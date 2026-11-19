कॉकरोच जनता पार्टी, नेहा बोरा की अगुवाई वाली AISA, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस मिला है। व्यापारियों की तरफ से दाखिल संशोधित याचिका के बाद नोटिस दिया गया है। साथ ही दिल्ली सरकार और आयुक्त को भी नोटिस मिले हैं।

अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मिला है। व्यापारियों की तरफ से दाखिल याचिका के बाद अदालत ने कई पार्टियों को नोटिस जारी किए हैं, जिनमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी शामिल हैं। व्यापारियों का कहा था कि अगर प्रदर्शन के लिए रामलीला मैदान की अनुमति दी जाती है, तो इससे उनके व्यापार करने के अधिकार पर असर पड़ेगा। व्यापारी पहले भी कांग्रेस के 1 नवंबर को हुए प्रदर्शन को लेकर आपत्ति जता चुके हैं।

खास बात है इससे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने व्यापारी संगठनों से इन आंदोलनकारी समूहों को पक्षकार बनाने के लिए कहा था। इस बेंच में जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस वी मोहाना भी शामिल थे। 3 नवंबर को सीजेआई ने निर्देश दिए थे। बुधवार को कोर्ट ने कहा कि विरोध करने और व्यवसाय चलाने के अधिकारों के बीच संतुलन होना चाहिए।

और किसे मिला नोटिस अभिजीत दीपके की CJP के अलावा AISA यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को नोटिस मिला है। AISA की प्रमुख नेहा बोरा हैं। वह कांग्रेस और सीजेपी दोनों के साथ प्रदर्शनों में प्रमुख रूप से नजर आती रहीं हैं। साथ ही अदालत ने दिल्ली सरकार और पुलिस आयुक्त को भी नोटिस दिए हैं।

खबर है कि दिल्ली किराना कमेटी और दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन की संशोधित याचिका पर दिल्ली सरकार और आयुक्त को नोटिस दिए गए हैं। व्यापारियों की तरफ से अदालत में वकील मुकुल रोहतगी पहुंचे थे। बेंच ने कहा, 'संशोधित रिट याचिका को रिकॉर्ड पर ले लिया गया है। नए जोड़े गए प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए जाएं... पहली श्रेणी प्रदर्शनकारियों के विरोध करने के अधिकार से जुड़ी है। रोहतगी का मामला दूसरों के अधिकारों, यानी उनके मौलिक अधिकारों से जुड़ा है। इन दोनों पर एक साथ विचार करना होगा।'

अलग तारीखें मिलेंगी पीटीआई भाषा के अनुसार, सीजेआई ने कहा है कि दिल्ली और अन्य जगहों पर हाल ही में हुए विरोध-प्रदर्शनों से जुड़े अलग-अलग तरह के मामलों की सुनवाई की तारीखें तय करेंगे। रोहतगी ने अपनी दलील पेश करते हुए चिंता जताई कि विरोध-प्रदर्शनों के कारण रामलीला मैदान के पास की थोक मंडियों और उनके आसपास के इलाकों में कारोबारी गतिविधियां बाधित हो रही हैं।

उन्होंने कहा कि दरअसल व्यापारी संगठन रामलीला मैदान को राष्ट्रीय राजधानी में विरोध प्रदर्शन के लिए तय की गई जगहों में से एक के रूप में अधिसूचित किए जाने का विरोध करते हैं, क्योंकि यह इलाका व्यावसायिक गतिविधियों का केंद्र है।

प्रदर्शन के अधिकार पर भी याचिका खास बात है कि एक याचिका लेफ्ट नेता और राज्यसभा सांसद एमए बेबी की भी है। जिसमें 27 नवंबर को विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार पर जोर दिया गया है। अदालत ने विरोध प्रदर्शन के लिए रामलीला मैदान में को अधिसूचित करने के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। हाल ही में जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया गया था।