्ट के आदेश के लागू होने से ठीक एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्टूबर को इस याचिका को खारिज कर दिया।

केंद्र सरकार ने 9 मार्च, 2022 को MGNREGA अधिनियम, 2005 की धारा 27 का हवाला देते हुए पश्चिम बंगाल को फंड जारी करना बंद कर दिया था। इसका कारण केंद्रीय निर्देशों का पालन न करना बताया गया था। तब से राज्य में इस योजना के तहत कोई काम नहीं हुआ है। योजना के निलंबन से पहले, 2014-15 और 2021-22 के बीच हर साल राज्य में 51 लाख से 80 लाख परिवार इस योजना का लाभ उठाते थे।